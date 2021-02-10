Что делать, если с крыши падают снег и глыбы льда: советы МЧС

В региональном МЧС дали рекомендации, что делать, чтобы не пострадать от схода снега и падения ледяных глыб с крыш домов.

Главное управление МЧС России по Томской области рекомендует томичам быть предельно внимательными, проходя вблизи зданий. Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.





Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.





Если из-за падения наледи пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.





Вместе с тем тяжелые снежные массивы создают большую нагрузку на крыши, что может привести к их обрушению.