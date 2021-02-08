«Это всего лишь переходный возраст». Как жить с паническими атаками

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Женя (имя изменено по просьбе) — вчерашняя школьница. Она отлично рисует и мечтала превратить хобби в профессию. Однако закончив 11 классов, поступать никуда не стала. На данный момент у девушки немного иные планы – избавиться от панических атак, которые она испытывала на протяжении четырех лет.

Паническая атака — это невротическое расстройство. Как жить, когда страх может настигнуть в любую минуту, и преодолеть их?

«Первая паническая атака случилась у меня в 15 лет, — рассказывает Женя. — Это было ночью. Я резко проснулась и не понимала, что происходит. Мне было дико страшно, было тяжело дышать, не хватало воздуха. Ощущение, будто мое сердце сейчас выпрыгнет. Немного тряслись руки, в голове звучало «Я сейчас умру», и я не понимала, откуда эти мысли. Я не знала, что делать. Забилась в угол кровати, испытывая чувство беспомощности. Все это длилось минут 15 – 20».

Женя рассказывает, что после не могла уснуть, а весь последующий день чувствовала слабость.

«Тогда я ничего не знала о панических атаках, в моем окружении не было людей с подобной проблемой. Начала искать информацию в интернете, и высветились симптомы панической атаки. Я еще не подозревала, что этот ужас будет со мной еще четыре года. Чаще всего приступы происходили, когда я была наедине с собой или ночью, но пару раз было, в школе. К счастью, это было не на уроках, а на переменах. Убегала в туалет, чтобы себя успокоить».

Женя рассказывает, что говорить об атаках никому не хотела.

«Мне было стыдно и неприятно об этом говорить, вдруг не так поймут? Или вообще подумают, что я неадекватная? Боялась осуждения. Если честно, я все еще борюсь с этим чувством, хотя понимаю, что в этом нет ничего такого постыдного. Такое могло произойти с каждым. Возможно это интервью, пускай и анонимное, еще один шаг к принятию панических атак».

Как-то раз приступ случился при ее маме.

«Мама не понимала, что происходит и вызвала скорую помощь. Скорая приехала и сказала, что это «Это всего лишь переходный возраст у девочки», мне дали какие-то успокоительное и уехали. Пришлось рассказать маме, что это не первый раз. Мама была напугана, разочарована, что я два месяца об этом молчала. Произнесла фразу в духе «Женя, как ты могла об этом молчать?» После того, как мама все узнала, мы пошли к терапевту, чтобы он назначил врача. Я рассказала о своих подозрения о панических атаках, на что терапевт сказал, что нужно сдать анализы и проверить сердце «на всякий случай», — вспоминает Женя.

Однако анализы никаких отклонений не показали. Попасть на прием к психотерапевту у девушки получилось после долгих уговоров врача.

«Психотерапевт атаки подтвердил официально. Мне прописали курс лечения медикаментами, потому что приступы паники случались почти каждый день. Чуть меньше полугода я пила таблетки. Постепенно, панические атаки стали реже. Однако я стала, зависима от этих таблеток целиком и полностью. Это стало беспокоить мою маму. Проконсультировались с другим специалистом и решили прекратить пить таблетки, а начать терапию с помощью правильного дыхания. Если изучить методику дыхания, то это станет некой самопомощью, которая помогает бороться или снижать симптомы атак. А еще, нужно перестать их бояться. Я все еще пытаюсь, достичь последнее».

Женя рассказывает, что последняя атака была четыре месяца назад. «Полностью они не ушли, но это огромное достижение, хоть и кажется, что четыре месяца это — мелочь».