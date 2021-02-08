«Это всего лишь переходный возраст». Как жить с паническими атаками
Женя (имя изменено по просьбе) — вчерашняя школьница. Она отлично рисует и мечтала превратить хобби в профессию. Однако закончив 11 классов, поступать никуда не стала. На данный момент у девушки немного иные планы – избавиться от панических атак, которые она испытывала на протяжении четырех лет.
Паническая атака — это невротическое расстройство. Как жить, когда страх может настигнуть в любую минуту, и преодолеть их?
«Первая паническая атака случилась у меня в 15 лет, — рассказывает Женя. — Это было ночью. Я резко проснулась и не понимала, что происходит. Мне было дико страшно, было тяжело дышать, не хватало воздуха. Ощущение, будто мое сердце сейчас выпрыгнет. Немного тряслись руки, в голове звучало «Я сейчас умру», и я не понимала, откуда эти мысли. Я не знала, что делать. Забилась в угол кровати, испытывая чувство беспомощности. Все это длилось минут 15 – 20».
Женя рассказывает, что после не могла уснуть, а весь последующий день чувствовала слабость.
«Тогда я ничего не знала о панических атаках, в моем окружении не было людей с подобной проблемой. Начала искать информацию в интернете, и высветились симптомы панической атаки. Я еще не подозревала, что этот ужас будет со мной еще четыре года. Чаще всего приступы происходили, когда я была наедине с собой или ночью, но пару раз было, в школе. К счастью, это было не на уроках, а на переменах. Убегала в туалет, чтобы себя успокоить».
Женя рассказывает, что говорить об атаках никому не хотела.
«Мне было стыдно и неприятно об этом говорить, вдруг не так поймут? Или вообще подумают, что я неадекватная? Боялась осуждения. Если честно, я все еще борюсь с этим чувством, хотя понимаю, что в этом нет ничего такого постыдного. Такое могло произойти с каждым. Возможно это интервью, пускай и анонимное, еще один шаг к принятию панических атак».
Как-то раз приступ случился при ее маме.
«Мама не понимала, что происходит и вызвала скорую помощь. Скорая приехала и сказала, что это «Это всего лишь переходный возраст у девочки», мне дали какие-то успокоительное и уехали. Пришлось рассказать маме, что это не первый раз. Мама была напугана, разочарована, что я два месяца об этом молчала. Произнесла фразу в духе «Женя, как ты могла об этом молчать?» После того, как мама все узнала, мы пошли к терапевту, чтобы он назначил врача. Я рассказала о своих подозрения о панических атаках, на что терапевт сказал, что нужно сдать анализы и проверить сердце «на всякий случай», — вспоминает Женя.
Однако анализы никаких отклонений не показали. Попасть на прием к психотерапевту у девушки получилось после долгих уговоров врача.
«Психотерапевт атаки подтвердил официально. Мне прописали курс лечения медикаментами, потому что приступы паники случались почти каждый день. Чуть меньше полугода я пила таблетки. Постепенно, панические атаки стали реже. Однако я стала, зависима от этих таблеток целиком и полностью. Это стало беспокоить мою маму. Проконсультировались с другим специалистом и решили прекратить пить таблетки, а начать терапию с помощью правильного дыхания. Если изучить методику дыхания, то это станет некой самопомощью, которая помогает бороться или снижать симптомы атак. А еще, нужно перестать их бояться. Я все еще пытаюсь, достичь последнее».
Женя рассказывает, что последняя атака была четыре месяца назад. «Полностью они не ушли, но это огромное достижение, хоть и кажется, что четыре месяца это — мелочь».
По статистике, с паническими атаками сталкиваются около 10 – 20 % населения. Это значит, что каждый пятый человек хоть раз в жизни подвергается приступу паники. Практикующий психотерапевт, кандидат биологических наук Алексей Мельник, говорит, что приступу панической атаки особенно подвержены подростки от 14-16 лет.
«Паническая атака — это официальное заболевание, признанное мировым сообществом. Это мучительный и необъяснимый приступ всеобъемлющей тревоги, поглощающий человека и полностью отсекает его от остального мира, — объясняет Мельник. — Страх, окружающий человека, не отпускает его, накатывает приступами. Заболевание очень тяжелое и не раз приводило людей на грань».
По мнению психотерапевта, причин возникновения панических атак может быть несколько.
«Наиболее остро выделяются посттравматические расстройства, клиническая депрессия и семейные проблемы. Чаще всего первые приступы панических атак происходят как раз в пубертатном возрасте. Страх монстра под кроватью сменяется ужасом перед не сданным экзаменом. Также в этом возрасте происходит осознание собственной смертности», — рассуждает специалист.
Алексей Мельник дал ряд советов, что делать, если у кого-то поблизости случился приступ.
«Если рядом у кого-то случился приступ, то постарайтесь вывести человека в тихое место, не кричите на него, не суетитесь. Лучше всего выйти на свежий воздух, но не допускайте гипервентиляции легких. Постарайтесь установить с человеком контакт, что бы он смотрел вам в глаза, дышал вместе с вами. Вдохи и выдохи должны быть глубокими, медленными. После можно дать легкое успокоительное и сладкий чай».
Мельник отмечает, что несмотря на то, что медикаментозное лечение является самым распространенным, это не единственный способ побороть приступы.
«Человеку, страдающему от приступов, стоит так же взяться за нормализацию своего распорядка дня, питания, плотную работу с психотерапевтом. Так же стоит забыть о недосыпах, алкоголе и табаке. Следует нормализовать питание, больше гулять и спать, вынырнуть из соц-сетей и сходить наконец к психологу. Доказано, что когнитивно-поведенческая терапия дает наилучшие результаты в лечении. И не бойтесь. Вы сильнее ваших страхов», — резюмирует специалист.
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