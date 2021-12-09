Доброе дело под Новый год

Новый год – теплый семейный праздник. Но есть те, кто остался без главных его атрибутов – семьи, близких людей и дома, а некоторые оказались в трудной жизненной ситуации. Если вы хотите подарить маленькую радость тем, кто в ней особенно нуждается, смотрите наш обзор. В нем мы собрали новогодние акции и проекты помощи томских благотворительных фондов, некоммерческих организаций и просто добрые инициативы неравнодушных людей. Присоединяйтесь.

Подари няню больным малышам без родителей

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Благотворительный фонд «БлаговестЪ» просит томичей помочь больным детям, у которых нет рядом поддержки в лице мамы и папы. Единственная радость для маленьких ребятишек, поступивших на лечение, – няня, которая заботится о них: обнимает после уколов, качает на руках и утешает.

– Незнакомая пугающая обстановка, болезненные медицинские процедуры, неприятные симптомы болезни, ночная темнота больничной палаты – все это может стать причиной детской травмы, которая будет сказываться всю жизнь. В этот момент и приходят на помощь наши няни. Сейчас у нас работают практически ежедневно три бригады нянь: одна – в отделении патологии новорожденных, две – бригады мобильных нянь, которые выезжают в любую больницу к ребенку, который в этом нуждается. Вообще, мы рассчитаны на одну такую бригаду, но потребность выше. Весь год так работаем. Мы не отказали практически никому. Нагрузка большая. Ребятишкам, конечно, с няней хорошо: она и пожалеет его, и поиграет, и покормит, – практически индивидуальный уход получается. И, честно, так грустно потом отдавать детей снова туда, где они в группе и на всех – один воспитатель. Елена Татьянкина, президент благотворительного фонда «БлаговестЪ»

Няня – наемный сотрудник фонда. Час ее работы стоит 200, сутки – 4800 рублей. За год, в среднем, каждая няня отрабатывает от 1000 до 2000 часов. Отсюда и название – «1000 и 1 час». В рамках акции благотворительный фонд собирает средства для оплаты рабочих часов больничных нянечек для ребятишек, оставшихся без попечения родителей. Подробности о том, как можно подарить брошенным детям няню смотрите в аккаунте благотворительного фонда «Благовестъ» в Инстаграм или узнавайте по телефону: 57-37-21.

Помоги детям с тяжелыми заболеваниями

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» поддерживает семьи с детьми, имеющими серьезные проблемы со здоровьем, а также – с детьми-инвалидами. Фонд оказывает помощь, которую семьи не могут получить от государства в силу отсутствия или недостаточной развитости определенных социальных программ. За 13 лет работы благотворительная организация помогла почти трем тысячам ребятишек.

– У нас, конечно, есть новогодние акции: если кто-то хочет подарить подарок или устроить какой-то мастер-класс для ребят – мы всегда за. Но я считаю, что важнее всех сладостей и подарков здоровье конкретного ребенка, поэтому прошу проявить участие и обратить внимание на адресную помощь. Например, сейчас у нас открыт срочный сбор для Андрея Анохина. Парню требуется лечение зубов под наркозом. Проблема в том, что эту процедуру делают по ОМС детям-инвалидам до 18 лет. Андрею – 19, а значит – за свой счет. У него умственная отсталость и нарушения психо-эмоционального плана. Он не даст открыть рот у стоматолога. Сейчас парень страшно мучается от зубной боли и родители обратились к нам. Нужно больше 80 тысяч. Перечислено – 100 рублей. К сожалению, люди чаще помогают маленьким детям. Светлана Григорьева, президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо»

Если вы хотите помочь Андрею Анохину, сбор идет здесь. Совершить новогоднее чудо можно и для других подопечных фонда. Ближе познакомиться с ребятами можно на сайте «Обыкновенного чуда» или узнать все подробности по телефону: +7 (3822) 211-311.

Осуществи мечту ребенка из детского дома

Автор: БФ "Меркурия"

Благотворительный фонд «Меркурия», который занимается поддержкой детей из детских домов, интернатов и приютов Томской области, предлагает жителям региона присоединиться к любому их проекту – новогоднему или нет. Для тех, кто хочет сделать детям традиционный новогодний подарок, – акция «Дед Мороз 2.0». В роли новогоднего волшебника здесь выступаете вы: получаете письмо от ребенка из детского дома, где он пишет о том, что хотел бы найти под елкой, и вы исполняете эту мечту. Хотите сделать доброе дело? Напишите об этом в директ, а волонтеры фонда пришлют вам на выбор несколько писем ребятишек с обычными детскими мечтами: машинки на пульте управления, куклы, наборы для творчества, мячи и другие детские игрушки. На сегодняшний день своих Дедов Морозов ждет около 70 писем. 50 уже разобрали. Передать подарок в фонд нужно успеть до 20 декабря. Если у вас в компании принято дарить клиентам и партнерам сувениры, фонд «Меркурия» предлагает попробовать сменить эту традицию на другую.

