Добрые новости
01 апреля,
2021
Домашняя забота гарантируется. Банк Хоум Кредит набирает сотрудников
Пять причин влиться в команду контактного центра
Тоскуете без работы? Или работа есть, но вы все равно тоскуете? Потому что атмосфера строгая и перспектив никаких? Банк Хоум Кредит открывает новые вакансии в томском контактном центре. Здесь нет унылого дресс-кода, зато есть очень гибкий график работы, перспективы для быстрого карьерного роста и даже собственная группа в детском саду. Если заинтересовались, то ниже — пять причин влиться в большую команду томского КЦ.
Хомячки
— Hello, children! / Здравствуйте, дети!
— Hello, teacher! / Здравствуй, учитель!
— Let's sing the song about Teddy Bear! / Давайте споем песню про мишку Тедди!

Минутка английского. 3- и 4-летки поют и успешно находят у себя «ears-nose-arms» по просьбе педагога. Уроки иняза — особая фишка прогимназии Винни-Пух, где недавно появилась необычная группа «Хомячок».
Отдельную группу для детей своих сотрудников предложили организовать руководители томского контактного центра Банка Хоум Кредит. Они же взяли на себя все расходы по ее содержанию. 1 сентября 2018 в ясельную группу впервые привели полтора десятка малышей от года до трех. Чтобы их мамы и папы могли спокойно работать, пока они всесторонне развиваются в одном из лучших частных садов города.
«Мы этот опыт подсмотрели в Обнинске, — говорит директор Сибирского регионального Представительства Банка Хоум Кредит Дмитрий Власкин. — Правда, там садик для детей сотрудников открыли прямо в здании контактного центра — пожалуй, в России это первый подобный случай. Поговорив с коллегами, мы решили, что у нас нужно сделать так же — потому что это крутая вещь. И это вписывается в нашу корпоративную культуру. То есть родители могут выйти на работу, не дожидаясь, пока подойдет их очередь в муниципальный сад».
Дмитрий Власкин, директор Сибирского регионального Представительства Банка Хоум Кредит
Географически садик находится недалеко от места работы родителей. Так что водить своего «хомячка» в корпоративную группу сотрудникам КЦ удобно. Кстати, время начала рабочего дня и его окончания тоже можно подобрать для себя удобное.
А у меня есть график
Банк Хоум Кредит на российском рынке с 2002 года. Является одним из лидеров по кредитованию физических лиц. Контактный центр банка открылся в Томске в 2013 году. Это один из трех колл-центров — еще два находятся в Обнинске и Волгограде. Отсюда операторы общаются со всей страной: консультируют клиентов банка и помогают решить их проблемы.
«Томск находится в удачной тайм-зоне, — говорит Дмитрий Власкин. — Мы захватываем московский пояс — когда у нас обед, столица просыпается. И мы захватываем Дальний Восток — когда у них обед, у нас утро. А еще Томск — студенческий город. Так сложилось, что в контактных центрах работает в основном молодежь. Средний возраст наших сотрудников 20-25 лет. Хотя есть люди и 60+. Например, однажды к нам пришла заслуженная учительница России по русскому и литературе — захотела все поменять в своей жизни. Она уже четыре года с нами работает, причем, очень успешно».
Студентам (достигшим 18-летия), которые приходят устраиваться в колл-центр, важно совмещать учебу и работу. И такая возможность у них есть. В КЦ Банка Хоум Кредит очень гибкий график. Можно работать в ночную смену. Можно — в дневную. Со скольки выходить на смену — тоже можно выбрать: с 8, 10 или, например, 14. Сколько часов работать — каждый решает самостоятельно, и это фиксируется в договоре. Кому-то удобно по 12 часов в режиме день через два. Кому-то интересны 10-часовые смены с тремя выходными в неделю. А кого-то вполне устраивают 0,75 или 0,5 ставки. Причем, переходить с сокращенной ставки на полноценную — в зависимости от начала сессии или каникул — можно довольно оперативно по соглашению со своим руководителем.
Шаг вперед
«Если у вас нет задолженности, то я могу вам предложить...»
«Записывайте номер...»
«Это уже за минусом обучения? Тогда по расчетам выходит...»

