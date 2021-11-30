Что важно знать при выборе юриста

Довольно часто человек оказывается перед непростыми вопросами: где и как найти грамотного специалиста? Как убедиться, что юрист качественно выполняет свою работу? И как понять, что юрист некомпетентен? На вопросы отвечает управляющий партнер фирмы «2Б Консалтинг» Анастасия Цымбал.

«Во-первых, стоит обращать внимание на мелочи, — говорит Анастасия. — Если юрист при первой встрече говорит о невероятной сложности, длительных сроках рассмотрения дела, сетует на предвзятость судей и жалуется на систему, поливает грязью коллег, или наоборот — не вдаваясь в подробности проблемы, гарантирует сто процентный выигрышный исход — стоит насторожиться». Она отмечает, что профессиональный юрист не будет стремиться взять гонорар без оформления соглашения. Нужно помнить, что работа всегда осуществляется по договору, подчеркивает специалист. Анастасия Цымбал также дает еще несколько советов.

Вопросы по ходу дела

Хороший специалист обязательно будет информировать клиента о ходе дела, будет задавать в процессе работы уточняющие вопросы, своевременно проинформирует обо всех изменениях. Он будет в зоне доступа, будет помогать вам, встречаться при необходимости и, как минимум, будет на связи в рабочее время.

Прозрачность

Распознать юриста, который хочет обогатиться за ваш счет, на самом деле несложно. Если вы не понимаете, что и зачем он делает, и при этом не можете добиться внятных пояснений или вовсе не видите его работу (например, в суд никто не является), то вы вправе расторгнуть соглашение и найти себе другого специалиста.

Отсутствие ошибок «дилетанта»

Если документы, которые готовит юрист, систематически отклоняются судом, не поленитесь и прочитайте их. Обычно не требуется специальных юридических знаний, чтобы понять, отклонен ли документ из-за того, что суд занял другую точку зрения из нескольких возможных (это не говорит о непрофессионализме юриста), или потому что юристом допущена простейшая ошибка (например, жалоба подана не в тот суд или с нарушением срока и без необходимых документов).

Юристы берут за свои услуги слишком много или слишком мало

Работа юриста на самом деле сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если говорить о качественной работе специалиста с многолетним опытом, то такие услуги в принципе не могут стоить очень дешево. Очень низкая стоимость услуг должна вызвать подозрение, не будет ли услуга в итоге оказываться студентом юридического вуза или специалистом аналогичного уровня.

Что выбрать? Юридическую компанию или частного юриста

В принципе, качественную юридическую помощь можно получить и там, и там. Но есть некоторые очевидные преимущества работы команды специалистов: Во-первых, люди могут болеть, уходить в отпуск. Сколько раз можно услышать от юристов-одиночек: «я на этой неделе не могу, я в отпуске» или «я болею» - производственный процесс у них на это время полностью останавливается. Компании в отпуск не уходят и не болеют никогда – при слаженной работе всегда есть, кому заменить отсутствующего специалиста. Во-вторых, всегда возможны накладки – суды назначают заседания на то время, которое захотят, и этим невозможно управлять. С учетом того, что могут быть сильные задержки в судебных заседаниях, юрист-одиночка постоянно оказывается в ситуации, когда ему надо быть одновременно в нескольких разных судах. В-третьих, команда позволяет вести существенно большее количество дел. Если юрист одиночка ведет 10 дел в год, а команда – 50 дел, то речь идет о совсем разном уровне полученного опыта. С учетом постоянно меняющегося законодательства и судебной практики – это важный аспект.

Компания «2Б Консалтинг» основана группой профессиональных юристов. Средний стаж работы каждого специалиста – от 10 лет практики ведения дел в судах и сопровождения правовых проектов в различных отраслях (недвижимость, семейное право, защита прав потребителей и др.).

Мы не работаем на большой поток, потому что для нас главное – качество оказания юридических услуг. Каждый имеет право на судебную защиту. Мы успешно помогаем клиентам решить вопрос в досудебном порядке (так быстрее и дешевле), защищаем интересы в суде, а также на стадии исполнения решения суда. Мы беремся за каждый вопрос после изучения актуальной практики и формирования прогноза исхода дела – поэтому мы не даем ложных гарантий. Это позволит сэкономить время и нервы для клиента, а нам – нашу репутацию как профессиональных участников юридического рынка.

Отсутствие непредвиденных затрат — стоимость услуг уточняется заранее и прописывается в договоре. Вы точно знаете, за что платите, итоговая сумма не меняется. В честь открытия юридической фирмы «2Б Консалтинг» мы запускаем акции для клиентов: Первая консультация – бесплатно, записаться на неё Вы можете, позвонив по телефону 8 (3822) 941-966 или обратившись напрямую в офис компании по адресу ул. Кузнецова, 17. До конца года, при обращении к нам за юридической помощью, оплата услуг возможна в рассрочку до четырех месяцев. «Задача наших специалистов — положительный результат по вашему делу. Каким бы сложным оно ни было. Если проблема кажется вам неразрешимой, то обращайтесь к нам. Решение таких задач — наша работа», — говорит управляющий партнер фирмы «2Б Консалтинг» Анастасия Цымбал.