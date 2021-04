Домашняя забота гарантируется. Банк Хоум Кредит набирает сотрудников

— Hello, children! / Здравствуйте, дети!

— Hello, teacher! / Здравствуй, учитель!

— Let's sing the song about Teddy Bear! / Давайте споем песню про мишку Тедди!



Минутка английского. 3- и 4-летки поют и успешно находят у себя «ears-nose-arms» по просьбе педагога. Уроки иняза — особая фишка прогимназии Винни-Пух, где недавно появилась необычная группа «Хомячок».