Дети в Интернете: правила безопасности в сети от «ЛизаАлерт»

Без Интернета сегодня никуда: это – средство общения и обучения, получения новой информации и бескрайние возможности для проведения досуга. Порой дети проводят в сети больше времени, чем взрослые. А вы знаете, чем занят ваш ребенок за компьютером? На каких сайтах «сидит» и с кем общается? На эти вопросы у каждого родителя должны быть четкие ответы, считают инструкторы Школы безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Почему это нужно знать, можно ли запретить ребенку Интернет и о каких правилах общения в сети нужно помнить ТВ2 рассказала инфорг томского отряда Анаит Оганян.

По данным социологических исследований более четверти российских детей проводят в сети от 7 до 14 часов в неделю. Плохо это или хорошо – вопрос спорный. Понятно, что многие родители тревожатся из-за того, что их дети все больше уходят в онлайн. Однако запрещать ребенку Интернет не стоит, говорят инструкторы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

– Мы считаем, что в любом возрасте не стоит полностью ограничивать доступ ребенку к Интернету. Он все равно найдет возможность зайти в сеть, сегодня много вариантов: в школе, в библиотеке, с телефона, от друзей. Но тогда вы не будете знать – где и что он делает. А он не будет знать, чего стоит опасаться и как там себя вести. Поэтому прежде, чем ребенок окажется в сети, познакомьте его с основными правилами безопасности в Интернете. Начинать нужно до того, как он начнет активно пользоваться соцсетями и прочими ресурсами. Анаит Оганян, инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Основные правила безопасности в сети

Ребенка нужно подготовить к тому, с чем он столкнется, когда начнет пользоваться интернетом и соцсетями.

– Лучший сценарий: сесть за домашний компьютер, к которому есть доступ у всех членов семьи, и вместе с ребенком создать ему аккаунт в какой-то из соцсетей. Придумать пароль и сохранить его на этом компьютере. Вместе с начинающим пользователем потыкать кнопки, посмотреть функционал соцсети и Интернета в целом, чтобы ребенок понимал, что и как происходит. Нужно научить правильно закрывать всплывающие окна с рекламой и не переходить по ссылкам, чтобы не оказаться на вредоносном сайте.

Если родитель знает пароль от странички ребенка в соцсетях – это плюс. Но здесь главное – не переборщить и не потерять доверие. Поэтому инструкторы поискового отряда рекомендуют не злоупотреблять с контролем и не критиковать ребенка за то, с кем он общается и что пишет в сетях.

– Нужно быть другом своему ребенку офлайн и онлайн. Обязательно зарегистрироваться в тех же соцсетях и подписаться на его странички. Но не будьте навязчивы: не комментируйте каждый пост и не допрашивайте, а просто систематически мониторьте детский аккаунт на наличие новых друзей и подписок. А по результатам уже выстраивайте свой диалог так, чтоб не выдать себя и не показать, что вы владеете его паролем. Если здесь переусердствовать, ребенок не просто поменяет пароль, он сменит имя или вообще соцсеть. Тогда вы, возможно, его вообще не узнаете и не сможете видеть, с кем он общается и на какие ресурсы заходит. Соцсети – не единственный источник опасности для детей в Интернете. В сети куча сайтов о суициде, наркотиках, оружии, насилии, азартных играх и другой информации. От нее недостаточно ограничить ребенка на словах. Надежнее сделать это механически с помощью технологий родительского контроля, специальных «детских пакетов» от провайдеров или любыми другими способами. В Интернете можно общаться только с теми, кого ребенок знает в реальной жизни. Родители должны объяснить, что в Интернете человек не всегда может быть тем, за кого себя выдает. Даже в случае, когда профиль с фотографией – не факт, что это реальное изображение человека. За ним может прятаться кто угодно.

– Мы рекомендуем объяснить ребенку, что общаться в соцсетях можно только с теми, кого он реально знает: одноклассники, друзья из двора и бывшей школы, учителя, воспитатели кружков и тренеры секций. Со всеми остальными – НЕТ. Любой незнакомый человек, который «стучится» в друзья просто познакомиться, будь то доброжелательный взрослый или ровесник – все должны вызывать у ребенка беспокойство. О таких людях он должен уметь сообщить родителям: подойти и сказать, что тот-то просит добавить его в друзья и спрашивает такую-то информацию.

Что касается общения на игровых форумах, там немного другая ситуация: если участники игры общаются под никами и не указывают никакой личной информации – это допустимо. Но переводить их в соцсети в раздел «друзья» и тем более встречаться офлайн не стоит. Не встречаться с людьми из сети, которых не знаешь в реальной жизни. Встречаться с онлайн-друзьями в жизни детям инструкторы «ЛизаАлерт» не рекомендуют. Исключением могут быть общие форумные или игровые встречи, где множество людей собирается в кафе, парке или другом людном месте. Если несовершеннолетний твердо решил, что ему нужно обязательно встретиться с новым другом из сети, это нужно обязательно согласовать с родителями. Они должны знать: с кем, во сколько и где пройдет эта встреча. Это ребенку нужно объяснять заранее, чтобы в случае, если сложилась такая ситуация, у него в голове был понятный алгоритм действий.

