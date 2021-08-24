Что надо знать ребенку, чтобы не потеряться и что делать, если это случилось?

Страшный сон любого родителя – потерялся ребенок. Мы гоним от себя подобные мысли и стараемся не думать об этом. А стоит. Нужно заранее научить ребенка, как себя вести в экстренной ситуации, чтобы спасти ему жизнь. Что делать ребенку, если он понял, что потерялся? Куда обращаться родителям, а что делать не стоит? На эти и другие жизненно важные вопросы нам ответила инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Анаит Оганян.

Потерялся ребенок. Может, он просто задержался по дороге из школы. Может, зашел к другу или загляделся на витрину в магазине игрушек. Когда начинать бить тревогу? Сразу, рекомендуют инструкторы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Отбросьте стыд и самоуспокоение, что «вот сейчас он выйдет из-за угла». Главное правило, которое действует, если пропал ребенок – не терять время.

– Допустим, вы знаете, что ребенок идет домой 30 минут. Если через 60 минут его нет, и он не отвечает на телефон – надо бить тревогу. А лучше – раньше. Особенно, если вы понимаете, что ваш ребенок не склонен исчезать без предупреждения. Чтобы четко оценивать ситуацию, мы советуем родителям сделать тайминг. Анаит Оганян, инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Что такое тайминг и зачем он нужен?

– Вы с ребенком простраиваете безопасный маршрут от школы до дома: по освещенным улицам, где нет никаких заброшенных зданий или гаражей, – объясняет Анаит. – Затем рассчитываете тайминг: вместе проходите эту дорогу от школы\кружка до дома и выясняете, сколько нужно времени, чтобы пройти это расстояние. Как это контролировать: ребенок вышел из дома, позвонил: «мама, я вышел в школу». Пришел: «мама, я дошел, все хорошо». После школы: «мама, я возвращаюсь домой». И мама уже четко понимает, когда и сколько времени ему нужно затратить на это. Если вдруг планы изменились: «мама, я встретил Петю, мы сидим на лавочке у подъезда». Мама, сидя на работе, понимает, что ребенок сидит рядом с домом с другом. Если мама не знает Петю, это отдельная история. Вообще, дети часто воспринимают тайминг как родительский контроль. Но надо им объяснить, что это не контроль, а безопасность.

Чтобы ребенку легче было привыкнуть к такой системе, родители могут показывать на своем примере. Например, папа выходит из дома и говорит: «сынок, я пошел туда-то, приду через столько-то». Ребенок понимает, что в семье так принято – сообщать, куда идешь и когда вернешься. Вводить тайминг инструкторы «Школы «ЛизаАлерт» советуют детям от 10 до 15 лет. Малышей до 10-ти лет рекомендуют сопровождать родителям, даже если школа недалеко. Потому что маленьким не свойственно отзваниваться и рассказывать о своих передвижениях, они не следят за зарядом телефона и часто отклоняются от маршрута, изучая территорию. Плюс одинокие маленькие дети привлекают внимание незнакомых людей. Иногда родители засекают, сколько занимает путь от момента, когда ребенок вошел в подъезд, до того, как оказался в квартире. Этот маршрут инструкторы называют небезопасным, поскольку сложно понять и прийти на помощь, если что-то там случится.

– В подъезде нет окон. Высока вероятность, что ребенка могут не услышать, если он начнет кричать. Тем более, если это рабочий день и мало, кто дома. От взрослого ребенок никогда не сможет отбиться. Если ему перегородили выход из подъезда, он вряд ли сможет выйти. Поэтому мы всегда учим ребятишек, что нельзя заходить в подъезд с чужими людьми. Если ты видишь, что кто-то подозрительный стоит у подъезда, если чувствуешь дискомфорт, то лучше иди на детскую площадку или зайди в магазин, позвони маме и скажи об этом. Когда вдруг ваш ребенок звонит и говорит: «встреть меня, мама», даже если он давно самостоятельный, родителям надо бежать сломя голову. Если у ребенка есть какая-то тревога, даже если она ложная, лучше ее удовлетворить, потому что, во-первых, так он будет чувствовать себя в безопасности, а во-вторых, тревога может оказаться не ложной. У детей хорошо развита интуиция. Анаит Оганян, инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В идеале, пройдя подъезд за нормальное время, ребенок должен позвонить маме и сказать: «мама, я зашел в квартиру, закрылся и сел». Тогда у родителей будет четкое понимание, что все в порядке.

