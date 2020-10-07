«Cтресс и ссоры»: как проблемы с «щитовидкой» могут помешать томичам

Часто в плохом самочувствии и постоянных конфликтах с близкими винят стресс и жизненные обстоятельства. Многим знакома фраза «все болезни от нервов», но в случае с щитовидной железой это может работать наоборот.



«Щитовидка» отвечает за обмен веществ в организме – она находится в шее, под гортанью. Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи – перечень того, что могут вызвать болезни щитовидной железы, далеко не полный.





Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника», снижающего вашу работоспособность и заставляющего путешествовать к холодильнику ночью, может быть именно щитовидка.