Дыхательная гимнастика после Сovid-19, при аденоидах и частых ОРВИ. Видеоурок

Многие переболевшие коронавирусом и другими вирусными инфекциями отмечают у себя одышку и слабость. Справиться с этими состояниями помогает дыхательная гимнастика. Томский врач-невролог Татьяна Павлова показала ТВ2 комплекс упражнений по методу Александры Стрельниковой, который рекомендуется выполнять после Сovid-19, при аденоидах и частых ОРВИ.

– Эта гимнастика повышает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям. Мы в клинике назначаем ее детям с аденоидами и часто болеющим ОРВИ, а также как восстановление после простуд, бронхитов и коронавируса. Стрельниковская гимнастика в первую очередь направлена на улучшение кровоснабжения и восстановление верхних дыхательных путей и носоглотки. Почему это важно: слизистая носоглотки способствует выработке защитных иммуноглобулинов. Она – как фильтр, который не пропускает вирусы и бактери. Чтобы активизировать слизистую, нужно «запустить» защитные функции организма. Это помогает сделать гимнастика.

Стрельниковская гимнастика показана людям любого возраста. По времени весь комплекс занимает минут 15. Каждое упражнение делается от 1 до 32 раз. По словам доктора, заниматься этой гимнастикой можно, даже если человек еще болеет и только пошел на поправку. Но в этом случае нужно начинать с малого количества повторений, например, с двух-четырех. И по мере привыкания постепенно увеличивать их число. Если появился кашель или потемнело в глазах – прекращать гимнастику.