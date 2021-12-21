Если вы считаете, что лучший подарок — это книга, но вам А) не хочется ходить по книжным магазинам и Б) при всей любви к чтению жалко деревья, то присмотритесь к электронным или аудио книгам. Они всегда под рукой, их удобно «брать с собой» (ведь они нисколько в физическом смысле не весят) и читать или слушать где угодно: в дороге, в постели, за завтраком и т.д. Да и стоят они зачастую дешевле бумажных. Плюс, как правило, всегда в наличии. И выбирать довольно просто: заходите на сайт интернет-магазина, изучайте новинки, читайте аннотации, смотрите видеоанонсы...