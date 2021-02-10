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10 февраля,
2021
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Что делать, если с крыши падают снег и глыбы льда: советы МЧС

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

В региональном МЧС дали рекомендации, что делать, чтобы не пострадать от схода снега и падения ледяных глыб с крыш домов. 

Что делать, если с крыши падают снег и глыбы льда: советы МЧС
Фото: МЧС по Томской области

Главное управление МЧС России по Томской области рекомендует томичам быть предельно внимательными, проходя вблизи зданий. Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Что делать, если с крыши падают снег и глыбы льда: советы МЧС
Фото: ТВ2

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.


Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.


Если из-за падения наледи пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.


Вместе с тем тяжелые снежные массивы создают большую нагрузку на крыши, что может привести к их обрушению.

Что делать, если с крыши падают снег и глыбы льда: советы МЧС
Фото: ТВ2

Напомним, 3 февраля главам муниципальных образований и жилищно-коммунальным организациям поручили организовать работу по очистке кровель от снега с соблюдением всех мер безопасности, обратив особое внимание на большепролетные сооружения, социально значимые объекты. 


6 февраля в Томске погиб мужчина, упав с крыши во время уборки снега. Он был без страховки. Прокуратура начала проверку. 


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