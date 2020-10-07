Добрые новости
07 октября,
2020
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«Cтресс и ссоры»: как проблемы с «щитовидкой» могут помешать томичам

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Часто в плохом самочувствии и постоянных конфликтах с близкими винят стресс и жизненные обстоятельства. Многим знакома фраза «все болезни от нервов», но в случае с щитовидной железой это может работать наоборот. 


«Щитовидка» отвечает за обмен веществ в организме – она находится в шее, под гортанью. Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи – перечень того, что могут вызвать болезни щитовидной железы, далеко не полный.  


Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника», снижающего вашу работоспособность и заставляющего путешествовать к холодильнику ночью, может быть именно щитовидка. 

«Cтресс и ссоры»: как проблемы с «щитовидкой» могут помешать томичам

Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ – повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.


До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. 


Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление. 


«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.


«Cтресс и ссоры»: как проблемы с «щитовидкой» могут помешать томичам

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:


Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, 130


Стрежевой 
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406



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