EXTRA дарит деньги на исполнение желаний в 2022 году

Новый год – особый праздник. Это время подведения итогов и старт для новых возможностей и идей, стремлений и планов. Время, когда мечты чудесным образом воплощаются в реальность, а потому пусть все желания будут смелыми.

Мебельный центр «EXTRA» поздравляет томичей и гостей города с наступающим новым годом! Желает самых ярких моментов, здоровья и процветания.