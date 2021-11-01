Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. Дыхательная гимнастика после Сovid-19, при аденоидах и частых ОРВИ. Видеоурок
Полезно

Дыхательная гимнастика после Сovid-19, при аденоидах и частых ОРВИ. Видеоурок

ТВ2 ТВ2

Многие переболевшие коронавирусом и другими вирусными инфекциями отмечают у себя одышку и слабость. Справиться с этими состояниями помогает дыхательная гимнастика. Томский врач-невролог Татьяна Павлова показала ТВ2 комплекс упражнений по методу Александры Стрельниковой, который рекомендуется выполнять после Сovid-19, при аденоидах и частых ОРВИ.

– Эта гимнастика повышает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям. Мы в клинике назначаем ее детям с аденоидами и часто болеющим ОРВИ, а также как восстановление после простуд, бронхитов и коронавируса. Стрельниковская гимнастика в первую очередь направлена на улучшение кровоснабжения и восстановление верхних дыхательных путей и носоглотки. Почему это важно: слизистая носоглотки способствует выработке защитных иммуноглобулинов. Она – как фильтр, который не пропускает вирусы и бактери. Чтобы активизировать слизистую, нужно «запустить» защитные функции организма. Это помогает сделать гимнастика.
Татьяна Павлова, врач-невролог:

Стрельниковская гимнастика показана людям любого возраста. По времени весь комплекс занимает минут 15. Каждое упражнение делается от 1 до 32 раз. По словам доктора, заниматься этой гимнастикой можно, даже если человек еще болеет и только пошел на поправку. Но в этом случае нужно начинать с малого количества повторений, например, с двух-четырех. И по мере привыкания постепенно увеличивать их число. Если появился кашель или потемнело в глазах – прекращать гимнастику.

– В гимнастике по Стрельниковой очень важно правильное дыхание. Акцент делается на вдох – это должен быть короткий отрывистый шумный вдох носом. При этом стараемся помогать не грудной клеткой, а животом. Думаем только о вдохах.
Татьяна Павлова, врач-невролог:

И запомните: главное – регулярность. Гимнастику нужно делать 2-3 раза в день. Лучше – на открытом воздухе или в хорошо проветренном помещении.

Подробные описания упражнений можно посмотреть здесь

Согласно клиническим исследованиям, противопоказанием к Стрельниковской  дыхательной гимнастике являются внутренние кровотечения.

Подробнее о постковидных состояниях, а также средствах и способах, которые помогают восстановить организм, читайте в спецпроекте «Постковид».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.