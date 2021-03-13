Чем заняться в выходные. Афиша Томска

Полезно

Посмотреть на орудия пыток Средневековья и даже протестировать их на себе можно в областном краеведческом музее. Там раскрывают «Тайны инквизиции». Необычная выставка будет работать до 10 мая 2021 года. О том, чем еще можно заняться в ближайшие выходные, читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Масленица в музее истории Томска

В субботу, 13 марта, маленьких томичей от пяти лет приглашают на масленичные посиделки. Интерактивная экскурсия пройдет в «русской избе». Ее участники узнают, как отмечали Масленицу на Руси, что значат масленичные обряды и почему наши предки заманивали солнце блинами. Каждый из гостей сможет испечь себе блинчик и выпить травяного чаю. Начало — в 13:00.

А в воскресенье в 14 часов в музее начнется мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Масленички». Она символизировала достаток и оберегала дом от бед. Хранили ее предки в укромном уголке и доставали только раз в год. Посетители мастер-класса познакомятся с различными техниками изготовления кукол и узнают, в каких обрядах они участвовали.

На мероприятия обязательна предварительная запись по тел.: 65-72-55.

Когда: 13-14 марта Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Печа-куча на тему эмансипации

В воскресенье в Томске пройдет дискуссия на тему эмансипации и женской силы. Семь томских девушек-спикеров расскажут о своей работе в традиционно мужских областях, поделятся историями о борьбе за свои права и пути к индивидуальности.



Среди гостей ведущая утреннего радиошоу Анна Сибиряк, реставратор мебели Вера Богданец, финансовый директор кабельного завода Анастасия Лощилова, дизайнерка Сибирского центра дизайна Ольга Макиенко, главный редактор интернет-СМИ Даша Афонасова, писательница Екатерина Малаховская, журналистка ТВ2 Лидия Симакова. На рассказ каждого спикера дается 20 слайдов по 20 секунд, а зрители могут задавать вопросы.





Вход бесплатный, регистрация на событие по ссылке.

Когда: 14 марта в 20:00 Где: гастропространство «Сырник»

Поход на Таловские чаши

Провести выходной активно и с пользой для здоровья можно, отправившись в поход на Таловские чаши. Подышать свежим воздухом в зимнем лесу за городом предлагает горожанам Томский туристский клуб. Это закрытие сезона зимних походов.

Таловские чаши — одно из семи чудес природы Томской области. Находятся они недалеко от поселка Басандайка, в 45 км от Томска.

Чаш всего семь. Изнутри природные чаши покрыты редким минералом – бернесситом. А так как источник располагается под землей, вода имеет постоянную температуру пять-шесть градусов и не замерзает даже в самые крепкие морозы.



Кто посмелее, может не только посмотреть на источники, но и облиться водой из них.



Экскурсия платная. Запись по телефону: 8 999 495 6459.



Когда: 14 марта в 10:00 Где: сбор у гостиницы «Томск» у вокзала

Открытые уроки в школе старинных танцев

Если вам нравится смотреть фильмы о временах дам, кавалеров и пышных балов, откройте для себя новое увлечение — начните изучать танцы прошлых веков. Попробовать себя в исполнении кадрили и танго можно будет в понедельник. Школа старинных танцев «Мистерия» устраивает открытые уроки.

В программе: ван-степ, матчиш, танго, чарльстон и другие танцы. Как обещают организаторы, каждый найдет в прошлых веках танец на свой вкус.

14 марта в 11:00 на ул. Белинского, 38 (домофон «8», 3 этаж) пройдет открытый урок «XIX век и винтажные танцы». А 15 марта в 19:00 на ул. Крылова, 24А (вход слева) желающих ждут на «Танцы начала XX века».

Участие для всех бесплатно. Но предварительно нужно оставить заявку здесь.



С собой брать удобную одежду, сменную обувь и защитную маску.



Когда: 15 марта в 19:00 Где: ул. Крылова, 24А

Моноспектакль Максима Аверина

В Томск едет один из самых популярных актеров отечественного кинематографа — Максим Аверин. В нашем городе он даст авторский моноспектакль «Научи меня жить».



Фильмография Аверина насчитывает более 50 картин и сериалов. Но моноспектакль обещает расширить представление зрителей о возможностях артиста.



«Научи меня жить» – не творческая встреча и не концерт, а полноценное театральное действо, сложенное из музыки, поэзии и прозы. В этом спектакле актер остается один на один с публикой и открывает свою душу. Визуально постановка сопровождается звуковой и световой партитурой, видеорядом.



В программе: стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, В. Маяковского, Р. Рождественского, Б. Пастернака, песни советских и российских композиторов.



Справки по телефону: 710-900.



Когда: 15 марта в 19:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Музыка из кинофильмов Микаэла Таривердиева

«Семнадцать мгновений весны», «До свидания, мальчики!», «Король-олень», «Ирония судьбы, или С легким паром» — если вы при упоминании об этих фильмах сразу вспоминаете мелодию, которая в нем играла, то вам стоит провести воскресный вечер в органном зале. 14 марта там пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.

В программе: «Прелюдия «Двое в кафе», «Прелюдия для Кэт», «Снег над Ленинградом», «Маленький принц», «Утренняя Москва» и много других известных мелодий из фильмов Эльдара Рязанова, Татьяны Лиозновой, Михаила Калика. Наряду с шедеврами киномузыки томичи услышат редко исполняемые органные сочинения Таривердиева.

Исполняют — Мария Блажевич (орган) и Павел Шинкевич (фортепиано).

Когда: 14 марта в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выходные в театре «2+Ку»

Фото: из группы театра vkontakte

Солнечные весенние выходные — самое время прогуляться по окрестностям театра живых кукол, а потом зайти выпить чаю на веранду и посмотреть спектакль.

13 и 14 марта в «2+Ку» покажут «Он живой и светится», «Муми-тролли и волшебная шляпа», «Соло для медвежонка» и «Про Ежика». В воскресенье — «Как исполняются желания» и «Чемодан для моря». Подробная афиша спектаклей здесь.

Билеты заранее не продаются и не бронируются. Приходите в театр примерно за 20-30 минут до начала спектакля, чтобы занять места.

Когда: 13 и 14 марта Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Мистическая драма «Пугало»

В ближайшие выходные томские киноманы смогут познакомиться с якутским кинематографом. 13 марта в «Аэлите» покажут премьеру мистической драмы о колдунье – «Пугало».



В центре сюжета – история о знахарке и отшельнице, которую все боятся и обходят стороной, но только она может помочь, когда приходит настоящая беда.



Режиссер фильма — Дмитрий Давыдов — один из лидеров арт-кино в Якутии. Он — директор школы из селения Амга, снимает фильмы в свободное от работы время. Сценарии тоже пишет сам. На все про все у Давыдова уходит пара недель. Бюджеты его фильмов по российским и мировым меркам возмутительно маленькие. Например, на «Пугало» ушло полтора миллиона рублей, из которых ни копейки государственных.

Фильм якутского режиссера из Республики Саха впервые в истории вошел в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр» и получил главный приз.



Возрастное ограничение: 16+

Когда: 13-14 марта в 17:00, 19-21 марта в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Шоу-концерт «Унесенные мечтой»