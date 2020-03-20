Чем заняться дома во время карантина

Полезно

В связи с карантином по коронавирусу музеи, театры и другие культурные заведения закрыты. Школьники отправлены на долгие каникулы. Сотрудникам многих организаций рекомендовано оставаться дома и переходить на «удаленку». Чем заняться во время карантина, сидя дома всей семьей, читайте в нашем обзоре.

Виртуальный поход в музеи и театры мира

Фото: Pixabay.com

Если вы давно мечтали посетить музеи Европы, но во время путешествий не было времени, можете сделать это сейчас, не выходя из дома. Лувр, музей Прадо и Орсе, Эрмитаж и многие другие культурные заведения мира предлагают совершить экскурсию онлайн.

Чтобы увидеть «Мону Лизу» Леонардо да Винчи нужно выстоять многочасовую очередь. Сейчас же знаменитую работу художника, а также еще 35 произведений искусства можно рассмотреть во всех подробностях во время онлайн-экскурсии по Лувру.

«Рождение Венеры» Боттичелли, «Поклонение волхвов» да Винчи, «Медузу» Караваджо и другие произведения, представленные в Галерее Уффици во Флоренции, можно заглянуть через Google Arts& Culture. Мадридский музей Прадо и парижский музей Орсе также устраивают онлайн-экскурсии.

Фото: Pixabay.com

Российские музеи также приглашают томичей на виртуальные туры. Полотна Дега, Моне, Шагала, Ренуара, Ван Гога и других мастеров представлены в Пушкинском музее. Здесь даже предусмотрена навигация по этажам.

Совершить неспешную онлайн-прогулку можно и по Эрмитажу. Вся коллекция произведений искусства классифицирована по эпохам, темам и рубрикам. Также есть возможность рассматривать картины крупным планом.

Желающие могут не выходя из дома посетить Государственный музей-заповедник Сергея Есенина и музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна».

Любители классической музыки со всего мира могут наслаждаться ежедневными походами в Венскую государственную оперу. Онлайн. Из-за отмены всех концертов австрийцы открыли видеоархивы спектаклей. Трансляции записи выступлений оперы и балета начинаются ежедневно в 19:00 и 21:00 по московскому времени и доступны для зрителей еще в течение суток.

Берлинская филармония закрыта на карантин до 19 апреля, но слушатели могут зарегистрироваться по интернету и бесплатно «пройти» в виртуальный концертный зал на 30 дней. Приглашение в Digital Concert Hall можно активировать до 31 марта.

Мариинский театр в Санкт-Петербурге вместо отмененных спектаклей, предлагает зрителям посмотреть онлайн-трансляции балетов и концертов. За расписанием следите на сайте или в группах театра в социальных сетях.

Группа «Би-2» вместо отмененного весеннего тура по Сибири 20 марта устраивает бесплатный онлайн-концерт. За информацией о трансляции следите в соцсетях группы.

Книги онлайн бесплатно

Проект «Литрес: Библиотека» открывает доступ для всех к 50 тысячам произведений из каталога «Литрес», а также сервиса электронных и аудиокниг. Предложение продлится до тех пор, пока не будет снят запрет на посещение библиотек из-за опасности заражения коронавирусом.

Издательство «Альпина» открыло доступ к 70 книгам. Здесь можно найти все: от кулинарных рецептов до секретов успеха. Для бесплатного доступа нужно ввести промокод GIFT_STAYHOME на сайте издательства или в приложении.

Тысячи электронных и аудиокниг предлагает почитать и послушать бесплатно Storytel. Бестселлеры, романы, детективы, биографии и другие жанры для детей и взрослых можно 30 дней слушать бесплатно. Дальше подписка платная.

Сервис для чтения Вookmate также открыл бесплатный доступ к книгам о современной культуре издательства «Гараж».

Фильмы в онлайн-кинотеатрах

Фото: pxhere.com

Чтобы люди, сидя дома, не заскучали, онлайн-кинотеатры открывают доступ или делают его максимально выгодным. Онлайн-кинотеатр Okko с 16 марта раздает пакет подписок «Оптимум» бесплатно на 14 дней. Для этого нужно установить бот Okkobro в Telegram. Бот просит выслать фотографию, которая подтвердит, что «вам и вправду приходится сидеть дома».

«Okko Спорт» откроет доступ к архивным играм Английской Премьер-лиги на время её приостановки из-за пандемии коронавируса. Помимо игр, бесплатно можно посмотреть обзоры сезонов и записи лучших голов.

Ivi новым подписчикам предлагает подключиться за 1 рубль. Успеть воспользоваться акцией нужно до конца месяца. Пользователям будут доступны тысячи крутых фильмов, сериалов и мультфильмов, включая эксклюзивные премьеры и культовые блокбастеры. Доступ к детскому приложению ivi kids осуществляется в рамках единой подписки ivi.

Онлайн-кинотеатр Premier телеканала ТНТ дал бесплатный доступ к своему контенту. Здесь можно будет посмотреть шоу, сериалы и полный метр производства телеканала.

КиноПоиск HD также открыл доступ до 15 апреля. При регистрации нужно ввести промокод POKAVSEDOMA. Услуга доступна как для новых пользователей, так и для тех, кто регистрировался ранее, но не продлил свою подписку.

Онлайн можно посмотреть и документальные фильмы. Пока московский Центр документального кино закрыт на карантин до конца марта, посмотреть репертуар кинотеатра можно на онлайн-платформе nonfiction.film. Для новых пользователей доступна бесплатная подписка на 10 дней.

Сними свой фильм и получи 50 тысяч рублей

Если у вас есть свободное время и парочка идей, можете снять у себя дома маленький фильм и получить за него большой приз. 50 тысяч рублей достанется обладателю гран-при фестиваля очень короткого кино «Томские шоты».

На конкурс принимаются короткометражки, снятые любителями и профессионалами. Таймер: 7, 29 или 60 секунд. Узнать подробнее о фестивале ТВ2, а заодно посмотреть работы, которые уже прислали, можно здесь. Короткометражки принимаются до 1 апреля. Время, которое отсиживаетесь дома, пускайте в дело.

Бесплатные онлайн-курсы

Фото: pxhere.com