Как себя вести с незнакомыми людьми?

Даже взрослому человеку сложно определить – кто злоумышленник, а кто – добрый человек. Большинство детей думают, что злоумышленник одет в черное пальто и шляпу. На самом деле чаще они выглядят, как вполне добродушные люди. Поэтому, чтобы обезопасить ребенка, инструкторы «ЛизаАлерт» рекомендуют учить его так: все незнакомые люди – чужие. Поэтому НЕЛЬЗЯ: - никуда с ними уходить, - вступать с ними в диалог, - ничего у них брать, - ничем им помогать. – Детям нужно объяснить: взрослый человек никогда не попросит помощи у ребенка. Если она ему, действительно, нужна, он обратится к взрослому, – рассказывает собеседница. – Когда детей спрашиваешь на уроке: допустим, к вам подошел дяденька из соседнего подъезда, вы его видели, он попросил достать котенка из-под машины. Пойдете? Класс делится пополам. Половина права – идти не надо. Те, кто так говорит, четко понимают, что это незнакомый человек и есть угроза. А потом приводишь другой пример: представьте, к вам подошла бабушка из соседнего подъезда и попросила пакет донести до дома. Поможете? Большинство соглашается. В школе учат, что старикам нужно помогать. Но это не всегда безопасно. К сожалению, есть случаи с бабушками и дедушками, которые не очень хорошо заканчивались. Поэтому рекомендации такие: малышам младше 10-ти лет мы советуем никому не помогать. Тот, кто постарше, МОЖНО ПОМОЧЬ БАБУШКЕ, ЕСЛИ: - вам с этой бабушкой по пути, - пакеты не тяжелые, - вы ее, действительно, знаете, - вам не надо менять простроенный маршрут и идти в соседние дворы, - вы донесли до подъезда и распрощались. В чужой подъезд входить нельзя.

Ребенка важно научить говорить «нет» взрослым незнакомым людям. Порой, ему это сложно понять, ведь родители учат его слушать старших. Но к «чужим» взрослым это не относится.

– Родители должны поговорить с ребенком и определить круг родных людей. Остальные будут посторонними. Родные – те, кто живет с ребенком, постоянно с ним контактирует – мама и папа, сестра и брат, бабушка и дедушка, которых он часто видит, или те, с кем родители безопасно оставляют ребенка дома одного – например, тетя. Все остальные: добрые соседи, подруги мамы, бабушка из соседнего подъезда, которая каждое утро угощает его конфеткой, когда он идет с мамой, – это не родные люди. Если они подходят к ребенку, когда он без родителей, с ними работает такая схема: - никуда с ними не уходим, - не садимся в машину, - не идем из школы до дома. Анаит Оганян, инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Это важно объяснить ребенку. Никакие уговоры и причины не должны повлиять на него. Даже если к нему подходит знакомый и говорит, что пришел за ним по просьбе мамы, ребенок сначала звонит маме и уточняет – так ли это. Только если она подтверждает, он спокойно идет или едет с этим знакомым.

Семейный пароль

Иногда, чтобы проверить истинность информации, может пригодиться семейный пароль. Его вы придумываете дома и держите в строгом секрете. Ребенок может воспользоваться паролем, чтобы проверить: действительно ли близкий человек передал ему что-то. Как можно использовать семейный пароль: - ребенок потерялся. Ему пришлось обратиться за помощью к незнакомой женщине с ребенком, потому что его телефон сел. Она позвонила маме. Та сказала кодовое слово. Ребенок понял, что женщина, действительно, связалась с его мамой, а не набрала любой другой номер; - кодовое слово используют как сигнал в экстренной ситуации. Например, ребенок идет по улице и понимает, что за ним кто-то идет. Если он позвонит маме и скажет об этом прямо, этот «кто-то» может предпринять какие-то действия. В этом случае ребенок может сказать маме семейный пароль. Та поймет, в чем дело.

– Если за ребенком кто-то идет, и он звонит вам, вы должны срочно предпринять меры: - сами срочно бежать туда или отправить кого-то, кто ближе к ребенку, - если вы далеко, срочно звоните в полицию, - напомните ребенку, что ни в коем случае нельзя сворачивать во дворы и прятаться в подъезды. Нужно идти в людное место, в идеале – встать в центр детской площадки, быть на виду у людей, пока едут родители. Тогда недоброжелатель не подойдет.

