Если надо — уколюсь? Ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

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Почти 2500 жителей Томской области уже поставили вакцину от коронавируса. Из них 400 человек поставили и вторую прививку. Ожидалось, что в регион поступит 53 тысячи доз вакцины. В целом же, область готова принять больше 500 тысяч доз.

При этом по данным опроса «Левада-центра», на конец декабря 2020 года в России 58% опрошенных не были готовы привиться от Covid-19 даже бесплатно. Многие пользователи пишут о том, что готовы привиться только западными вакцинами компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Как проходит вакцинация? Когда прививаться уже заболевшим? Есть ли противопоказания? Отвечаем на популярные вопросы.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Какие вакцины зарегистрированы в России?

Первой в августе 2020-го регистрацию прошла вакцина «Спутник V» разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре. Ее разработкой занимается новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Продолжается работа над третьей российской вакциной научного центра им. М.П. Чумакова. Пока что она не зарегистрирована и проходит третью фазу исследований. Планируется, что этот этап завершится в феврале.

В чем их отличие?

Вакцина от центра Чумакова производится по самой старой и хорошо изученной технологии: в ней содержится ослабленный вирус, который не способен заразить человека, но способствует формированию иммунитета. Эта вакцина отличается простотой в разработке и сравнительно умеренной имунной реакцией. Антитела будут со временем пропадать и нужно будет делать ревакцинацию.

«ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор» — вакцина, содержащая фрагмент (белок) вируса. Иммунная система распознает эти фрагменты белка, на них формируется иммунный ответ организма. В центре отмечают, что из-за технологии производства пептидных вакцин они считаются наиболее безопасными для пожилых людей, а риск побочных эффектов сведен до минимума.

Сейчас «Вектором» вакцинировались почти пять тысяч добровольцев от 18 до 60 лет и 180 добровольцев старше 60 лет. В «Телеграме» даже есть группа участников клинических исследований вакцины. О появлении у кого-либо из участников антител пока не сообщалось. ​

Самой доступной для массовой вакцинации является вакцина «Спутник V». Она состоит из оболочки, которая называется вектором —именно он доставляет в клетку ген коронавируса, который кодирует один из белков патогенного вируса. Вакцина содержит вектор на основе двух разных аденовирусов человека со встроенным в них геном коронавируса. Так как «Спутник V» состоит из двух компонентов второй укол делают через несколько недель после первого.

Они безопасны?

Согласно международным стандартам, все вакцины должны пройти следующие этапы разработки:

доклиническое тестирование — в этот период препарат тестируют на животных;

— в этот период препарат тестируют на животных; фаза № 1 — исследования проводятся на первых добровольцах (обычно их немного), чтобы убедиться, что вакцина стимулирует иммунную систему;

— исследования проводятся на первых добровольцах (обычно их немного), чтобы убедиться, что вакцина стимулирует иммунную систему; фаза № 2 — испытания проводятся на сотнях людей, в том числе на детях и пожилых людях;

— испытания проводятся на сотнях людей, в том числе на детях и пожилых людях; фаза № 3 — количество добровольцев исчисляется тысячами, половине вводят плацебо, чтобы проверить разницу при заражении привитых и непривитых людей;

— количество добровольцев исчисляется тысячами, половине вводят плацебо, чтобы проверить разницу при заражении привитых и непривитых людей; утверждение — регулирующие органы проверяют результаты испытаний.

После получения лицензии на вакцину исследователи продолжают наблюдать за людьми, которые ее получили, чтобы убедиться, что прививка безопасна и эффективна.

Эксперты подчеркивали, что Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины, Минпромторг контролирует соблюдение требований к производству, а Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в обороте. «Спутник V» всем этим критериям соответствует. Однако за нарушение общепринятого порядка Россию критиковали. В частности, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом в августе, еще до завершения третьей стадии испытаний. Она завершилась в середине декабря 2020 года.

Протокол третьей фазы клинических исследований предусматривал три статистически значимые репрезентативные контрольные точки: по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания COVID-19 среди добровольцев — как в группе плацебо, так и в группе получивших вакцину. Эффективность вакцины оценивали среди 22 714 добровольцев после 21 дня с момента получения первого компонента препарата или плацебо.

«По итогам анализа данных в заключительной контрольной точке исследования, эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4 процента. Согласно протоколу, достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90 процентов на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев», — заявили разработчики.

При этом, масштабная вакцинация началась еще до завершения третьего этапа. Она стартовала в Москве, в начале декабря. По оценкам оперштаба, прививали в Москве по 4200 человек в день.

Сколько человек должно привиться для формирования иммунитета?

По оценкам замгубернатора Ивана Деева, для формирования иммунитета вакцину в регионе должны поставить чуть больше 500 тысяч человек.

«Эта цифра позволит сформировать популяционный иммунитет. Мы готовы принять полностью весь объем доз, условия для хранения созданы во всех центрах вакцинации», — комментирует он.

Ожидается, что к ноябрю 2021 года прививку поставят около 70% жителей России.

«К ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации получат данный вакцинный препарат, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета, что сделает данную инфекцию, данный возбудитель вакциноуправляемым», — говорил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Можно ли прививаться переболевшим и когда?

Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Человек может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

Какие есть противопоказания к прививке?

Гиперчувствительность к компонентам препарата (детальный состав доступен на сайте Роспотребнадзора).

Тяжелые формы аллергий. Реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины.

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Хронические болезни в стадии обострения. Иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.

Также нежелательно вакцинироваться беременным и кормящим грудью женщинам. А также тем, кто болеет в момент вакцинации или за две недели до нее переболел ОРВИ.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Что нельзя делать после прививки?

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, надо соблюдать ряд общих правил. После прививки в течение 42 дней надо минимизировать контакты, по возможности не посещать места с большим количеством людей, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, не пить алкоголь и не употреблять лекарства, которые угнетают иммунную систему.

Также сразу после вакцинации не стоит планировать беременность. Перед этим надо проконсультироваться с лечащим врачом, который поможет принять решение, учитывая состояние здоровья конкретного человека.

Сколько нельзя пить алкоголь?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла, что за две недели до вакцинации надо отказаться от алкоголя, потому что он мешает организму формировать иммунитет. Также нельзя пить 21 день после первой прививки и ещё 21 – после второй. Вакцинируют в два этапа с разницей в три недели.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Как записаться на прививку в Томской области?

Оставить заявку​ можно на сайте​ covidtomsk.ru. По данным на 10 января, в Томской области первый этап вакцинации прошли 1 355 человек из числа медицинских и педагогических работников. Из них более 400 человек уже поставили вторую прививку.

«С сегодняшнего дня мы даем разбивку по медицинским учреждениям, у жителей есть возможность выбрать прививочный пункт вне зависимости от места проживания. Списки сформированы так, что каждая поликлиника получает пул пациентов, которые желают привиться. Сегодня же вакцина будет развезена по центрам вакцинации, в том числе по районам области. Думаю, уже со среды начнем приглашать на вакцинацию», — комментирует замгубернатора Иван Деев.

Привиться могут и люди пожилого возраста, старше 65 лет, уточнил замгубернатора.