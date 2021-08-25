«Дом+»: в Томске открылся новый торговый центр интерьерных решений

Стильная посуда, разнообразные ковры, широкий ассортимент мягкой мебели и товаров для декора. Это все — в торговом центре «Дом+» по адресу проезд Вершинина, 2а. Выбранный район отличается удобной инфраструктурой, до него легко добраться как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Рядом находится «Стройпарк», а значит, за одну поездку можно приобрести товары и для ремонта, и для обновления интерьера. Рассказываем, что ждет вас в «Дом+».

«SoftHouse»

Здесь можно найти кресла, диваны, кушетки и другую мягкую мебель томского производства. Продукция в наличии и по индивидуальному заказу в соответствии с последними тенденциями европейского дизайна. Для этого потребуется только выбрать ткань подходящей фактуры и нужного цвета — и через неделю мебель вашей мечты уже у вас дома.

Молодая фабрика охотно идет навстречу пожеланиям клиентов и с готовностью предлагает индивидуальные решения. В качестве отдельной услуги предусмотрена перетяжка мебели. Используются износостойкие ткани, устойчивые к загрязнениям. Продукция относится к средней ценовой категории, поэтому считается доступной. Но товар может быть приобретен и в рассрочку.

«Si»

Это рай для любителей роскошных интерьеров в классическом и ориентальном стилях. Покупателей ждут разноцветные бокалы, столовые приборы фантазийной формы, уникальные предметы интерьера. Ассортимент позволит полностью оборудовать кухню, превратив ее в уголок эстета и гурмана.

Посуду можно мыть в посудомоечной машине, использовать для разогрева пищи в микроволновой печи. Магазин предлагает сезонные скидки. Посуда от «Si» станет чудесным подарком на свадьбу, юбилей и другие семейные праздники.

«Домгрей»

Магазин «Домгрей» может предложить всё, что нужно для тепла в условиях сибирского климата В ассортименте – дровяные печи для бани и коттеджа, электрокамины, ароматные сосновые полки для саун и бань, дымоходы различных типов, герметично закрывающиеся двери, не выпускающие ароматный пар и не создающие сквозняков.

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В качестве бонуса покупателям магазин предлагает скидки и бесплатную доставку. Продукцию можно купить из того, что имеется в ассортименте, или заказать на сайте и забрать ее в торговом центре, получив дополнительную скидку. На все изделия предоставляется гарантия.

«Ростовые цветы»

Здесь можно приобрести ростовые цветы и композиции из них. Покупатели могут заказать изготовление ростовых композиций, декораций для фото, цветочных сетов на стену, декоративных светильников, картин. А также — взять в аренду на время празднования свадьбы или детского дня рождения.

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