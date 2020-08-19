Что такое ПП-мешки и где их купить

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Каждый замечал, что сыпучие продукты и материалы транспортируются в мешках. Такая тара изготовлена из полотна тканого полипропилена, что гарантирует ей высокую прочность, а также химическую нейтральность. ПП-мешки способны выдерживать большие нагрузки, потому они зачастую используются для хранения продуктов и материалов на складах. Что такое ПП-мешки, как правильно их выбрать и где купить, читайте в обзоре ТВ2.

Плюсы ПП-мешков

Полипропиленовые мешки выполняют функцию разных упаковочных материалов. В таких мешках хранятся сыпучие материалы в среднем и крупных объемах. Мешки обладают высокой прочностью и подходят для транспортировки продуктов питания, так как не содержат опасные химические вещества. Такие мешки удобно транспортировать и переворачивать при погрузке. Материал полипропиленовых мешков способен выдерживать разные температурные режимы от -70 до +100 градусов. Большой выбор габаритов и цвет мешков позволяет выбрать тару под разные товары с учетом веса и плотности материала.

Производители ПП-мешков также предлагают нанести на полотно разную информацию, например, логотип компании, название продукции, вес и другие сведения. Такие характеристики полотна из полипропилена позволяют использовать продукцию в разных сферах деятельности.

Где используют ПП-мешки

В большинстве случаев ПП-мешки используются компаниями, которые работают в сфере пищевой промышленности. Упаковка позволяет безопасно хранить сыпучие пищевые продукты, например, крупы, сахар, макароны, корма, молотые ингредиенты. К полипропиленовой таре также относят овощные сетки.

Такие мешки предназначены также для использования на фермерских хозяйствах, строительных площадках, оптовых и розничных складах, хозяйственных магазинах. Такой обширный перечень сфер применения подтверждает, что полипропиленовые мешки представлены качественными характеристиками за приемлемую цену.

Где купить?