– «Благотворительность вместо сувениров» – акция для тех, кто хочет поздравить партнеров и сделать доброе дело. Суть проста: часть корпоративного бюджета, который идет на подарки партнерам и клиентам, организация переводит в наш фонд. А мы им дарим елочные игрушки со смыслом, которые они преподносят своим партнерам. Можем даже их логотип нанести. Получается с одной стороны – внимание к людям, с другой – позиция компании, которая говорит о том, что лучше помочь детям из детских домов стать самостоятельными, чем тратить деньги на сувениры. Станислав Сова, руководитель благотворительного фонда «Меркурия»

Автор: БФ "Меркурия"

Если же вы, как и волонтеры фонда, считаете, что лучший подарок ребенку из детского дома – это дружба, вступайте в ряды наставников. Внимание и поддержка взрослых нужна детям не только под Новый год, а всегда. Вопросы по всем проектам «Меркурии» можно задать по телефону благотворительного фонда: 22-49-13.

Порадуй подопечных интернатов

Автор: НКО "Спрятанный мир"

Неравнодушные томичи под Новый год могут порадовать подопечных психоневрологического интерната «Забота» и Дома-интерната для инвалидов и престарелых «Лесная дача», которые находятся в Шегарском районе.

– Уже почти два года наши подопечные остаются на карантине из-за коронавируса и не могут выехать в Томск на Рождество. А до этого много лет подряд они с нашей помощью приезжали в город на праздник. Это были радостные встречи друзей, праздничный обед, горячий чай и долгожданный момент получения подарков. Не хотим оставлять их совсем без праздника. Ведь чудес под Новый год ждут все независимо от возраста. Светлана Якоби, председатель некоммерческой организации «Спрятанный мир»

В подарок подопечным шегарских интернатов можно передать: конфеты, плитки молочного шоколада, печенье, вафли, пряники, соки в тетрапаках, мандарины, настольные игры, канцелярские товары и все для творчества. Подарить также можно носки, футболки, нижнее белье для взрослых мужчин и женщин, шампуни и мыло. Подробный список всего необходимого для подопечных интернатов можно посмотреть здесь. Если у вас нет средств, но хочется сделать доброе дело, можете написать теплое письмо с пожеланиями кому-то из подопечных интернатов. Организаторы с удовольствием подскажут – кому. Чтобы передать подарки, позвоните или напишите в WatsАрp по любому из телефонов: 89039552350 Светлана, 89138205351 Ольга, 89539116932 Ксения.

Помоги тяжелобольным детям и их семьям

Автор: группа фонда имени Алены Петровой Вконтакте

Фонд Алены Петровой в этом году продолжает традиционную акцию с «Елкой желаний». В холле супермаркета «Лента» на улице Пушкина стоит елка, на которой висят карточки с мечтами ребят-подопечных фонда. Вы снимаете карточку и передаете ее на стойку информации с подарком – его можно купить в магазине или принести с собой. «Елка желаний» пройдет до 26 декабря. Кроме того, незадолго до Нового года фондом был запущен онлайн-проект – «Зажги звезду добра». Его цель – помощь семье тяжелобольного ребенка.

– Когда родители слышат от врачей название пугающего диагноза их ребятишек, свет в их глазах гаснет, они потухают. С этого момента семья сталкивается со множеством социальных и психологических проблем. Поэтому у нас родилась идея проекта «Прикосновение», – пишут в соцсетях фонда. – Мы собрали команду психологов и экспертов в разных областях, они уже три года подряд «прикосновением» меняют жизнь родителей тяжелобольных детей. За это время больше 50 семей уже получили помощь. Акция «Зажги звезду добра» дает возможность каждому из нас зажечь звезду на карте Томской области, свет от которой будет освещать путь для родителей тяжелобольных детей.

Механизм акции прост: зайдите на сайт, придумайте имя для своей звезды и введите данные для пожертвования. Вам на почту придет сертификат владельца звезды на небосклоне Томской области. Минимальная сумма пожертвования – 300 рублей. Собранные средства пойдут на оплату психологов для родителей тяжелобольных детей и зарплату нянь, которые ненадолго освобождают мам и сидят с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи. Все вопросы можно задать по телефону фонда: 22-72-92.

Сделай подарок одинокому пожилому человеку

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Сообщество «Старость в радость» приглашает томичей принять участие в сборе подарков для бабушек и дедушек, которые живут в Домах престарелых, ветеранов и инвалидов, находятся в хосписах.

— Цель нашего сообщества — дать почувствовать одиноким людям, что они не забыты и нужны. Но радость это приносит и тому, кто делает подарок, — пишут на странице сообщества. — Здорово осознавать, что тепло и внимание в этот праздник получат не только ваши близкие, но и одинокие люди, которые не могут встретить Новый год в кругу семьи. Испытайте чувство причастности к большому доброму делу, наполненному теплом — приготовьте небольшой душевный подарок — хотя бы теплые носочки, чай и открытку с искренними добрыми словами, — пусть и незнакомому, но очень нуждающемуся в этом внимании человеку. Уверяем, праздник станет еще светлее и ярче.

Радость бабушкам и дедушкам принесут самые простые вещи: теплые носочки, сорочки, футболки и нижнее белье для бабушек и дедушек, шампуни, мыло и мочалки, соки, смузи, пюре, мягкие сладости и чай, яркие кружки, сканворды, календари и все для творчества. Для хосписов нужны подгузники для взрослых, средства для ухода за лежачими больными, 1,5-спальное постельное белье, влажная туалетная бумага. Полный список того, что можно подарить подопечным Домов престарелых и хосписов смотрите тут. Сбор подарков – до 15 декабря. Список пунктов приема подарков можно посмотреть здесь. По всем вопросам звонить Евгении: 89528011800.





Подарок для детей осужденных и ребятишек из малообеспеченных семей

Благотворительная акция «Рождественский подарок детям» в Томске проводится уже больше 15 лет силами благотворительного фонда «Рука помощи» и томских церквей за счет пожертвований. Ее цель – восстановление и сохранение отношений между заключенными их детьми. Суть проекта: осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, пишут заявки на поздравление их детей. Волонтеры фонда «Рука помощи» покупают подарки. Готовят праздничную программу и ездят в семьи, чтобы поздравить детей от имени папы или мамы.

– Видно, что многие ребятишки удивляются, ведь отца давно не видели. Но все они радуются, что он помнит о них. Мы же приходим не от фонда, а передаем сюрприз от папы. Для этой акции специально отбираем осужденных, чей срок – от 3 лет и дольше, для того, чтобы мы этих детей вели на протяжении всех лет. Чтобы у ребенка вошло в привычку, что даже если папа не рядом, он помнит и любит его. Своим поздравлением мы стараемся донести праздничное настроение и отцовскую любовь. Словами не передать эмоции, которые дети испытывают. Ведь многие семьи очень бедно живут. Вадим Половков, координатор проекта «Рождественский подарок детям» фонда «Рука помощи»

Ответный привет от ребенка волонтеры снимают на видео и отправляют отцу. В прошлом году рождественское поздравление получили около 750 детей. В этом году, надеются сотрудники фонда, успеют порадовать еще больше ребятишек, в том числе из малоимущих семей, многодетных, с одним родителем или только бабушкой. Любой может помочь в поздравлении этих детей с Рождеством и Новым годом: купите любой подарок ребенку до 14 лет и принесите его в офис фонда «Рука помощи» по адресу: ул. Сибирская, 40 строение 8. Можно позвонить координатору проекта Вадиму по телефону: 8-983-347-39-55 и договориться о другом месте передачи подарка.

Поздравь детей подопечных кризисного центра «Маленькая мама»

Автор: фонд "Право на детство"

Главное для ребенка – любовь его родной мамы. Сберечь эти отношения и сохранить семью стремятся сотрудники благотворительного фонда «Право на детство», который содержит кризисный центр «Маленькая мама». Организация помогает несовершеннолетним и молодым девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с детьми или в положении. Часто это выпускницы детских домов, которым больше некуда пойти. Психологи, педагоги, социальные работники помогают девушкам с документами, едой, одеждой, трудоустройством на работу. Детей мамы могут оставить в группе дневного пребывания. Томичей приглашают присоединиться к новогодней акции и побыть Дедом Морозом для детей подопечных кризисного центра. Малышам от 0 до 3 лет можно подарить сладости, фрукты, игрушки, детскую косметику.

– В этом году мы открыли приют для юных мам, которые оказались в трудной жизненной ситуации с детками на руках. И скоро мы впервые повезем туда подарки. Там сейчас проживают 18-летние мамочки с новорожденными детьми. Для малышей это будет их первый подарок на Новый год, а для мам – знак, что есть в мире добрые люди и все будет хорошо. Мария Романова, руководитель благотворительного фонда «Право на детство»

Кризисный центр «Маленькая мама» располагается по адресу: ул. Гагарина, 46. Подарки лучше приносить до 24 декабря, пока работает детский сад. Но если кто-то не успеет, сотрудники центра будут на посту до 31 декабря. По всем вопросам звоните по телефону: 535-101.

Горячий обед для бездомных и нуждающихся

Автор: БФ "Рука помощи"

Каждый день в 9 местах Томска и Северска волонтеры фонда «Рука помощи» совместно с представителями «Церкви Прославления» готовят горячую пищу и кормят нуждающихся людей на улицах.

– Количество людей, которые приходят на наши обеды, к сожалению, не уменьшается. Как показывает практика, это – не только бездомные. К нам часто обращаются пенсионеры, инвалиды и малоимущие люди, у которых не хватает денег на питание. Нам постоянно требуются волонтеры. Все, что мы делаем, возможно благодаря помощи неравнодушных людей. Мы очень благодарны им за это. Александр Палтусов, замдиректора по связям с общественностью фонда «Рука помощи»

Поддержать проект «Накорми голодного» можно разными способами: помочь с покупкой продуктов, принести одежду или предметы гигиены, стать волонтером или помочь с доставкой еды на места, поддержать финансово или информационно. Подробно об этом можно почитать здесь или спросить по телефону: 8-800-250-71-91. В течение пяти лет кормят нуждающихся и волонтеры сообщества «Добродеи» – без спонсоров и административной поддержки, все делается силами неравнодушных томичей.

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Собираются «Добродеи» каждый вторник в районе обеда в одном и том же месте – недалеко от Петропавловского собора, напротив дома по ул. Тверская, 32, у гаражей. За пять лет горячий обед здесь получили сотни человек.

– К нам приходит от 15 до 70 человек за горячей домашней едой и за теплым словом поддержки, – пишут в группе сообщества. – Многие бездомные преодолевают путь в полгорода, чтобы побывать на нашей акции. Даже мимолетная улыбка на лице волонтера отзывается чем-то светлым в душе каждого подопечного. Мы знаем, что они нас любят и ждут. Помимо еды мы всегда стараемся помочь этим людям сезонной одеждой, лекарствами, дать какие-то продукты с собой.

Как можно помочь «Добродеям»: стать добрым поваром или волонтером-водителем, передать продукты (лапшу и пюре быстрого приготовления, пряники, печенье, сладости и чай в пакетиках) и глубокие тарелки для супа, одноразовые перчатки и защитные маски. Всегда требуются таблетки от кашля и обезболивающие. Также очень нужны теплые вещи, преимущественно, мужские. А еще волонтерам очень не хватает склада, чтобы хранить столы, термопоты, продукты и вещи для раздачи. Если знаете подходящее пустое помещение в Советском районе, сообщите, пожалуйста, волонтерам. Приносить продукты и вещи можно непосредственно на акцию или в офис по адресу: пр. Фрунзе, 25 (Первый деловой центр), офис 506 ежедневно с 10 до 19 часов. Лучше предварительно позвонить по телефону: 33-23-27. По всем вопросам можно писать куратору Юлии.

Помоги бездомным животным

В маленьком чуде под Новый год нуждаются и бездомные животные. Хотите подарить радость и себе, и питомцу – возьмите его домой. Нет возможности это сделать, но не можете равнодушно смотреть на брошенных кошек и собак – помогите волонтерам, которые подбирают их и содержат часто за свой счет.

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В частном приюте «Мягкие лапки» сейчас проживает 60 кошек в возрасте от двух месяцев до 10 лет. Все они ждут, что найдется человек, который заберет их домой. Не можете взять питомца? Волонтеры предлагают такой вариант.

– Если вы не можете быть хозяином котика, станьте его куратором и другом. В чем заключается смысл: вы выбираете себе питомца и берете на себя обеспечение его кормом, вкусняшками, игрушками. Можете приезжать в приют по выходным гладить котика, возить его к ветеринару. И, конечно, по возможности, куратор ищет ему дом и доброго хозяина. Мы очень надеемся, что хотя бы у некоторых из наших пушистиков найдется настоящий друг-человек, который не оставит его. Лариса Прохорова, зооволонтер

Тот, кто просто хочет помочь частному приюту под Новый год, может купить сухой и влажный корм для кошек, игрушки и подстилки, клетки для комфортного размещения животных по одному, лекарства или оплатить стерилизацию\кастрацию животных. По вопросам передачи подарков и любым другим обращаться к Ларисе по телефону: 89138616797. Будет благодарен за помощь и городской благотворительный фонд «Добрые руки», который содержит приют для бездомных животных в Новомихайловке Томского района. Там содержится несколько сотен собак и кошек.

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– Крупы на еду пока хватает, слава Богу, собрали достаточно. Но приюту жизненно необходимы медикаменты и материалы для строительства вольеров, потому что много что нужно делать, животных очень много. Будем благодарны за любую помощь. Вера Зыкова, руководитель приюта «Добрые руки»: