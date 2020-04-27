COVID-19: как получить кредитные каникулы

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Виктория работает продавцом. Зарплата — 35 тысяч рублей. Часть ее тратит на аренду жилья. Перед Новым годом Виктория оформила в Сетелем Банк кредит. Банку Виктория доверяла — кредитовалась там не впервые.

«Сотрудник банка сказал, что я должна один раз заплатить страховку в пять тысяч рублей. После этого мне выдали документы, в которых было написано 286 тысяч. Я почему-то подумала, что это проценты. Теперь из-за коронавируса мой доход упал более, чем на 60%. Позвонила в банк, мне сказали, что ждут от меня документы. Но предоставить их я не успела. Мне перезвонили из банка и сказали, что мой кредит — 286 тысяч — превышает необходимые условия. Сказали, что 80 тысяч — это страховка. Сейчас ни каникул, ничего. Как жить я не знаю, так как сейчас получаю 13 тысяч рублей».

Кто может получить кредитные каникулы? Как быть с кредитом, если каникулы оформить нельзя, а платить его нечем? И на что обращать внимание, когда берешь в банке деньги в долг? Ответы на эти вопросы в материале ТВ2.

Насколько правомерны действия банка в ситуации с Викторией?

В Центробанке говорят: неполное информирование клиента не является нарушением закона. Сотрудник банка может понести ответственность за недобросовестную практику, но нужно доказать, что он не рассказал о тех или иных условиях умышленно. Однако доказать что-то будет крайне сложно, так как в договоре об оформлении кредита скорее всего стоит подпись Виктории.

Вероятно, девушка столкнулась с ситуацией, когда сотрудник банка предложил приобрести страховую услугу и не разъяснил, что стоимость страхования складывается из страховой премии и комиссии самого банка за оформление страховки, либо подключение заемщика к программе коллективного страхования. Банки часто выступают агентами страховщиков, продают их продукты и получают за это комиссионные, которые могут быть значительно больше стоимости самого страхового полиса. В данном случае, скорее всего, в договоре с банком было указано, что страховка является добровольной услугой и заемщик, подписывая договор, соглашается с тарифами, комиссиями, правилами страхования, с которыми можно ознакомиться в определенном месте или Интернете. Не прочитав договор, не выяснив все детали, и не ознакомившись с полной информацией, клиент в таких случаях своей подписью на договоре удостоверяет, что со всей информацией ознакомлен и согласен оплатить услуги.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами?

По закону уйти на каникулы можно, если доход за последний месяц упал больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, и вы сможете это подтвердить. Для этого подойдут справка из налоговой службы или уведомление о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы.

На время льготного периода вы освобождаетесь от всех платежей по кредиту. Но проценты на сумму долга продолжат начисляться — просто их нужно будет заплатить позднее. Максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку: – по кредитным картам –100 000 рублей; – по потребительским кредитам наличными — 250 000 рублей, если заемщиком было физическое лицо, и 300 000 рублей — если индивидуальный предприниматель; – по автокредитам — 600 000 рублей; – по ипотеке лимит в Томской области 2 млн рублей.

«Важно понимать, что в расчет принимают размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущую задолженность, — комментирует ТВ2 заместитель управляющего томским отделением Центробанка Елена Петроченко. — Кроме кредитных каникул, предусмотренных законодательством, банки сейчас активно используют собственные программы поддержки. Это их право, не обязанность. Поэтому тем, кто в силу ограничений, установленных постановлением Правительства, не может воспользоваться кредитными каникулами, следует обратиться к своему кредитору с просьбой о реструктуризации, изменении условия кредитования, изменения графика платежей и т.д. Наступление сложных жизненных обстоятельств нужно подтвердить документально».

Что делать, если кредитные каникулы оформить не получится?