Обязательно заранее выучите номер экстренных служб – 112, на случай, если ребенок не дозвонится до родителей.

Если ребенка хотят увести насильно

– Когда ребенка пытаются увести насильно, чаще всего он кричит: «Помогите! Спасите!». Мы рекомендуем выучить фразу: «Я вас не знаю», – советует инфорг поисково-спасательного отряда. –Так дети обычно не говорят своим родителям. Если ребенок, которого тянет за руку незнакомый мужчина, начнет кричать: «Помогите! Спасите!», многие взрослые могут подумать, что он просто капризничает. Если он кричит: «Я вас не знаю», большинство взрослых обратит внимание на эту ситуацию. Тогда злоумышленник либо отпустит ребенка, либо люди начнут как-то вмешиваться в ситуацию, полицию вызывать. Все детские попытки подраться, укусить – лишние. В мае 2021 года томский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» провел на улицах города эксперимент: согласятся ли дети уйти с незнакомцами. По результатам, из 81 ребенка 35 детей ушли.

– Чаще всего так и бывает: либо они уходят помогать, либо им говорят, что где-то там родители или они попросили забрать их. Иногда просто голубей покормить, уточек посмотреть, самолетики попускать. Все банально. Многие дети знают, что нельзя уходить со взрослыми, но все равно уходят. Потому что это правило надо каждый раз повторять, проигрывать его снова и снова. Кто повзрослее, настороженнее относятся к взрослым. Те же, кто младше 10-ти лет больше подвержены уговорам. Анаит Оганян, инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Ребенок потерялся. Что делать?

Не ждать. Не паниковать. Сразу поднимать тревогу. 1. Заявить в полицию. Правила 3 суток не существует. Подать заявление о потере ребенка или взрослого можно в ту же минуту, как поняли, что что-то не так. – Да, возможно через 20 минут ребенок придет домой. Но лучше отменить заявление, написать объяснительную, и быть спокойным, чем потом жалеть, что вы потеряли ценное время, – говорит Анаит. – По статистике, если это похищение с целью неблагоприятных намерений, в 75% случаев ребенок погибает через 3 часа. Поэтому даже 30 минут – это очень много, если вы знаете, что он должен был прийти из школы, а он недоступен и в школе сказали, что ушел. 2. Звонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52. Когда теряется ребенок, поисковики подключаются сразу. 3. Обзвонить всех родственников, друзей и знакомых. Даже тех, к кому ребенок раньше никогда не ходил.

– Сразу надо все это делать параллельно, потому что чаще всего либо дети забывают сообщить, либо где-то задерживаются, с кем-то заболтались, – рассказывает собеседница. – Обязательно позвонить учителю и спросить, во сколько ребенок вышел из школы, с кем и куда направлялся, – вдруг что-то слышал. Нужно обзвонить как можно больше людей, чтобы к поискам подключилось максимальное количество человек.

Родители должны быть готовы точно описать ребенка: в чем был одет, какой на нем рюкзак, сколько денег с собой. Стоит обратить внимание, не захватил ли он чего из дома, как часто делают дети, которые сбегают. Также поисковики попросят предоставить им доступ к гаджету и соцсетям. Хорошо, если вы знаете все пароли. Во время поисков кто-то обязательно должен находиться дома. – Когда ребенок находится, а так, к счастью, бывает в большинстве случаев, мы не рекомендуем ругать его, – говорит инфорг «ЛизаАлерт». – Понятно, что надо провести разъяснительную беседу. Но когда и как это сделать – зависит от состояния ребенка: если он заблудился, испугался, то лучше дать ему время прийти в себя. А если просто забыл вас предупредить, куда пошел гулять, то стоит сразу побеседовать и объяснить: «ты забыл позвонить, и смотри, сколько людей тебя ищет». Поверьте, ребенок это поймет и запомнит.

3 правила для ребенка: Остановиться. Осмотреться по сторонам, нет ли мамы рядом. Если нет в зоне видимости – стоять на месте и ждать, когда за ним придут. Не бегать по этажам и не искать.

