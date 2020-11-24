– На первой консультации врач максимально собирает информацию о состоянии здоровья, определяет необходимый пул обследования для проведения диагностики или дает рекомендации сразу, если известен диагноз, – рассказывает Тина Петровская. – Консультация должна быть своевременна, чтобы не допускать развития осложнений, чтобы вовремя провести диагностику. Врач на онлайн-консультации часто советует пациенту обратиться на очную консультацию, в случаях, когда это необходимо.
Если в регионе приходится ждать очную консультацию долго, а что-то беспокоит, если есть вопросы по анализам или инструментальному обследованию, то, конечно, лучше проконсультироваться онлайн. Консультация врача часто снимает тревожность, помогает понять - когда и к какому специалисту необходимо обратиться.