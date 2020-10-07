«Cтресс и ссоры»: как проблемы с «щитовидкой» могут помешать томичам

Часто в плохом самочувствии и постоянных конфликтах с близкими винят стресс и жизненные обстоятельства. Многим знакома фраза «все болезни от нервов», но в случае с щитовидной железой это может работать наоборот.
«Щитовидка» отвечает за обмен веществ в организме – она находится в шее, под гортанью. Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи – перечень того, что могут вызвать болезни щитовидной железы, далеко не полный.
Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника», снижающего вашу работоспособность и заставляющего путешествовать к холодильнику ночью, может быть именно щитовидка.
Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ – повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.
До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.
Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.
«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:
Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, 130
Стрежевой
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406
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