Осмотреться по сторонам, нет ли мамы рядом. Если нет в зоне видимости – стоять на месте и ждать, когда за ним придут. Не бегать по этажам и не искать. Покричать. – Некоторые дети боятся кричать, вроде как это же запрещают. Тут родителям важно объяснить разницу, что в этом случае крик – не что-то плохое, от него зависит безопасность, – объясняет Анаит. – Надо «раскричать» ребенка: на балконе, на детской площадке прямо вместе покричать, чтоб ребенок понял, что это не так страшно и услышал, насколько громко надо это делать в экстренной ситуации, чтобы мама услышала. Обратиться за помощью к «безопасным» взрослым. Если после криков мама не пришла, нужно обратиться за помощью к «безопасным» взрослым. В торговом центре это: продавец\кассир, охранник и женщина с ребенком. Заранее нужно проговорить с ребенком, что просить у этого взрослого: сказать телефон родителей и попросить позвонить маме, сказать, где он сейчас. И родитель должен подняться туда, где ребенок.

Работает инструкция для потерявшихся в ТЦ: остановился, покрутился, покричал, обратился за помощью. На улице поисковики рекомендуют обращаться к полиции, женщине с ребенком или в «Пятерочку», там есть «островки безопасности» и все продавцы знают, что делать.

- если ребенок вошел в автобус, а вы не успели Ребенок должен выйти на следующей остановке. Не «как можно скорее» между остановками, а на следующей остановке по маршруту. Выйти, остановиться и ждать маму. Обратно не ехать. - если ребенок вышел из автобуса, а вы не успели Ребенок должен стоять и ждать, когда мама доедет до него. Не идти домой самостоятельно, даже если знает дорогу домой.

О правилах безопасности в лесу подробно мы рассказывали в этом материале. Здесь же сделаем несколько важных дополнений именно о детях. Во-первых, у ребенка, который отправляется в лес, должен быть свой комплект необходимых вещей: полностью заряженный телефон, вода, шоколадка, свисток. Это – набор, который поможет ему выжить и дать знать о себе. И лежать он должен не в рюкзаке у родителей, а в карманах детской куртки.

– Очень важно, чтобы на ребенке была одета яркая одежда. Шестилетка в камуфляже в лесу не будет виден, даже если мы рядом пройдем. Он просто испугается и звук не подаст. Все. Ребенок должен быть одет так ярко, чтобы его было видно максимально далеко. И в городе, кстати, тоже. Если надели камуфляж, купите спасательный жилет за 300 рублей, застегните на замок – уже лучше. Анаит Оганян, инфорг томского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Если ребенок заблудился в лесу, надо вспомнить главные правила: остановиться и ждать, когда тебя найдут. Кричать, свистеть. Позвонить родителям. Если они недоступны – на телефон экстренных служб – 112. Там другая схема дозвона, возможно, получится дозвониться. – Ребенку важно объяснить, что если в городе мы с незнакомыми людьми не общаемся, то в лесу на незнакомый голос надо отзываться. Голоса могут среди деревьев звучать так, что он не узнает родителей. Даже если это чужой человек в лесу – грибник, лесник или охотник проходит мимо, – он всегда поможет, поэтому надо дать ему знать о себе. Еще одно важное правило в лесу: не подходить к ручьям, рекам или озерам. Перед водоемом может быть болото или скользкие берега. Легко оказаться в воде. По статистике, рассказывает Анаит Оганян, из 10 погибших в лесу детей 8 – утонули.

Советы родителям

- ребенок должен знать наизусть номера мобильных мамы и папы. Если не может их запомнить, нашить на одежду бирки с телефоном: внутри кармана, на изнаночной стороне футболки или брюк. Главное, чтобы он знал – где, и мог в экстренной ситуации показать бирку полиции. - купите ребенку хороший телефон. Не дорогой, а надежный: с аккумулятором, который хорошо держит заряд, с сенсорным экраном, который работает без перебоев. Этот гаджет нужен не для игры, а для безопасности. - установить приложение по отслеживанию телефона или смарт-часов. GPS часто помогает в поисках. - чтобы закрепить правила безопасности, нужно постоянно их «проигрывать»: предлагать разные ситуации и спрашивать, как бы поступил ребенок. Важно, чтобы он воспринимал это не как правило, а в его голове сложился четкий механизм действий: если ко мне подходит кто-то чужой, я должен сделать только так.