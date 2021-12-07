Что делать, если напала стая собак? Советы от дрессировщицы Екатерины Фризоргер

Возможно, вас это удивит, но самыми опасными в покусах бывают, чаще всего, именно домашние собаки. Да, да, да! Именно те, кого очень любят, ценят, те кому присваивают очень высокий статус в семье. Именно эти собаки могут нанести самые тяжёлые ранения человеку и даже собственному хозяину. Поэтому сорвавшегося с поводка неуправляемого домашнего питомца я бы опасалась больше, чем целую стаю бродячих собак, которая передвигается по улицам города с целью найти себе пропитание и выжить. А кто в природе выживает? Сильнейший или хитрейший? Однозначно хитрейший! Для того чтобы выжить на улице, собака должна быть осторожной и хитрой, у неё должен быть хорошо выражен инстинкт самосохранения. Иначе, нет шансов жить. Бродячие собаки, чаще всего, избегают людей и опасаются. На улицах города они добывают пропитание, им проблем хватает и конфликты с людьми им не нужны. Поэтому, самый простой вариант, увидев вдали бродячих собак – обойти стороной и не пугать их. Вероятность того, что они побегут за вами и тем более нападут, будет крайне низкой. Если собаки спокойно идут мимо вас – просто остановитесь, повернитесь боком и отверните голову. Этот сигнал покажет, что вы не хотите конфликта. Скорее всего, собаки пройдут мимо и затем вы спокойно продолжите ваше движение.

Как защитить себя от нападающей собаки? Вопрос сложный. Когда собак обучают послушанию на дрессировочных площадках, то хороший инструктор к каждой собаке ищет индивидуальный подход. То, что сработает с одной собакой, может совершенно никак не сработать с другой. Потому что в каждой собаке свой набор инстинктов, разная степень их выраженности, а помимо генетической предрасположенности немалую роль играет и жизненный опыт собаки. Даже внутри одной породы, собаки могут сильно отличаться. Поэтому не существует единого рецепта – как отбиться от собаки.

Если говорить о серьёзных мерах, то я обязана напомнить, что все собаки разные и что сработает с одной, может не помочь с другой. Расскажу про самое простое, про то, что помогает чаще всего. Почти все бродячие собаки боятся замаха. Часто достаточно сделать вид, что вы поднимаете камень с земли на расстоянии и бросить воображаемый камень в сторону собаки, шикнув «Пошёл вон!», ещё и ногой топнув. Обычно бродячие с детства сталкиваются с этим, их часто шугают и они пугаются и убегают. Если камень действительно есть, то можно его бросить в сторону собаки, которую вы так сильно боитесь. Но естественно не в саму собаку.

Если собаки уже очень близко и делают попытки укусить, то нужно использовать все что под рукой. Очень хорошо пугают пакеты… если ими активно махать и убедительно ругаться, то собака может отступить. Но не нужно этого делать, если нет нападения, не стоит нападать на собаку, которая просто хочет пройти мимо и привлекать к себе лишнее внимание.

Расскажу свой детский опыт, вдруг он кому-то поможет. Мне было лет 10-11, я гуляла в парке со своим маленьким пекинесом. Под деревом лежал пьяный дядька, а его агрессивная овчарка носилась по парку. Его собака кусала и людей, и других собак, я её знала. И тут я вижу, что она летит на моего пекинеса и было понятно даже ребёнку, что летит она его драть. В моём случае, все произошло инстинктивно. Я очень резко легла сверху на своего пекинеса и свернулась клубом, лицом в землю. Овчарка на нас напала, но ей не за что было толком уцепиться. Лицо в земле, руки, ноги спрятаны, моя собака накрыта мною. Через какое-то время прибежали люди, огрели чем-то эту овчарку, а там и хозяин «дополз», пристегнул поводок. В итоге мне прилично покусали спину, порвали одежду и у меня был сильный испуг… но все живые, без серьёзных травм остались…. ну да, были глубокие царапины на спине, но это такая мелочь, по сравнению с тем, что могло случиться. И мой пекинес успел только испугаться, его не съели. Если бы я так не среагировала, то пекинеса бы у меня не было. Если бы я схватила его на руки, то с детским ростом в опасности были бы и лицо, и руки, и собака. Я боюсь это рассказывать в качестве рекомендации, будем считать, что я просто поделилась опытом в ситуации, когда ты совсем беспомощен и не можешь отразить нападение.

Но мы живём в современном мире и значительно проще и безопаснее носить с собой струйный перцовый баллончик (у меня баллончик Шпага, мне его подарила когда-то ученица). Он не травмирует собаку, неприятные ощущения пройдут, но у вас будет время уйти. Ну или же шокер, выдающий электрический разряд. Многие бродячие собаки пугаются даже просто трещащего звука от шокера и убегают, услышав его на расстоянии. Минус – обычно это забывается дома и сложно выработать привычку носить это с собой. Но, если вы сильно боитесь собак и можете растеряться, то вам так будет значительно спокойнее.

В заключение повторю, лучше обойти стороной и не вступать в конфликт, если вы сильно боитесь и не нуждаетесь в приключениях.