Банки могут предложить реструктуризацию – уменьшение платежей по кредиту, чтобы он стал для заемщика более «подъемным». Обычно размер платежей уменьшается за счет увеличения срока кредита. Но бывают и другие варианты реструктуризации. Например, заемщику могут предоставить льготный период, когда в течение определенного времени он выплачивает только проценты или, наоборот, только основной долг.

«Если человек понимает, что не способен гасить кредит как прежде, не нужно бояться попросить реструктуризацию. В ситуации, когда доходы упали сразу у большого количества людей, банки, МФО и КПК стараются идти навстречу клиентам. Им гораздо проще договориться с заемщиками о приемлемых условиях и постепенно получить назад свои деньги, чем требовать долги через суд», — утверждает представитель ЦБ.

Кроме кредитных каникул можно оформить и каникулы ипотечные. Их можно получить, если долг по ипотечному кредиту превышает лимит в 2 млн рублей.

По ипотечным каникулам гражданин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, может получить отсрочку платежей на срок до 6 месяцев (или снизить размер платежей). Максимальный размер ипотечного кредита по данному закону составляет 15 млн рублей, а не 2 млн рублей, как при кредитных каникулах на ипотеку. При этом заемщик должен подтвердить снижение дохода за два месяца, а не за 12 месяцев.

Договор об оформлении кредита. На что обращать внимание?

Эксперты рекомендуют крайне внимательно ознакомиться с условием кредита. По закону на знакомство с документом дается пять дней, за которые предложенные банком условия не могут меняться.

«Возьмите договор домой, прочитайте внимательно, если что-то непонятно, спросите у сотрудников банка, потребуйте объяснить. И подписывайте договор, только тогда, когда вы точно поняли все условия», — говорят в Центробанке.



Полную стоимость кредита банк обязан указать в правом верхнем углу на первой странице договора. До подписания договора особенно внимательно нужно проверять следующее:

1. График платежей – их количество, размер и периодичность. Убедитесь, что вы сможете отдавать банку сумму ежемесячного платежа вовремя с учетом размера дохода и времени его поступления. После заключения договора банк обязан выдать вам график платежей. Для кредитных карт и карт с овердрафтом точный график не выдают, но в договоре прописывают сроки платежей. Важно их выдерживать и учитывать, что погашение кредита через перевод с другого счета или банка может занять время. В таких случаях о переводе лучше позаботиться заблаговременно, чтобы к установленной дате платежа деньги успели попасть на ссудный счет.

2. Условия досрочных платежей и расторжения договора. По закону вы можете выплатить кредит раньше, если предупредите кредитора о своем решении за 30 дней. Но в договоре может быть установлен более короткий срок уведомления, уточните это заранее.

3. Штрафы и пени (входят в индивидуальные условия договора). Уточните, что будет, если у вас не получится соблюдать график платежей. Какой порядок начисления неустоек и штрафов. Несвоевременное погашение даже одного платежа при высокой долговой нагрузке может привести к невозможности исполнения ваших долговых обязательств.

4. Обработка персональных данных. В договоре может быть пункт о том, что вы разрешаете использовать ваши персональные данные или передавать их третьим лицам, например, коллекторским агентствам. Уточните, как именно их будут использовать. Хотите ли вы получать информационные или рекламные рассылки, можно ли отказаться от них.

5. Уступка прав (требований). В договоре всегда есть пункт о возможности уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). То есть банк сможет передать ваш долг третьим лицам, и уже они будут заниматься его взысканием. Вы можете запретить уступку прав, но в таком случае банк имеет право предложить другие условия кредитования или вообще отказаться от заключения договора.

В стоимость кредита банк не должен включать услуги, на которые вы не давали свое согласие, и те, которые он оказывает в своих интересах: рассмотрение заявки, подготовку документов для договора, ведение ссудного счета.

Если вы подписали кредитный договор, значит, вы согласны со всеми прописанными в нем условиями:

– общие условия договора потребительского кредита — стандартные требования для любого, кто хочет взять кредит или заем (можно найти на сайте организации или в ее офисе).

