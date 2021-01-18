Электронные трудовые книжки: что нужно знать

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Электронная трудовая книжка – это цифровой документ, содержащий сведения о том, где и когда человек работал в течение жизни. До 1 января 2021 года работающим гражданам была предоставлена возможность выбрать между электронным и бумажным документом.

Данные, которые включены в электронную трудовую книжку:

ФИО, СНИЛС и другие данные о работнике;

сведения о работодателе и трудовых обязанностях;

сведения о датах и причинах увольнения.

В отдельных случаях в него могут включать и другую информацию, если это предусмотрено законодательством.

Для получения информации по своей электронной трудовой книжке необходимо воспользоваться порталом Госуслуги или личным кабинетом на сайте ПФР. Кроме того, работающие граждане вправе направить запрос на предоставление сведений через своего работодателя.

Что будет с бумажным вариантом

Бумажные документы сохранятся только у тех, кто первый раз устроился на работу до 2021 года.

Если сотрудник выбрал ведение электронной трудовой книжки, бумажный документ ему будет выдан на руки. В случае получения работодателем от сотрудника заявления об отказе от перехода на цифровую версию, он будет обязан продолжить вести ее бумажный вариант и храниться он будет в отделе кадров.

Как предоставить данные из цифровой книжки при устройстве на работу