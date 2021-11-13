Черные Пятницы в «Extra»: как приобрести мебель с приятными скидками

Всемирно известная черная пятница в этом году приходится на 26 ноября, а мебельный центр «EXTRA» проведет этот праздник распродаж в пятикратном размере и заранее. Это значит, что пять недель по пятницам, начиная с 29 октября и по 26 ноября включительно, гости мебельного центра могут купить мебель с дополнительной персональной скидкой.

Что нужно сделать?

— Каждую пятницу в период акции выбирайте из лототрона в кабинете администратора купон со скидкой;

— Находите салоны, обозначенные черным шариком с надписью «#Пять Пятниц»;

— Получайте скидку при покупке.

Приглашаем вас на Чёрные Пятницы в мебельный центр «Экстра», где царит атмосфера комфорта и уюта, где представлены разнообразные мебельные коллекции и каждый обязательно найдет решение для своего интерьера.

Подробности о проведении акции можно получить по тел. 8(3822)52-38-45, на сайте МЦ, у консультантов салонов и в Инстаграме.

Томск, ул. Герцена, 68, стр.2