«Чтобы бизнес развивался — нужны сильные команды»

«На курсе по маркетингу мы общались с предпринимателями и руководителями, и четко проследили еще одну «бизнес-боль» — это навык работы с персоналом на всех уровнях: планирование, управление, мотивация, контроль. Зачастую, в малом и среднем бизнесе отсутствуют HR-службы и все вопросы по управлению персоналом возлагаются на предпринимателя/руководителя, которые, в свою очередь, не имеют профильного образования и интуитивным путем занимаются HR-менеджментом, — делятся сооснователи Школы Маркетинга Дарья Буркотова и Инна Гонина, — тогда к нам и пришла идея реализовать совместно с действующим бизнесом - практический HR-курс. Без сомнений — автором курса стала ГК «ЛАМА», так как их многолетних опыт в области HR на всех уровнях гарантирует наивысшую экспертность в данных вопросах».