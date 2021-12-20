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EXTRA дарит деньги на исполнение желаний в 2022 году

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Новый год – особый праздник. Это время подведения итогов и старт для новых возможностей и идей, стремлений и планов. Время, когда мечты чудесным образом воплощаются в реальность, а потому пусть все желания будут смелыми.

Мебельный центр «EXTRA» поздравляет томичей и гостей города с наступающим новым годом! Желает самых ярких моментов, здоровья и процветания.

На протяжении восемнадцати лет «EXTRA» представляет коллекции мебели, которые создают комфорт и уют, подчеркивают индивидуальный стиль вашего дома.

Мы очень любим своих гостей и благодарны, что каждый раз при покупке мебели вы выбираете именно МЦ «EXTRA». В этот Новый год мы в очередной раз хотим порадовать покупателей подарками и призами – дарим деньги на мечту в новом году. 

Совершая покупки до 09 января 2022 года на сумму от 10 000 рублей, каждый получает купон участника акции и автоматически становится претендентом на розыгрыш денежных призов и призов от партнеров.

Всем удачи и добро пожаловать за покупками!

Все подробности о порядке проведения акции можно уточнить на сайте, в Фэйсбуке, Инстаграме, Вконтакте, у консультантов салонов МЦ «Экстра» и по тел.: 8(3822) 52-38-45. 

 

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