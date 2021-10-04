Через качественные очки: как продолжать видеть мир ярко и четко?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более миллиарда человек живут с нарушениями зрения и не получают своевременную помощь при различных заболеваниях глаз. Эта статистика постоянно растет. Особенно, в последние полтора года, когда из-за пандемии людям пришлось перейти на удаленный режим работы и проводить за мониторами большую часть дня. Что делать, чтобы продолжать видеть мир ярко и четко? Минимум один раз в год проходить полное обследование у офтальмолога, не забывать давать глазам отдыхать, а также, при необходимости, носить качественную корректирующую оптику, подобранную индивидуально для вас.

Самый крупный в Томске салон заботы о зрении «Центр Оптика» предлагает томичам свои услуги. Опытные офтальмологи и оптометристы окажут широкий спектр услуг для ваших глаз на современном диагностическом оборудовании ведущих марок медтехники, проконсультируют по заболеваниям, дадут рекомендации и оперативно помогут в экстренной ситуации. А для самых маленьких клиентов работает детский офтальмолог, с которым вашему малышу будет спокойно и безопасно.

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Для полного комфорта посетителей работают несколько медицинских кабинетов аналогичных, как в поликлиниках: и для прохождения полного обследования, и процедурный — для целенаправленного лечения. А чтобы ожидание было комфортным — салоны сети оборудованы уютными диванами, бесплатным интернетом и возможностью зарядить свои устройства. Почти как дома.

В ассортименте «Центра Оптика» более тысячи моделей уже готовых очков и оправ для индивидуальных заказов от бюджетных вариантов до мировых брендов, среди которых каждый найдет идеальный вариант для своих глаз и своего стиля. А если вы потеряетесь в выборе, продавцы-консультанты помогут подобрать красивую и качественную оправу с учетом рецепта и особенностей зрения. Так как разные виды очковых линз служат для разных потребностей — для постоянного ношения, для чтения, для работ за компьютером, для вождения автомобиля, для занятий спортом и не только. Очки любой сложности — для вас.

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Для тех, кому комфортнее корректировать зрение с помощью контактных линз, салон предлагает широкий ассортимент: от однодневных до традиционных, от простых до цветных, от классики до crazy — кошачий глаз, смайлик, футбольный мяч или даже паутина. В дополнение — большой выбор средств по уходу за линзами, в том числе для самых чувствительных глаз. А если вам повезло и здоровье ваших глаз в полном порядке, в «Центре Оптика» есть солнцезащитные очки, оптика для водителей и людей, долго работающих на компьютере и гаджетах. Бонусом: на базе салона работает мастерская для очков. Если вы разбили или поцарапали линзы в своих любимых очках, специалисты «Центра Оптика» вставят вам новые линзы либо по параметрам старых, либо по новому рецепту. Подробности — на сайте салона.

Адреса в Томске:

Самый крупный оптика-салон со специалистами на проспекте Ленина, 193

Отделы-бутики в ТЦ «999» (пр.Ленина, 15) и ТЦ «Искра» (пр.Ленина, 97А)

Адреса в Северске:

Большой салон со специалистами на проспекте Коммунистическом, 108

Отделы-бутики по адресам проспект Коммунистический, 85 и проспект Коммунистический, 55