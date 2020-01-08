Если ты — «ас» в своем деле, докажи это! Подборка конкурсов для разных профессий
У вас есть увлечение, в котором вы — мастер? Докажите это всему миру. Ежегодно в России и мире проходит огромное количество всевозможных конкурсов, в которых именно вы можете принять участие. Причем не только самореализоваться таким образом, но и выиграть ценный приз, отправиться в путешествие или стать знаменитым. Мы приготовили обзор международных и российских конкурсов, участие в которых можно принять уже сейчас.
Фотоконкурс «Из окна РЖД»
Дедлайн: 16 января 2020 года.
Для участия нужно выложить фотографию или несколько штук, сделанные во время путешествия по России. С 10:00 до 21:00 по московскому времени 16 января 2020 года поделиться снимком на своей странице в Инстаграме с хэштегом #изокнаржд, опубликовать это же фото под постом о конкурсе ВКонтакте и сделать репост записи о конкурсе.
Главный приз — маленькое путешествие на двоих в Москву, Сочи или Казань на поезде. Подробности конкурса здесь.
К участию приглашаются граждане России от 18 лет.
Фотокросс «Стоп-кадр в природе»
Дедлайн: 12 января 2020 года.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать один-два качественных снимка с интересным сюжетом. Предмет съемки — животные, птицы, природа и все, что в ней происходит. К фотографии прилагается геолокация или GPS. Снимки размещаются в Инстаграме с хештегом #стопкадрвприроде2020 и высылаются на почту troparevo_oopt@mail.ru, тема письма: «Стоп-кадр в природе».
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Итоги конкурса подведут 15 января 2020 года. Участники получат грамоты, а победители призы. Сайт конкурса.
Зимняя школа поэтов в Сочи
Дедлайн: 27 января 2020 года.
Чтобы принять участие во всероссийской школе для молодых авторов, которая пройдет 16-18 февраля в Сочи, нужно пройти конкурсный отбор у мастеров (современных поэтов). Для этого молодые поэты, пишущие на русском языке, должны заполнить заявку
и прислать свои стихотворения до 27 января 2020 года на почту: wschoolpoetry@gmail.com. Результаты отбора огласят 1 февраля 2020 года.
Подробнее об условиях и проведении конкурса можно узнать здесь.
В программе трехдневного интенсива: тренинг творческой эффективности, турнир поэтов, разбор поэтических форм и многое другое.
Конкурс экологических проектов
Дедлайн: 20 января 2020 года.
Всероссийский конкурс «Природа ждет героев» направлен на поддержку экологических инициатив. К участию приглашаются те, кто не равнодушен к своей планете и готов делать все, чтобы улучшить положение окружающей среды.
На конкурс принимаются идеи и примеры перспективных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на планете. Победителей будут выбирать в двух номинациях: «Охрана природы и экологии России» и «Освещение экологических проблем через искусство». Призовой фонд конкурса — более миллиона рублей.
Скачать анкету для участия можно здесь. Заполненную анкету нужно прислать по адресу: konkurs@jamilco.ru.
Конкурс дизайна одежды
Дедлайн: 30 марта 2020 года.
Для участия в международном конкурсе дизайна одежды WOW Design приглашаются индивидуальные дизайнеры и дизайнерские команды.
Участники должны прислать фотографии уже готовых предметов одежды — одежды как искусства, и сопроводить их списком всех компонентов наряда, материалов, из которых он сделан, и инструкциями по носке. Подробнее об условиях и требованиях можно узнать на сайте конкурса. После отбора лучшие работы должны быть отправлены организаторам в Новую Зеландию.
Победитель конкурса получит 30 000 новозеландских долларов. Помимо главного приза, денежные призы получат обладатели второго, третьего мест и обладатели премий в номинациях. Отдельный приз ждет дизайнера, который продемонстрирует изобретательное использование переработанных материалов в своей одежде.
Конкурс проектов о животных
Дедлайн: 28 января 2020 года.
Объявлен конкурс проектов «Лучше с животными». К участию приглашаются авторы от 18 до 25 лет, социальные, коммерческие предприятия и НКО. Организаторы ждут идей проектов, которые укрепляют связь между людьми и домашними животными, обеспечивают эмоциональное благополучие, улучшают здоровье и самочувствие с помощью терапии с домашними животными, переосмысливают роль домашних животных в жизни людей, совершенствуют ветеринарную помощь для домашних животных. Подробнее об условиях и темах стартапов можно почитать на сайте конкурса.
Заявки принимаются на английском языке.
Финалисты получат комплексную поддержку в развитии проекта и приглашение на участие в форуме, который пройдет в июне 2020 года во Франции. Денежные призы получат автор лучшей идеи и уже действующего проекта.
Конкурс дизайна теннисной ракетки
Дедлайн: 31 января 2020 года.
Необычный конкурс решил организовать спортсмен и производитель спортивного инвентаря Wilson Кэй Нисикори. Японский теннисист является 13-й ракеткой мира. Он предлагает всем желающим попробовать придумать оригинальный дизайн ракетки, с которой Кэй выступит в 2020 году на Олимпиаде в Токио.
Для участия в конкурсе необходимо скачать шаблон дизайна ракетки и создать на его основе свою версию. Затем заполнить заявку онлайн и приложить файл с конкурсной работой в формате pdf, jpeg. Все подробности можно узнать здесь.
Победитель получает ракетку с автографом Кэя Нисикори и 100 000 иен, а разработанная им ракетка появится в продаже. Еще несколько участников также получат ценные подарки от организаторов.
Конкурс для поклонников манги
Дедлайн: 31 января 2020 года.
Если вы всерьез увлечены мангой, то это ваш шанс. Участие в международном конкурсе SILENT MANGA AUDITION, организованном японским издательством при поддержке ЮНЕСКО, могут принять все желающие. Тема комиксов: «Вместе за мир». Условие: история должна быть без диалога. Повествование в стиле «тихая манга», то есть ведется только с помощью картинок. Максимальный объем — 31 страница.
Победители получат внушительные денежные призы и поездку в Бангкок на выставку манга «SMA13-UNESCO Round». Подробнее об условиях можно узнать на сайте конкурса. Здесь же можно зарегистрироваться и подать работу онлайн.
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