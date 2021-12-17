Что посмотреть. Подборка телевизионных каналов с интересными фильмами

Программа телеканалов разнообразна: развлекательные передачи и ток-шоу, новостные передачи, сериалы и фильмы. Большинство зрителей, хоть иногда смотрят новости и шоу, в основном все-таки предпочитают кино. На каких телевизионных каналах показывают самые интересные фильмы? В сегодняшней подборке — два канала разнообразных жанров с премьерами по выходным, ещё один, транслирующий только зарубежные киноленты, и канал, посвященный исключительно комедиям.

А1

Здесь часто показываются фильмы и сериалы, затрагивающие серьёзные темы: документальные и научно-популярные ленты, исторические фильмы, просто художественные — с захватывающим сюжетом: экшн, боевики. Иногда вы можете увидеть на канале ivi эксклюзивные материалы, которых больше нигде пока нельзя встретить: премьеры мировых студий. Обычно такие премьеры здесь планируются на выходные дни, так что не стоит бояться пропустить что-либо интересное — у вас будет время посмотреть эти фильмы.

А2

Этот канал делает упор на такие жанры, как драма, мелодрама и комедия. Часто показывают исторические драмы. В программе — много новых кинолент, но иногда в расписании появляются и старые фильмы, которые хочется пересмотреть. В выходные дни канал ivi также показывает премьеры. Еще один жанр, который пользуется здесь популярностью, — детектив. На этом канале чередуются самые свежие новинки и классика российского и мирового кинематографа.

TV1000

Акцент делается на зарубежное кино — как современное, так и ленты, история которых насчитывает десятки лет. В программе — знаменитая «Иллюзия обмана», посвященная фокусам на грани волшебства, легендарная серия «Такси» и другие известные кинофильмы и сериалы. Здесь нет преимущества у какого-то одного жанра, вы можете увидеть на TV1000 все — от легких комедий до серьезных исторических драм, от современных романтических фильмов до классики детектива.

Кинокомедия

Здесь название говорит само за себя — каждый день на этом канале показываются комедийные фильмы и сериалы. Поклонники жанра по достоинству оценят эту подборку кино, в которой нашлось место и отечественным и зарубежным кинолентам вне зависимости от года выпуска. Например, относительно недавние «О чем говорят мужчины» и его продолжение «О чем еще говорят мужчины» соседствуют в программе телеканала с «Остином Пауэрсом» и «Прекрасной эпохой».