Десятки красных кабинок с компьютерами и телефонными гарнитурами, мотиваторы вроде «Я готов помогать» и «Делай достойный сервис», гул голосов. В томском контактном центре работают более 700 человек — не считая 150, кто сейчас находится в декрете.
Примерно треть сотрудников работает дистанционно, из дома. Еще около 25% (в основном, новички) — в офисе, под руководством наставников. Остальные предпочитают гибридный режим: совмещают «удаленку» с работой в офисе. К слову, на то, чтобы с началом пандемии организовать дистанционный режим работы, банку потребовалось меньше двух недель.
Контактный центр занимает три этажа. На одном операторы работают с просроченной задолженностью, на другом знакомят людей с банковскими продуктами, на третьем консультируют клиентов по разным вопросам. Количество обращений в связи с пандемией в КЦ выросло — кто-то счел, что сейчас самое время покупать необходимое в кредит; кто-то столкнулся с трудностями и ему нужна реструктуризация задолженности; а кто-то решил, что пришло время экономить и завести кредитную карту с кэшбэком. Поэтому контактному центру очень нужны новые сотрудники — в последнее время здесь каждый месяц открываются от 30 до 40 вакансий.
«Что мы предлагаем? — говорит Дмитрий Власкин. — В первую очередь — личностный и карьерный рост. Официальную заработную плату. Возможность заработать премию с первого же месяца. Бесплатное обучение в корпоративном университете. И — всевозможные льготы: ДМС, детский сад».

Премия и ее размер зависят от работоспособности и личных качеств оператора. Чтобы на линию операторы выходили максимально подготовленными, для начала им организуют обучение с погружением.
«У нас модульное обучение, — говорит Дмитрий Власкин. — Мы разработали программу, чтобы человек погружался в специфику работы постепенно. Неделя на знакомство с теорией. Неделя стажировки на линии с наставником — их ко всем новичкам прикрепляют обязательно. Наставники отвечают на все вопросы. Потом ребята вновь уходят на обучение. И только потом, после сдачи теста, операторы допускаются до работы с клиентами. В общей сложности, на обучение уходит три недели».
Евгений Танкеев, ведущий менеджер томского КЦ Банка Хоум Кредит
Практически сразу у оператора появляется перспектива карьерного роста. Евгений Танкеев пришел сюда в декабре 2019 — это была первая вакансия, которую он открыл в поисках работы после армии. Ничего другого даже искать не стал. За год с небольшим дважды повышался в должности и окладе.

«Мы стараемся в первую очередь для клиента, — говорит Евгений Танкеев. — Помимо того, что клиент может реализовать свои планы, с нами он может еще и сэкономить. И даже заработать. У нас есть различные продукты. Например, дебетовая карта «Польза», которая позволяет получать кэшбэк с каждой покупки. И зарабатывать на процентах — по карте предусмотрено начисление процента на остаток, размер которого зависит от общей суммы совершаемых по карте операций. Фактически это можно считать пассивным заработком».
«Шаг вперед» — это корпоративная программа для личностного и карьерного роста. Ирина и Ольга пришли в Банк Хоум Кредит в 2015 году. Одна тогда училась на биоинженера, вторая — на генетика. Начинали операторами. Сейчас стали руководителями — это называется «лидер команды». У каждой в подчинении — 30-35 человек.
Ирина Глиношкурова, ведущий лидер команды управления сохранения и поддержки клиентов
«Мне важно, чтобы мои сотрудники чувствовали себя комфортно, чтобы они знали, что я всегда приду к ним на помощь, — говорит ведущий лидер команды управления сохранения и поддержки клиентов Ирина Глиношкурова. — И — чтобы клиент всегда чувствовал нашу заботу. Думаю, что останусь здесь надолго, потому что Банк Хоум Кредит — то место, где можно развиваться».
Ольга Соколова, руководитель направления сервисного обслуживания
«Мы практически не привлекаем руководителей извне, у нас внутренний карьерный рост, — говорит руководитель направления сервисного обслуживания Ольга Соколова. — Задача лидера команды в контактном центре — не просто администрировать. Ты должен вдохновлять ребят. У нас много клиентов, нужно уметь работать с людьми, нужен позитивный настрой каждый день. Мы и зарядки с ребятами проводим по утрам, движухи разные устраиваем...».
С пижамой на выход
Пятницы в КЦ дважды в месяц становятся тематическими. При том, что дресс-кода здесь нет по определению, по пятницам могут попросить прийти всех в белом. Или в корпоративном бело-красном. Или даже — в домашнем.
Екатерина Мокринская, помощник директора
«У нас любимая вечеринка — пижамная, — говорит помощник директора Екатерина Мокринская. — Когда все ребята приходят в пижамах. Некоторые приезжают на такси в халатах. Впрочем, если кто-то захочет заявиться на пижамную вечеринку в строгом костюме, никто не ограничивает — свобода. И это нереально круто!».
Пандемия на тимбилдинге в КЦ отразилась не сильно. Так, здесь по-прежнему выбирают лучших сотрудников года. Только пока вместо реальной поездки на рождество в Европу победителям могут предложить виртуальные туры. Что тоже интересно — гид, скажем, в Праге по видеосвязи рассказывает про город, по просьбе зрителей сворачивает на ту или иную улочку или заходит внутрь интересного бара или магазинчика.
Ежедневные возможности расслабиться, снять стресс и получить удовольствие в контактном центре тоже имеются. На одном из этажей есть стол для пинг-понга. Установлены несколько геймерских компов — однажды выяснилось, что среди операторов есть несколько профи по игре в Counter Strike и World of Tanks. Из этих профи собрали команду по киберспорту, которая стала одной из лучших в регионе.
Для тех, кому от многочасовой работы в разговорном жанре хочется отдохнуть в тишине, в КЦ есть несколько зон релаксации — мягкие диваны, кресла. С организацией питания здесь тоже все продумано. С 9 до 18 работает кафе с полноценным меню и демократичными ценами. На этажах стоят автоматы с напитками и снеками — для тех, кто работает в ночную смену и не прихватил с собой еду из дома. А для тех, кто прихватил, на каждом этаже есть кухни с холодильниками и микроволновками.
Забота по-домашнему
Пожалуй, самое важное в любой в работе — знать, что она приносит пользу. Какую пользу людям приносят сотрудники контактного центра? Вот что они сами отвечают на этот вопрос:

