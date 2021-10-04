Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. Через качественные очки: как продолжать видеть мир ярко и четко?
Полезно

Через качественные очки: как продолжать видеть мир ярко и четко?

ТВ2 ТВ2

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более миллиарда человек живут с нарушениями зрения и не получают своевременную помощь при различных заболеваниях глаз. Эта статистика постоянно растет. Особенно, в последние полтора года, когда из-за пандемии людям пришлось перейти на удаленный режим работы и проводить за мониторами большую часть дня.

Что делать, чтобы продолжать видеть мир ярко и четко? Минимум один раз в год проходить полное обследование у офтальмолога, не забывать давать глазам отдыхать, а также, при необходимости, носить качественную корректирующую оптику, подобранную индивидуально для вас.

Самый крупный в Томске салон заботы о зрении «Центр Оптика» предлагает томичам свои услуги. Опытные офтальмологи и оптометристы окажут широкий спектр услуг для ваших глаз на современном диагностическом оборудовании ведущих марок медтехники, проконсультируют по заболеваниям, дадут рекомендации и оперативно помогут в экстренной ситуации. А для самых маленьких клиентов работает детский офтальмолог, с которым вашему малышу будет спокойно и безопасно.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-

Для полного комфорта посетителей работают несколько медицинских кабинетов аналогичных, как в поликлиниках: и для прохождения полного обследования, и процедурный — для целенаправленного лечения. А чтобы ожидание было комфортным — салоны сети оборудованы уютными диванами, бесплатным интернетом и возможностью зарядить свои устройства. Почти как дома.

В ассортименте «Центра Оптика» более тысячи моделей уже готовых очков и оправ для индивидуальных заказов от бюджетных вариантов до мировых брендов, среди которых каждый найдет идеальный вариант для своих глаз и своего стиля. А если вы потеряетесь в выборе, продавцы-консультанты помогут подобрать красивую и качественную оправу с учетом рецепта и особенностей зрения. Так как разные виды очковых линз служат для разных потребностей — для постоянного ношения, для чтения, для работ за компьютером, для вождения автомобиля, для занятий спортом и не только. Очки любой сложности — для вас.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-
-

Для тех, кому комфортнее корректировать зрение с помощью контактных линз, салон предлагает широкий ассортимент: от однодневных до традиционных, от простых до цветных, от классики до crazy — кошачий глаз, смайлик, футбольный мяч или даже паутина. В дополнение — большой выбор средств по уходу за линзами, в том числе для самых чувствительных глаз.

А если вам повезло и здоровье ваших глаз в полном порядке, в «Центре Оптика» есть солнцезащитные очки, оптика для водителей и людей, долго работающих на компьютере и гаджетах. Бонусом: на базе салона работает мастерская для очков. Если вы разбили или поцарапали линзы в своих любимых очках, специалисты «Центра Оптика» вставят вам новые линзы либо по параметрам старых, либо по новому рецепту.

Подробности — на сайте салона.

Адреса в Томске:
Самый крупный оптика-салон со специалистами на проспекте Ленина, 193
Отделы-бутики в ТЦ «999» (пр.Ленина, 15) и ТЦ «Искра» (пр.Ленина, 97А)   


Адреса в Северске:
Большой салон со специалистами на проспекте Коммунистическом, 108 
Отделы-бутики по адресам проспект Коммунистический, 85 и проспект Коммунистический, 55

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.