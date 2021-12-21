«Черная пятница» продолжается.
Как подготовиться к Новому году быстро и с выгодой?
Как подготовиться к Новому году быстро и с выгодой?
Доставайте смартфон и получайте скидки, бонусы и удовольствие от покупок
«Черная пятница» продолжается.
Как подготовиться к Новому году быстро и с выгодой?
Как подготовиться к Новому году быстро и с выгодой?
Доставайте смартфон и получайте скидки, бонусы и удовольствие от покупок
Вы еще не решили, что подарите родным, друзьям и коллегам на Новый год? Хочется выбрать все побыстрее, да еще и сэкономить? Мы расскажем, как продлить волшебство «черной пятницы» до конца декабря и дольше. Как решить вопрос с подарками быстро и с помощью одного только телефона. И заодно подскажем сами идеи для новогодних подарков.
Идея №1: В новый год — с новым телефоном
Новый год — это отличный повод купить новый телефон. И сейчас самое время сделать это с максимальной выгодой. Например, клиенты одного из сотовых операторов могут приобрести популярные модели смартфонов Xiaomi, обменяв на скидку неиспользованные минуты разговоров. Курс обмена стабильный — 1 минута равна 1 рублю. Можно получить выгоду от 1000 до 4000 рублей, совершив покупку на сайте или в салонах связи мобильного оператора.
«Сила крошечного рисового зернышка так же велика, как гора Сумеру, и способна мгновенно остановить бурную реку». Говорят, эта буддийская сутра определила название фирмы, ставшей в этом году мировым лидером по продажам смартфонов. Производитель «маленьких рисовых зернышек» (так переводится Xiaomi) также является лидером и российского рынка. Популярные модели отличаются удобством — к примеру, на корпусе не остаются отпечатки пальцев, выносливостью — аккумуляторы емкостью 5000 или 6000 мА·ч позволяют телефону работать без подзарядки в течение нескольких дней, скоростью — производительные процессоры дают возможность молниеносно запускать приложения и копировать файлы. И кучей других приятных плюшек.
Такое предложение действует для клиентов Tele2. Если вы не являетесь абонентом этого оператора, но тоже хотите принять участие в акции, вы можете оформить переход, сохранив свой телефонный номер и остатки минут из пакета прошлого оператора. Главное – успеть воспользоваться предложением до 27 декабря.
Идея №2. Кинотеатр без QR-кода
Переживаете, что пандемия резко сократила число доступных развлечений и активностей? Удручает, что с введением QR-кодов стало проблемой посидеть с друзьями в кафе или похрустеть поп-корном в кинотеатре? Возможно, и вам, и друзьям помогут скрасить досуг домашние киносеансы. Обратите внимание на репертуар онлайн-кинотеатров — ivi или okko: премьеры и классика, комедии и драмы, мультики и сериалы. Всего-то нужно оформить подписку на тот или другой онлайн-кинотеатр, и вуаля — десятки тысяч часов контента от фабрик грез в быстром доступе.
К примеру, новинка декабря — ромком «Мой любимый враг» о ненависти с первого взгляда и чем это может кончиться — пока доступна только на онлайн-площадках.
Еще такой сертификат может стать отличным подарком для друзей на Новый год. А вы можете получить кешбэк! Вновь в данном случае везет клиентам Tele2. Они могут активировать специальное предложение в программе лояльности «Больше» на сайте оператора или в личном кабинете мобильного приложения. И 8% от потраченной на покупку электронного сертификата суммы вернутся в счет оплаты телефона.
В случае, если дарить киноподписку некому, но сами вы не прочь посмотреть хорошее кино, уютно устроившись на диване с гаджетом в руках, обратите внимание на онлайн-сервис Wink. Если вы пользуетесь мобильной связью Tele2, вы можете менять неиспользованные минуты разговоров на просмотр фильмов на этой платформе. Курс обмена, опять же, один к одному. Получается, что за 126 минут из пакета трафика можно посмотреть в классном качестве и абсолютно бесплатно, например, южнокорейских оскароносных «Паразитов». С учетом того, что остатки минут и гигабайт с прошлых месяцев у пользователей Tele2 не сгорают и могут копиться вечно, предложение как минимум практичное.
Идея №3. Учиться и еще раз учиться
Пожалуй, самый беспроигрышный вариант для инвестиций, — образование. Личностный рост, карьерные перспективы, новые горизонты. К примеру, можно подарить любимому или любимой возможность поучиться в школе кино Федора Бондарчука и Ко «Индустрия». Занятия ведутся как очно, так и заочно, длительность зависит от курса и составляет от нескольких месяцев до двух лет. На некоторые программы можно записаться со скидкой — в частности, на три авторских курса Антона Долина.
Кинокритик готов научить слушателей школы искусству «Практического анализа кино» (полезно не только для киноблогеров, но и для киноманов), рассказать «Историю мировой культуры» (добро пожаловать, деятели искусства и представители креативных профессий), ну и «Историю кино», конечно же (мастхэв для потенциальных и действующих деятелей кино и для всех, кому просто интересно познавать новое). «Вся история кино — это взаимоотношения человека, с его творческими планами, идеями, его культурным наследием, и — технологий, с возможностями этих технологий, которые меняются постоянно, в том числе и сейчас», — говорит об актуальности своих курсов автор.