– индивидуальные условия — именно они определяют стоимость кредита или займа, сроки и сумму ежемесячных выплат, которая включает проценты.

По закону заемщик может отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично. До момента получения денег заемщик вправе отказаться от получения кредита – без уплаты процентов. Если деньги уже получены заемщиком, например, зачислены на его ссудный счет, то досрочное погашение также возможно с условием уплаты процентов за фактическое время пользования кредитом.

По закону потребительские кредиты в первые 14 дней можно досрочно погасить в любой день, без предварительного уведомления банка. Если кредит целевой, на это есть 30 дней с даты получения кредита. Если эти сроки прошли, то кредитора придется предупреждать как минимум за 30 дней до даты планируемого погашения кредита. Более короткий срок может быть предусмотрен кредитным договором.

Томская область по итогам 2019 года на 23 месте в рейтинге закредитованных регионов России. Средний размер кредита в регионе — 222,5 тысячи рублей. Для сравнения, средний долг россиянина — 227 тысяч рублей.

Отчего зависит размер страховки?

Очень часто в кредитных договорах есть пункт, который обязывает застраховать предмет залога, свою жизнь или здоровье. Страховка недвижимости обязательна при ипотеке и ряде других видов кредитов. Банки в качестве дополнительного обеспечения по кредиту почти всегда предлагают приобрести страховку или подключить заемщика за определенную плату к программе коллективного страхования.

Чаще всего наличие страховки снижает стоимость кредита и может быть выгодно не только при наступлении страхового случая, но будет заметно при расчете ежемесячного платежа. По большинству видов кредитов заемщик не обязан приобретать страховку, но прежде чем отказаться, посчитайте и подумайте, ведь страховка может сохранить заложенное имущество, если вдруг человек потеряет работу и не сможет платить по кредиту.

Если менеджер банка предлагает кредит с одновременным страхованием жизни и здоровья, то он обязан предложить и альтернативный вариант кредита без страхования, но на условиях, сопоставимых по сумме и сроку возврата. От покупки страховки можно отказаться, но тогда и условия по кредиту изменятся, поэтому нужно тщательно просчитать оба варианта, со страховкой и без.

Можно ли отказаться от страховки?

При оформлении кредита со страховкой клиент вправе самостоятельно выбрать подходящую страховую компанию из нескольких организаций, аккредитованных банком (их список должен быть размещен на сайте банка).

При определенных условиях заемщик может отказаться от страховки, для этого есть период охлаждения, который составляет 14 дней. За это время можно отказаться от ненужной услуги и вернуть уплаченные деньги:

– если договор страхования еще не вступил в силу – вернут полную стоимость полиса

– если страховка уже начала действовать, но страховой случай не наступил, можно получить назад почти все уплаченные деньги.

Страховщик имеет право оставить себе лишь часть своей страховой премии – пропорционально количеству дней, которые прошли с начала действия договора. Условия возврата каждая компания указывает в договоре или правилах страхования. Если страховка уже действует и по ней наступил страховой случай, деньги за полис не вернете – зато получите страховую выплату.

В случае с коллективным договором страхования возможен возврат страховой премии, при этом вернуть комиссию банка за подключение к программе не удастся.

Помните, что отказ от страховки может повлечь изменение условий договора и увеличить стоимость кредита. При этом отказ от коллективного договора страхования сложен, поскольку договор заключается между банком и страховой компанией, а заемщик присоединяется к застрахованным лицам и получает только сертификат о страховании. Страхователем и выгодоприобретателем является банк. Комиссию банка в случае отказа от такой страховки вернуть не удастся.

С 1 сентября 2020 года вступит в силу закон, разработанный при участии Центробанка. По закону на договоры коллективного страхования также будет распространяться период охлаждения. В течение 14 дней с момента присоединения к коллективному договору клиент получит право отказаться от него и полностью вернуть сумму, уплаченную за страховку. Помимо этого, кредитор будет обязан информировать заемщика об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи.