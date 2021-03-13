Чем заняться в выходные. Афиша Томска
Посмотреть на орудия пыток Средневековья и даже протестировать их на себе можно в областном краеведческом музее. Там раскрывают «Тайны инквизиции». Необычная выставка будет работать до 10 мая 2021 года. О том, чем еще можно заняться в ближайшие выходные, читайте в афише.
!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!
Масленица в музее истории Томска
В субботу, 13 марта, маленьких томичей от пяти лет приглашают на масленичные посиделки. Интерактивная экскурсия пройдет в «русской избе». Ее участники узнают, как отмечали Масленицу на Руси, что значат масленичные обряды и почему наши предки заманивали солнце блинами. Каждый из гостей сможет испечь себе блинчик и выпить травяного чаю. Начало — в 13:00.
А в воскресенье в 14 часов в музее начнется мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Масленички». Она символизировала достаток и оберегала дом от бед. Хранили ее предки в укромном уголке и доставали только раз в год. Посетители мастер-класса познакомятся с различными техниками изготовления кукол и узнают, в каких обрядах они участвовали.
На мероприятия обязательна предварительная запись по тел.: 65-72-55.
Когда: 13-14 марта
Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Печа-куча на тему эмансипации
В воскресенье в Томске пройдет дискуссия на тему эмансипации и женской силы. Семь томских девушек-спикеров расскажут о своей работе в традиционно мужских областях, поделятся историями о борьбе за свои права и пути к индивидуальности.
Среди гостей ведущая утреннего радиошоу Анна Сибиряк, реставратор мебели Вера Богданец, финансовый директор кабельного завода Анастасия Лощилова, дизайнерка Сибирского центра дизайна Ольга Макиенко, главный редактор интернет-СМИ Даша Афонасова, писательница Екатерина Малаховская, журналистка ТВ2 Лидия Симакова. На рассказ каждого спикера дается 20 слайдов по 20 секунд, а зрители могут задавать вопросы.
Вход бесплатный, регистрация на событие по ссылке.
Когда: 14 марта в 20:00
Где: гастропространство «Сырник»
Поход на Таловские чаши
Провести выходной активно и с пользой для здоровья можно, отправившись в поход на Таловские чаши. Подышать свежим воздухом в зимнем лесу за городом предлагает горожанам Томский туристский клуб. Это закрытие сезона зимних походов.
Таловские чаши — одно из семи чудес природы Томской области. Находятся они недалеко от поселка Басандайка, в 45 км от Томска.
Чаш всего семь. Изнутри природные чаши покрыты редким минералом – бернесситом. А так как источник располагается под землей, вода имеет постоянную температуру пять-шесть градусов и не замерзает даже в самые крепкие морозы.
Кто посмелее, может не только посмотреть на источники, но и облиться водой из них.
Экскурсия платная. Запись по телефону: 8 999 495 6459.
Когда: 14 марта в 10:00
Где: сбор у гостиницы «Томск» у вокзала
Открытые уроки в школе старинных танцев
Если вам нравится смотреть фильмы о временах дам, кавалеров и пышных балов, откройте для себя новое увлечение — начните изучать танцы прошлых веков. Попробовать себя в исполнении кадрили и танго можно будет в понедельник. Школа старинных танцев «Мистерия» устраивает открытые уроки.
В программе: ван-степ, матчиш, танго, чарльстон и другие танцы. Как обещают организаторы, каждый найдет в прошлых веках танец на свой вкус.
14 марта в 11:00 на ул. Белинского, 38 (домофон «8», 3 этаж) пройдет открытый урок «XIX век и винтажные танцы».
А 15 марта в 19:00 на ул. Крылова, 24А (вход слева) желающих ждут на «Танцы начала XX века».
Участие для всех бесплатно. Но предварительно нужно оставить заявку здесь.
С собой брать удобную одежду, сменную обувь и защитную маску.
