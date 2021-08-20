Цифровизация здравоохранения: как умные решения могут помочь Томской области

Решения для ранней диагностики заболеваний, помощь искусственного интеллекта и возможность удаленных консультаций с врачом уже в течение нескольких лет меняют традиционное здравоохранение. А пандемия коронавируса рекордно ускорила этот процесс. Цифровые решения работают, высвобождая врача для работы непосредственно с пациентом, улучшают качество помощи и делают получение медицинских услуг максимально комфортным и безопасным. Совместно с МТС рассказываем, как технологии меняют здравоохранение, и обозначаем основные тренды.

Бот в помощь

Первый медицинский чат-бот был создан более пятидесяти лет назад. Система, получившая название «Элиза», выполняла работу психотерапевта. Однако программа была несовершенной, поскольку задавала пациенту вопросы, только используя уже сказанные факты. С появлением высоких технологий, развитием машинного обучения и накоплением медицинских знаний началось создание более умных ботов, которые способны анализировать ответы пациентов, задавать уточняющие вопросы и давать конкретные рекомендации. Лучшие из таких систем оказывают помощь врачу: помогают собирать данные, ставят предварительный диагноз.

С каждым годом количество поликлиник и медицинских учреждений, пользующихся чат-ботами, растет. И пандемия ускорила этот тренд. Например, на Чукотке МТС запустила робота-помощника, который помогает жителям в борьбе с коронавирусом. Он консультирует по вопросам распространения заболевания и рассказывает о мерах соцподдержки в регионе. Проект был разработан на основе решения «RunCall», являющегося резидентом акселератора инновационного центра «MTS StartUp Hub». Разработка адаптируется под необходимый конкретной компании пул задач и помогает решать любые запросы клиентов. Боты помогают более эффективно распоряжаться временем, автоматизируют многие процессы, выполняют функции личного помощника.

Интеллектуальное видеонаблюдение vs «Тревожная кнопка»

Переполненные отделения неотложной помощи, нехватка больничных коек, недостаток оборудования и персонала. В эпоху COVID-19 больницы сталкиваются с экстремальными материально-техническими, клиническими и бюджетными нагрузками, поэтому им необходимо найти способы максимально упорядочить свои операции, не ставя под угрозу качество здравоохранения или обслуживания пациентов. Чтобы обеспечить бесперебойную, безопасную и производительную работу, многие больницы вложили весомые средства и время в персонал и системы безопасности. Например, все больше больниц внедряют видеонаблюдение для мониторинга помещений и просмотра видеозаписей инцидентов.

Например, Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИДа внедрила интеллектуальное видеонаблюдение. Проект реализовала компания МТС. Решение помогает службе безопасности не допустить проникновения нежелательных лиц или автомобилей на территорию клиники, а также служит для информирования о возникновении внештатных ситуаций: пробках при въезде на служебную территорию, конфликтах и так далее. Камеры ведут запись звука и настроены на круглосуточный режим работы. В том числе — в темное время суток. Особенностью интеллектуальной системы безопасности является ее адаптивность: служба охраны клиники может самостоятельно через личный кабинет задать новые параметры, которые будет контролировать система видеонаблюдения. Например, камеры могут отслеживать соблюдение мер ковид-профилактики или реагировать на поведенческие реакции.

«На территории нашей клиники находится более 20 строений. Помимо стационарных корпусов, это кухни, разгрузочная станция, котельные, складские помещения. Новая система видеонаблюдения — наш интеллектуальный помощник в решении задачи по охране всей территории клиники. В дальнейшем, при помощи специалистов компании мы планируем расширить функциональность системы видеомониторинга», — рассказала главный врач клиники Елена Алешина.

ИИ помогает томским ученым исследовать болезнь Паркинсона

Другой вариант применения цифровых технологий – создание цифровой платформы для анализа болезни Паркинсона. Российские ученые используют искусственный интеллект для изучения причин психических расстройств, сопровождающих ее. Во время болезни Паркинсона психические проблемы, по мнению специалистов, являются наиболее негативными последствиями, причем страдают как пациенты, так и их родственники. Ученые из Сибирского государственного медуниверситета, Томского политехнического университета, Томского нейронет-центра и Российской академии наук воспользуются президентским грантом для выяснения природы когнитивных искажений — тревоги, депрессии и апатии, вызываемых при болезнях Паркинсона и Гентингтона. Данные исследований будут обрабатываться искусственным интеллектом. Для обработки полученных данных ученые ТПУ создали и запатентовали два алгоритма обработки Big Data, которые помогают искусственному интеллекту оперативно и качественно выявлять когнитивные искажения на ранней стадии заболевания, что дает возможность успешно их корректировать.

Медицинская помощь из облака

Приморские пациенты, страдающие болезнью Паркинсона, тоже будут находиться под постоянным медицинским дистанционным наблюдением. Специалисты МТС приняли участие в создании цифровой платформы, предназначенной для мониторинга и анализа протекания этой болезни.

В основу нового проекта заложены облачные технологий #CloudMTS. Они дают возможность врачам установить дистанционное наблюдение за состоянием здоровья их пациентов. Врачи будут оперативно получать информацию об изменениях в самочувствии наблюдаемых лиц и своевременно реагировать на это. Доктор, проводящий мониторинг, может связаться с пациентом или его родственниками, уточнить характеристики здоровья, самочувствия больного, скорректировать его лечение и прием назначенных препаратов. Таким образом страдающие болеющие смогут получать своевременную медицинскую помощь на дому, без посещения невропатолога в поликлинике или больнице. Площадкой для тестирования и реализации проекта стал Медцентр ДВФУ.

«Мы реализуем цифровые проекты для ведущих российских компаний и государственного сектора. Пример использования цифровых решений для такой социально важной области как медицина демонстрирует, насколько универсальны и легко применимы облачные технологии в любой сфере. Качественная и доступная медицинская помощь неотделима от внедрения прогрессивных технологических решений. Приятно, что наш опыт задействован в таком, по-настоящему, благом деле». Марина Фещенко, директор МТС в Томской области