Ребенок должен знать, как защищаться в сети. В целях безопасности обязательно нужно закрывать детский аккаунт в соцсети. Это не помешает ребенку полноценно общаться там с друзьями, которых он знает в жизни, с учителями и тренерами. Но этого достаточно, чтобы интерес посторонних людей к нему уменьшился. Закрыть аккаунт лучше тоже вместе, чтобы начинающий пользователь понимал, как это делается. Еще один момент, о котором важно предупредить ребенка: незнакомых людей, которые настойчиво просятся в друзья и присылают сообщения, нужно блокировать, добавлять в черный список и удалять со своей странички. Родители обязательно должны показать, как это делается.

– Важное правило, которое должно войти в привычку: отключать геолокацию на фотографиях. На уроках безопасности в школах, которые мы проводим для ребятишек от 10 до 14 лет, я иногда спрашиваю, все ли отключают геолокацию. На деле оказывается, что не все дети даже знают, что это такое. Это – задача родителей: рассказать, что такое геолокация и показать, как она отключается. Мы рекомендуем всегда это делать, потому что это – личная информация, которая оставляет «след» за ребенком.

Ребенок должен знать, что такое личные данные и частная информация. Даже младший школьник должен понимать, что такое личные данные и знать, что никогда нельзя делиться ими с незнакомыми людьми: место жительства, номер телефона ребенка и родителей, адреса школ и кружков, номер школы, возраст ребенка, время и место прогулок, фото личных документов, фото с машиной с незакрашенными номерами, время, когда дома кто-то есть или никого нет. – Любая информация, которая что-то может рассказать о нем или семье – это личная информация. Ребенок должен понимать, что у тех людей, которым разрешено ее знать, она итак есть. А всем остальным ее знать не надо. Ребенок должен понимать, что такое личные границы и какие вопросы являются недопустимыми. Если незнакомец просит у ребенка личные фото или информацию интимного характера, то это должно вызывать у него настороженность. О таких просьбах он всегда должен сообщать родителям. Также необходимо донести мысль о том, что подобную переписку нельзя вести даже с самыми близкими друзьями и возлюбленными, потому что аккаунт могут взломать и тогда все данные окажутся в чужих руках. Заранее нужно объяснить, каким образом информация может быть использована недоброжелателями. На эту тему нужно поговорить до того, как ребенок станет активным пользователем сети, рекомендуют инструкторы «ЛизаАлерт».

– Дети легко соглашаются в сети на встречи с незнакомыми людьми, как бы страшно это ни звучало. Попробуйте провести ребенку аналогию с реальной жизнью: «представь, ты идешь по улице, вдруг к тебе неожиданно подходит человек и говорит, что очень хочет с тобой дружить. А, может, начинает расспрашивать, где ты учишься, и сколько денег тебе родители дают на карманные расходы. Как ты отреагируешь?». Скорее всего, ребенок не будет поддерживать беседу, ведь это – чужой человек, а с чужими, как мы знаем, общаться на улице нельзя. Задача родителя – донести, что сеть – это та же реальная жизнь, там действуют все те же правила: мы не пускаемся в беседу с первым написавшим, а показываем его родителям и заносим в черный список.

Любая информация, которую ребенок получает в сети от людей, которых не знает в реальной жизни, должна вызывать у него подозрение. Инструкторы поисково-спасательного отряда рекомендуют научить юного пользователя сети размышлять и всегда задавать себе ответный вопрос. Незнакомец в Интернете интересуется, где он учится и куда ходит на секцию? Ребенок должен спросить себя: «а почему я должен отвечать на эти вопросы?». Пришло сообщение о легкой работе, за которую заплатят много денег? Стоит засомневаться: «за что будут платить много денег, если делать почти ничего не надо?». Если немного задуматься, возникают подозрения. С ними лучше пойти к родителю. Вопросы детской безопасности в сети сегодня актуальны. По данным социологических исследований, более чем у 80% российских подростков в социальных сетях есть «друзья», с которыми они не знакомы в жизни. Результаты уроков безопасности, которые инструкторы «ЛизаАлерт» проводят в школах среди детей 10-14 лет, это подтверждают.

– На мой вопрос: «у кого из вас в Интернете есть друзья, которых вы никогда не видели в жизни?» большая часть класса поднимает руку. На вопрос: «зачем?» никто не может ответить. Далеко не все дети понимают, с чем имеют дело. Они пускают к себе в друзья чужих людей, потому что это «интересно» и «круто». Подростки часто ходят на встречи с незнакомыми людьми. Да, возможно, 3-4-5 раз это, и правда, будет ровесник, которому интересно пообщаться с ребенком. Но ведь никогда не знаешь, на кого наткнешься. Достаточно будет одного злоумышленника, чтобы понять, что это плохая идея. А финал может быть плачевным. Нужен ли этот риск?