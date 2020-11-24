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24 ноября,
2020
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Как работает сервис «Онлайн-доктор»
В нынешних условиях, когда прихода врача на дом ждут несколько дней, скорую – часами и даже днями, к участковому терапевту не пробиться, а узкие специалисты принимают только экстренных больных, все популярней становится «Онлайн-доктор». Как работает сервис? Чем может врач помочь через экран монитора? Почему первая консультация должна быть своевременной? На эти вопросы нам ответила врач-терапевт, руководитель отделения онлайн-консультирования и отдела контроля качества телемедицинской компании
 onlinedoctor.ru Тина Петровская.



Тина Петровская

  • Врач-терапевт, организатор здравоохранения;
  • Руководитель отделения онлайн консультирования и отдела контроля качества телемедицинской компании onlinedoctor.ru;
  • Развивает блог с целью повышения медицинской грамотности;
  • Создатель уникального Ежедневника для здоровья;
  • В 2018-2019 была главным врачом частной клиники;
  • Более 10 лет работала на кафедре терапии, клинической фармакологии и СМП, прошла путь от лаборанта до ассистента кафедры;
  • Имеет опыт преподавательской деятельности, проведения вебинаров, обучающих программ;
  • В последние месяцы является экспертом телепрограмм по вопросам коронавирусной инфекции и хронических заболеваний.
Представьте ситуацию: не сбивается температура, ощущаете резкую боль в животе, обожгли руку –в общем, не знаете, чем можно себе помочь здесь и сейчас. Что мы делаем в такой ситуации: ищем ответ на просторах интернета или звоним тому, кто может подсказать – что делать. Только в этом случае хорошо бы советоваться не с мамой-учителем или сестрой-экономистом, которая недавно лечила ребенка от гриппа. В самом начале важно проконсультироваться с врачом.
– На первой консультации врач максимально собирает информацию о состоянии здоровья, определяет необходимый пул обследования для проведения диагностики или дает рекомендации сразу, если известен диагноз, рассказывает Тина Петровская. Консультация должна быть своевременна, чтобы не допускать развития осложнений, чтобы вовремя провести диагностику. Врач на онлайн-консультации часто советует пациенту обратиться на очную консультацию, в случаях, когда это необходимо.

Если в регионе приходится ждать очную консультацию долго, а что-то беспокоит, если есть вопросы по анализам или инструментальному обследованию, то, конечно, лучше проконсультироваться онлайн. Консультация врача часто снимает тревожность, помогает понять - когда и к какому специалисту необходимо обратиться.
«Онлайн-доктор» может помочь, если вдруг
На сервисе «Онлайн-доктор» можно получить консультацию двух видов – срочную у дежурного врача и по записи у того специалиста, которого выберете. Общение с доктором может проходить в форматах видео, аудио и чата. Если после срочного обращения к дежурному врачу вы захотите продолжить общение именно с этим специалистом, можете записаться к нему на консультацию. Расписание докторов формируется на несколько дней вперед.
Примеры онлайн-консультаций
«Предынсультное состояние»/дежурный терапевт
Летом в жаркую погоду в сервис через звонок по мобильному телефону обратилась пожилая женщина с жалобой на сильную головную боль. Дежурный врач онлайн задал уточняющие вопросы и попросил женщину выполнить несложные задания, комментируя ощущения, которые у нее возникают при их выполнении.

По итогам консультации врач попросил к телефону родных женщины и сказал им, что нужно срочно вызывать скорую, потому что у пациентки явное предынсультное состояние. Благодаря оперативно принятым мерам пациентка избежала инсульта.
«Ребенок спрыгнул с турника»/ детский хирург
Обратилась мама мальчика 8 лет. Ребенок спрыгнул с турника, ударился головой и потерял сознание на минуту. Были судороги. Пришел в себя, у него неловко повернута голова и очень болит шея. Вызвала скорую помощь, но до приезда обратились на "Онлайн-доктор" к дежурному педиатру с вопросом: что делать до приезда скорой?

Врач оценила состояние ребенка и порекомендовала, как обращаться с ребенком, чтобы не навредить ему до приезда скорой и облегчить состояние. Посоветовала ни в коем случае не отказываться от госпитализации и провести ряд обследования в стационаре: МРТ шейного отдела, энцефалограмма, на предмет выявления подвывиха шейного позвонка, эпилепсии, сотрясения мозга. Сопровождала до приезда скорой помощи.
«Подозрение на диабет»/ детский эндокринолог
Обратилась мама мальчика 3-х лет из маленького городка. В возрасте 1 года у ребёнка выявлено превышение количества глюкозы в моче, он консультирован взрослым эндокринологом (детского совсем нет в городе), который назначил обследование как при диабете 2 типа. И каждый месяц в течение 2 лет мама обеспечивает сдачу анализов.

Эту маму онлайн проконсультировал детский эндокринолог высшей категории. Она объяснила, что диабет 2 типа вообще не встречается у маленьких детей, и анализы соответствуют возрастной норме. Повода для беспокойства нет.
Что делает врач на первой консультации при очном приеме: проводит осмотр, назначает анализы и обследования, советует – как можно облегчить состояние. Уже на основании них потом делаются выводы о состоянии здоровья и ставится диагноз. Как показала практика работы сервиса, для начала часто достаточно телемедицинской консультации. Возникает вопрос: что может увидеть и понять доктор в ходе онлайн-приема?
– Через голосовое общение можно понять, заторможен ли человек, есть ли какое-либо нарушение речи, поясняет Тина Петровская. Картинка дает представление, есть ли высыпания на коже, отеки, любые внешние изменения. При правильном освещении можно посмотреть изменения в горле. Если у пациента есть градусник, тонометр, пульсоксиметр и другие приборы, то врач также может увидеть все показатели в реальном времени.
Во время консультации пациент может прикрепить в свою электронную медицинскую карту любые документы: кардиограмму, рентгеновские снимки, результаты обследований, протокол очного осмотра другого врача. Это поможет дополнительно прояснить картину заболевания. Все данные сохраняются в личном кабинете. Так что, если в следующий раз придется экстренно обратиться к другому специалисту, он быстро войдет в курс дела, просмотрев информацию.
Врач и медицинское учреждение, в котором он работает, несут ответственность за все назначения. В этом смысле онлайн-прием приравнивается к очному приему. Но, согласно закону, по результатам телемедицинской консультации доктор не может поставить диагноз, назначить лечение и выписать рецептурные препараты. Онлайн-консультации носят рекомендательный характер, дают возможность задать все волнующие пациента вопросы и помогают понять, верную ли траекторию лечения выбрал ваш лечащий врач. Чтобы получить второе мнение, люди часто идут ко второму и третьему специалисту. Сервис «Онлайн-доктор» позволяет сделать это быстро.
Выстроить доверительные отношения врача с пациентом часто бывает сложно в силу разных причин. При этом доверительные отношения на 40% помогают в получении результата от лечения. Так, получается, что если доверия к врачу нет, то пациент вынужден обратиться к другому специалисту, может, и к третьему. Как раз онлайн-консультации помогают получить второе и третье мнение быстро и иногда дешевле, чем при очном приеме. Нужно ли доверять своему доктору? Это зависит от того, насколько врач смог аргументировать необходимость того или иного обследования или лечения. Если смог, в таком случае, конечно, желательно доверять.
При необходимости дообследования врач сервиса «Онлайн-доктор» может дистанционно выписать направление на анализы в выбранную пациентом лабораторию. Результаты поступят в личный кабинет пациента на сервисе и дадут возможность скорректировать лечение при следующей телемедицинской консультации.
Сейчас, во время пандемии, лишний раз не хочется идти в больницу, а порой это не имеет смысла, потому что узкие специалисты ведут прием только экстренных пациентов. В таких условиях могут помочь онлайн-консультации.

По словам Тины Петровской, весной, в первую волну пандемии, количество людей, обращающихся в «Онлайн-доктор», увеличилось в 2,5 раза. Сейчас рост числа консультаций продолжается.
В первую волну пациенты часто обращались с вопросами по профилактике, боялись заболеть, наши врачи давали подробную информацию о мерах гигиены, поддержания иммунитета, развеивали мифы и, безусловно, консультировали пациентов, если появлялись жалобы, сообщали номера горячих линий, выстраивали маршрут для пациента.
Сейчас пациенты часто обращаются по вопросам назначения (некоторые наши программы включают возможность сдачи анализов на COVID-19), интерпретации лабораторных показателей, КТ. Многие пациенты лечатся дома и обращаются с вопросами по замене препарата аналогами. Также при первых признаках заболевания врачи дают рекомендации по изоляции при необходимости.
Статистика дистанционных обращений
«Онлайн-доктор» – кто он?
Телемедицинские консультации ведут практикующие врачи с опытом работы по специальности не менее пяти лет из ведущих российских клиник, преимущественно Москвы и Санкт-Петербурга. На главной странице сайта «Онлайн-доктор» можно задать фильтр не только по специализации врача, но и по месту его работы. Все квалификационные категории, научные степени кандидатов и докторов наук подтверждены документально. Удостовериться в этом можно прямо на сервисе. Кроме того, в компании есть собственный медицинский отдел, который занимается проверкой документов врачей и их обучением до начала их работы на сервисе, а также ежедневным контролем качества
100% предоставляемых консультаций.
Плюсы онлайн-сервиса:
консультацию врача можно получить 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Дежурный врач ответит вам в течение трех минут;
онлайн-консультация доктора займет не 15 минут, как у участкового терапевта, а столько, сколько потребуется;
доктор поможет правильно расшифровать анализы и посоветует, что делать дальше;
возможность получить совет квалифицированного доктора – что предпринять для улучшения самочувствия до момента очного визита к врачу.
Выгодные условия на услуги «Онлайн-доктора» предлагает томичам страховая компания «Коместра».
Полис «НаЗдоровье»
Срок действия - 1 год.
1
Онлайн-консультации в формате аудио/видео/телефона/чата в web-версии и приложений.
2
Неограниченное количество срочных онлайн-консультаций дежурного терапевта или педиатра (ответ на запрос в течение 3 минут) круглосуточно и без выходных.
3
До 5 онлайн-консультаций с узкопрофильным специалистом по предварительной записи.
Стоимость - 1650 рублей.
«Неограниченное количество срочных онлайн-консультаций дежурного терапевта или педиатра» в страховом полисе «Коместры» означает, что к этому специалисту можно обратиться неограниченное количество раз не только в экстренной ситуации, но и по любому волнующему вопросу: «Как подобрать витамины?», «Чем обработать рану?»,
«Какие анализы лучше сдать при таких симптомах?» и так далее.

Сколько стоит полис для всей семьи и премиум-пакет, включающий консультации узких специалистов, а также о бонусах данного страхования можно узнать здесь.


За подробной информацией обращайтесь в отдел ДМС по телефону: 26-66-93.
komestra-tom.ru/telemedicine
Партнерский материал.

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