Получить скидку в 5% на оплату кино-курсов смогут пользователи Tele2, активировав соответствующее предложение в программе лояльности «Больше». Здесь же можно найти и другие образовательные программы, за выбор которых предусмотрены бонусы. Например, при покупке любого пакета от 8 занятий по английскому в Skyeng Flip, можно получить в подарок три месяца практики в разговорных клубах и безлимитный доступ ко всем тренажерам. А за оплату курсов с образовательной платформы Skillbox можно вернуть кешбэк 8% на баланс телефона. Только внимательно читайте условия, чтобы досадные нюансы вроде включенного блокировщика рекламы или отключенных cookies на мобильном устройстве не помешали возвращению кешбэка.
Идея №4. Когда лучший подарок — книга
Если вы считаете, что лучший подарок — это книга, но вам А) не хочется ходить по книжным магазинам и Б) при всей любви к чтению жалко деревья, то присмотритесь к электронным или аудио книгам. Они всегда под рукой, их удобно «брать с собой» (ведь они нисколько в физическом смысле не весят) и читать или слушать где угодно: в дороге, в постели, за завтраком и т.д. Да и стоят они зачастую дешевле бумажных. Плюс, как правило, всегда в наличии. И выбирать довольно просто: заходите на сайт интернет-магазина, изучайте новинки, читайте аннотации, смотрите видеоанонсы...
...Или знакомьтесь с цитатами:
«Правда в том, что, если бы люди действительно были так счастливы, как выглядят в соцсетях, они бы не проводили столько времени в интернете, потому что тот, кто по-настоящему счастлив, не тратит полдня на то, чтобы делать селфи для соцсетей».
Та, что выше, например, из новой книги Фредрика Бакмана «Тревожные люди». Автор бестселлеров «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» рассказывает историю одного странного преступления. В одном шведском городке вооруженный человек в маске после неудачного ограбления банка захватывает восемь заложников во время показа выставленной на продажу квартиры. И вскоре начинает склоняться к мысли — а не лучше ли добровольно сдаться в руки полиции?
В общем, есть что почитать. И есть, на чем сэкономить — время от времени книжные магазины устраивают распродажи. Иногда — объединившись с партнерами. Сейчас, например, можно с выгодой приобрести книги в ЛитРес. До 11 января 2022 года там действует акция, по которой можно получить в подарок пять книг из специальной подборки и скидку в 25% на каталог электронных и аудиокниг. Акцией, как вы уже догадались, можно воспользоваться на сайте Tele2, активировав соответствующее предложение во вкладке «Скидки и кешбэк». Там же можно подписаться на повышенный кешбэк (16%) от покупок на ЛитРес, который также будет зачисляться в счет ежемесячной оплаты мобильной связи. И там же можно оформить универсальную версию — электронный подарочный сертификат номиналом от 150 до 15000 рублей с кешбэком 8%!
Идея №5. Джентльменский набор
В случае, если боитесь не угадать с книгами, кинофильмами и образовательными курсами, самый надежный вариант презента — джентльменский набор из шампанского/конфет/фруктов. В любом случае, продуктовый магазин будет обязательным пунктом для посещения перед Новым годом — праздничный стол, наверняка, накрывать будет каждый. Сэкономить на покупках этой зимой предлагают разные ритейлеры. Например, для томичей актуальны предложения Ленты, которая в числе прочего, готова поощрять своих клиентов за покупки онлайн. Так, скидку 10% получит тот, кто сделает заказ от 5000 рублей в приложении «Лента Онлайн». Акция продлится до 31 января 2022 года. Подробнее познакомиться с ее условиями можно здесь.
Для тех, у кого еще нет карты МETRO, есть возможность ее оформить на сайте Tele2. И получить кешбэк 8% в счет оплаты мобильной связи с первой покупки. Конечно, если вы являетесь клиентом оператора.
Идея №6. Найти то, знаю что, со скидкой
Если вы точно знаете, что любимой девушке нужна корейская косметика, маме — робот-пылесос, а выросшему из пеленок племяннику — свой дом (хотя бы из картона), то найти эти и миллионы других товаров можно в крупных интернет-магазинах вроде OZON и AliExpress. При некоторых минусах (нельзя выбранную вещь сразу пощупать и потестить), делать покупки там все же выгоднее, чем магазинах оффлайн — зачастую выбор больше, цены ниже, да и скидки регулярно объявляются. Сейчас, например, можно получить дополнительную скидку до 15% на товары из специальной подборки на OZON. Если интересно — подробности здесь. Акция продлится до 31 декабря.
Для поклонников AliExpress предусмотрен кэшбэк до 2,4% от суммы заказа — на некоторые категории товаров. И еще несколько десятков новогодних предложений от магазинов и сетей собраны в программе лояльности мобильного оператора Tele2. Заглядывать в эту вкладку полезно не только накануне Нового года — новые предложения и акции появляются здесь регулярно. И действуют, как правило, длительное время.
Так, например, возможность приобрести ски-пасс для катания в Секторе Е на горнолыжном курорте Шерегеш с 20% скидкой доступна с декабря этого года до 15 апреля 2022 года. Такая вот «черная пятница» forever.
В материале использованы фото George Dolgikh, ROMAN ODINTSOV,
Karolina Grabowska, Tima Miroshnichenko, Nicole Michalou, автора picjumbo.com, Olya Kobruseva, а также предоставленные компанией Tele2
НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА
ДЕКАБРЬ, 2021
Karolina Grabowska, Tima Miroshnichenko, Nicole Michalou, автора picjumbo.com, Olya Kobruseva, а также предоставленные компанией Tele2
НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА
ДЕКАБРЬ, 2021