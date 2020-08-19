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19 августа,
2020
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Что такое ПП-мешки и где их купить

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Каждый замечал, что сыпучие продукты и материалы транспортируются в мешках. Такая тара изготовлена из полотна тканого полипропилена, что гарантирует ей высокую прочность, а также химическую нейтральность. ПП-мешки способны выдерживать большие нагрузки, потому они зачастую используются для хранения продуктов и материалов на складах. Что такое ПП-мешки, как правильно их выбрать и где купить, читайте в обзоре ТВ2. 

Что такое ПП-мешки и где их купить

Плюсы ПП-мешков

Полипропиленовые мешки выполняют функцию разных упаковочных материалов. В таких мешках хранятся сыпучие материалы в среднем и крупных объемах. Мешки обладают высокой прочностью и подходят для транспортировки продуктов питания, так как не содержат опасные химические вещества. Такие мешки удобно транспортировать и переворачивать при погрузке. Материал полипропиленовых мешков способен выдерживать разные температурные режимы от -70 до +100 градусов. Большой выбор габаритов и цвет мешков позволяет выбрать тару под разные товары с учетом веса и плотности материала.


Производители ПП-мешков также предлагают  нанести на полотно разную информацию, например, логотип компании, название продукции, вес и другие сведения. Такие характеристики полотна из полипропилена позволяют использовать продукцию в разных сферах деятельности.

Что такое ПП-мешки и где их купить

Где используют ПП-мешки 

В большинстве случаев ПП-мешки используются компаниями, которые работают в сфере пищевой промышленности. Упаковка позволяет безопасно хранить сыпучие пищевые продукты, например, крупы, сахар, макароны, корма, молотые ингредиенты. К полипропиленовой таре также относят овощные сетки.


Такие мешки предназначены также для использования на фермерских хозяйствах, строительных площадках, оптовых и розничных складах, хозяйственных магазинах. Такой обширный перечень сфер применения подтверждает, что полипропиленовые мешки представлены качественными характеристиками за приемлемую цену.

Где купить?

Покупать ПП-мешки лучше у проверенных поставщиков или непосредственно у производителя. Такой подход к выбору тары позволит быть уверенным, что продукция соответствует всем нормам, стандартам производства полипропиленовой упаковки.


Приобрести полипропиленовые мешки возможно во многих интернет-магазинах, которые предлагают идентичную продукцию, а также у компании «МИРПАК»


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