«Мы даем людям возможности, — говорит Екатерина Мокринская. — С нашей помощью человек может позволить себе приобрести то, что в ином случае было бы для него недоступно. Долгожданный телевизор или что-то более крупное — машину, например. Плюс у нас такой подход — нам важен каждый клиент. И мы общаемся с человеком как со своим родным. Поэтому к нам идут».
«Мы стараемся в первую очередь для клиента, — говорит Евгений Танкеев. — Он, помимо того, что может реализовать свои планы, с нами может еще и сэкономить. И даже — заработать. На чем? У нас есть различные продукты. Например, дебетовая карта «Польза», которая позволяет кэшбэк получать кэшбэк с каждой покупки. И зарабатывать на процентах — по картеа у нас еще и как вклад действует с начисляетсяением процента на остаток, размер которого зависит от общей суммы совершаемых операций. Определенное количество процентов начисляется на остаток. Фактически это пассивным заработком можно считать».
«Моя миссия в том, что я вкладываюсь в людей, — говорит Ольга Соколова. — И это отражается не только на работе, но и на качестве их жизни. Идешь по «полям» — мы так ряды наши называем — видишь, человек расстроен, что-то не получилось у него. Садишься, разговариваешь, сотрудник удивляется — ничего себе, на другой работе такого не было. Ты начинаешь давать советы — говоришь, а вот здесь можно по-другому сказать. Тогда и ты сам почувствовал бы себя лучше, и результат у тебя был другой. Человек получил бы тот сервис, который хотел. А потом видишь, как сотрудники начинают твои советы в свою жизнь привносить — кто-то отношения с родителями наладил, кто-то с мужем. Очень приятно наблюдать, как приходят ребята нелюдимые, ни с кем не общаются поначалу, а потом начинают раскрываться в команде. Ну, а ребята, работая с людьми, повышают их финансовую грамотность. Некоторые вещи мы объясняем людям с нуля — что такое приложение, как правильно открыть вклад, какую выгоду действительно можно получить. И, конечно, помогаем людям сохранять их средства, подробно рассказывая о мошенничествах. Учим бережно хранить свои данные».
Если вам интересно стать частью команды Банка Хоум Кредит, то записаться на собеседование можно по телефону 8-909-549-5614. Также информацию о работе в контактном центре можно узнать по адресу: mmikheenko_tsk@homecredit.ru
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