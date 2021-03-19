«Чтобы бизнес развивался — нужны сильные команды»
Главная задача любого бизнеса — максимизация прибыли. Механизмов влияния на прибыль множество, различаются они по размерам инвестиций, скорости реализации, эффективности и пр.
Если еще недавно самым популярным способом увеличения прибыли среди предпринимателей было привлечение новых клиентов, то есть фокусирование бизнеса исключительно на продвижении (как одного из направлений в маркетинге), то на сегодня все большее значение в бизнес-процессах приобретает работа над персоналом, формирование команды специалистов, развитие компетенции сотрудников, создание корпоративной культуры.
Проще говоря, сместился фокус с важности построение внешних брендинг-атрибутов, первоочередным стало — выстраивание внутренних кадровых процессов.
Отсюда — актуальность бизнес-повестки в 2021 года — этот развитие персонала (HR-менеджмент). Люди — как главный бизнес-капитал.
И если с крупным бизнесом все более-менее понятно, так как блок «управление персоналом» курируют дирекции или полноформатные отделы, то с малым и средним бизнесом вопрос стоит сложнее. За редким исключением предприниматели и руководители обладают навыками управления персонала, а чаще всего это интуитивный менеджмент. Отсюда – большой запрос к образованию в этом направлении.
В конце марта ГК «ЛАМА» и Школа Маркетинга запускают «HR-курс: для предпринимателей, руководителей, HR-специалистов».
Студентами стали 17 человек. Это собственники среднего и малого бизнеса, руководители, HR-специалисты Томска.
«На курсе по маркетингу мы общались с предпринимателями и руководителями, и четко проследили еще одну «бизнес-боль» — это навык работы с персоналом на всех уровнях: планирование, управление, мотивация, контроль. Зачастую, в малом и среднем бизнесе отсутствуют HR-службы и все вопросы по управлению персоналом возлагаются на предпринимателя/руководителя, которые, в свою очередь, не имеют профильного образования и интуитивным путем занимаются HR-менеджментом, — делятся сооснователи Школы Маркетинга Дарья Буркотова и Инна Гонина, — тогда к нам и пришла идея реализовать совместно с действующим бизнесом - практический HR-курс. Без сомнений — автором курса стала ГК «ЛАМА», так как их многолетних опыт в области HR на всех уровнях гарантирует наивысшую экспертность в данных вопросах».
Лейтмотивом курса станут самые острые вопросы малого и среднего бизнеса в области HR: эффективное управление персоналом, ключевые функции руководителя, методики оценки компетенции соискателя, подбор, оценка и развитие сотрудников, делегирование, увольнение, мотивирующие системы, управление конфликтами.
Курс включает в себя 10 занятий, три из которых — имеют формат интенсивного погружения продолжительностью до пяти часов.
«Сегодня — это уникальная программа, во-первых, потому что разработана экспертами и специалистами одного из крупнейшего бизнеса в регионе, во-вторых – эта программа исключает из себя теоретические лекции, а состоит из разных форм и форматов, воркшопов, фасилитационных сессий, HR-квестов». Не только знания, но и сами формы занятий являются обучающей составляющей, познакомившись с инструментами трансляции информации участники смогут использовать их в своей работе, — рассказывает о программе HR-маркетолог ГК «ЛАМА» Наталья Ярош.
Уникальность данного курса заключается и в том, что впервые бизнес готов открыто раскрыть свои инструменты управления и создания эффективной команды.
«Создавать, развивать, делиться» — неформальный слоган Курса, в котором отражена и ключевая философия авторов курса.
«Мы убеждены, что открытый диалог между бизнесами разного формата и масштаба не только позволит качественно обменяться опытом, но и в целом станет драйвером развития предпринимательской экосистемы», — резюмирует директор по персоналу Группы Компаний «ЛАМА» Анжелика Жураковская.
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