Когда: 15 марта в 19:00
Где: ул. Крылова, 24А
Моноспектакль Максима Аверина
В Томск едет один из самых популярных актеров отечественного кинематографа — Максим Аверин. В нашем городе он даст авторский моноспектакль «Научи меня жить».
Фильмография Аверина насчитывает более 50 картин и сериалов. Но моноспектакль обещает расширить представление зрителей о возможностях артиста.
«Научи меня жить» – не творческая встреча и не концерт, а полноценное театральное действо, сложенное из музыки, поэзии и прозы. В этом спектакле актер остается один на один с публикой и открывает свою душу. Визуально постановка сопровождается звуковой и световой партитурой, видеорядом.
В программе: стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, В. Маяковского, Р. Рождественского, Б. Пастернака, песни советских и российских композиторов.
Справки по телефону: 710-900.
Когда: 15 марта в 19:00
Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)
Музыка из кинофильмов Микаэла Таривердиева
«Семнадцать мгновений весны», «До свидания, мальчики!», «Король-олень», «Ирония судьбы, или С легким паром» — если вы при упоминании об этих фильмах сразу вспоминаете мелодию, которая в нем играла, то вам стоит провести воскресный вечер в органном зале. 14 марта там пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.
В программе: «Прелюдия «Двое в кафе», «Прелюдия для Кэт», «Снег над Ленинградом», «Маленький принц», «Утренняя Москва» и много других известных мелодий из фильмов Эльдара Рязанова, Татьяны Лиозновой, Михаила Калика. Наряду с шедеврами киномузыки томичи услышат редко исполняемые органные сочинения Таривердиева.
Исполняют — Мария Блажевич (орган) и Павел Шинкевич (фортепиано).
Когда: 14 марта в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Выходные в театре «2+Ку»
Солнечные весенние выходные — самое время прогуляться по окрестностям театра живых кукол, а потом зайти выпить чаю на веранду и посмотреть спектакль.
13 и 14 марта в «2+Ку» покажут «Он живой и светится», «Муми-тролли и волшебная шляпа», «Соло для медвежонка» и «Про Ежика». В воскресенье — «Как исполняются желания» и «Чемодан для моря». Подробная афиша спектаклей здесь.
Билеты заранее не продаются и не бронируются. Приходите в театр примерно за 20-30 минут до начала спектакля, чтобы занять места.
Когда: 13 и 14 марта
Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)
Мистическая драма «Пугало»
В ближайшие выходные томские киноманы смогут познакомиться с якутским кинематографом. 13 марта в «Аэлите» покажут премьеру мистической драмы о колдунье – «Пугало».
В центре сюжета – история о знахарке и отшельнице, которую все боятся и обходят стороной, но только она может помочь, когда приходит настоящая беда.
Режиссер фильма — Дмитрий Давыдов — один из лидеров арт-кино в Якутии. Он — директор школы из селения Амга, снимает фильмы в свободное от работы время. Сценарии тоже пишет сам. На все про все у Давыдова уходит пара недель. Бюджеты его фильмов по российским и мировым меркам возмутительно маленькие. Например, на «Пугало» ушло полтора миллиона рублей, из которых ни копейки государственных.
Фильм якутского режиссера из Республики Саха впервые в истории вошел в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр» и получил главный приз.
Возрастное ограничение: 16+
Когда: 13-14 марта в 17:00, 19-21 марта в 19:00
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Шоу-концерт «Унесенные мечтой»
Начало весенних каникул маленьким и взрослым томичам предлагают отметить шоу-концертом. 19 марта во Дворце народного творчества «Авангард» можно будет увидеть представление «Унесенные мечтой». Зрителей обещают погрузить в мир фантазии и воображения. На сцену выйдут лучшие творческие детские коллективы области.
Для тех, кто предпочитает оставаться дома, будет доступна прямая трансляция шоу-концерта на YouTube-канале «ДНТ Авангард».
Когда: 19 марта в 19:00
Где: ДНТ «Авангард» (ул. Сергея Лазо, 32)
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