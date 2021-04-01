Домашняя забота гарантируется. Банк Хоум Кредит набирает сотрудников

«Моя миссия в том, что я вкладываюсь в людей, — говорит Ольга Соколова. — И это отражается не только на работе, но и на качестве их жизни. Идешь по «полям» — мы так ряды наши называем — видишь, человек расстроен, что-то не получилось у него. Садишься, разговариваешь, сотрудник удивляется — ничего себе, на другой работе такого не было. Ты начинаешь давать советы — говоришь, а вот здесь можно по-другому сказать. Тогда и ты сам почувствовал бы себя лучше, и результат у тебя был другой. Человек получил бы тот сервис, который хотел. А потом видишь, как сотрудники начинают твои советы в свою жизнь привносить — кто-то отношения с родителями наладил, кто-то с мужем. Очень приятно наблюдать, как приходят ребята нелюдимые, ни с кем не общаются поначалу, а потом начинают раскрываться в команде. Ну, а ребята, работая с людьми, повышают их финансовую грамотность. Некоторые вещи мы объясняем людям с нуля — что такое приложение, как правильно открыть вклад, какую выгоду действительно можно получить. И, конечно, помогаем людям сохранять их средства, подробно рассказывая о мошенничествах. Учим бережно хранить свои данные».

