– Выстроить доверительные отношения врача с пациентом часто бывает сложно в силу разных причин. При этом доверительные отношения на 40% помогают в получении результата от лечения. Так, получается, что если доверия к врачу нет, то пациент вынужден обратиться к другому специалисту, может, и к третьему. Как раз онлайн-консультации помогают получить второе и третье мнение быстро и иногда дешевле, чем при очном приеме. Нужно ли доверять своему доктору? Это зависит от того, насколько врач смог аргументировать необходимость того или иного обследования или лечения. Если смог, в таком случае, конечно, желательно доверять.

