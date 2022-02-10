Чем заняться дома во время пандемии

Цифры по заболеваемости COVID-19 стремительно ползут вверх, и все больше людей предпочитает в свободное время не ходить по массовым мероприятиям, а оставаться дома. Если вы — из их числа, предлагаем небольшую подборку вариантов — чем можно заняться дома и чему научиться онлайн.

Заведи новое хобби

Если вы давно хотели научиться рисовать, но не было времени или никак не могли найти школу недалеко от дома, предлагаем вариант — сделайте это онлайн. Бесплатный курс «Рисуют все!» включает в себя 71 урок по акварельной и масляной живописи, графике, скетчингу и истории искусств. Обучение построено на базе программ ведущих художественных ВУЗов. Если вы уже рисуете, но чувствуете, что теоретические знания вам не помешают, здесь вы найдете много полезной информации.

Автор: pxhere.com Автор: pxhere.com

Время, проведенное дома, можно потратить с пользой и научиться, например, вязать крючком. В сети полно занятий как для начинающих, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свое мастерство. Видеоуроки по созданию своими руками шарфа, варежек, пледа, игрушек и даже коврика найдете здесь. Больше хочется научиться вязать на спицах? Смотрите и учитесь – как связать пуловеры, жилеты, свитера и шапки.

Автор: www.livemaster.ru Автор: www.livemaster.ru

Если вы не знаете, чем занять дома ребенка, можно вполне передать ему свои школьные знания по выжиганию. Не помните, как это было? Многочисленные мастер-классы в сети напомнят вам об этом, а, возможно, научат чему-то новому. До сих пор не пробовали? Тогда открывайте урок по выжиганию для начинающих.

Автор: википедия Автор: википедия

Тем, кто любит создавать что-то красивое своими руками, скоротать время дома помогут занятия декупажем. Мастера, которые владеют этой техникой, с удовольствием делятся опытом в сети с единомышленниками: как подарить вторую жизнь старому чемодану, сундуку или упаковке из-под канцелярских принадлежностей, как декорировать пластиковые и стеклянные банки из подручных предметов, а также много других советов и идей от профессионалов.

Получи полезные навыки

Дни, проведенные дома, можно потратить с пользой и овладеть разными полезными навыками. Современному человеку, независимо от профессии, пригодится умение работать с фотографиями. Одна из самых известных программ — Adobe Photoshop. Основам можно научиться здесь. За 6 часов теории и 6 часов практики вы научитесь редактировать изображения, поймете, как анимировать фотографии, добавлять на них текст и не только. Еще одна известная программа для работы с фотографиями — Lightroom. Как ее освоить смотрите тут.

Если вы хотите научиться работать с видео и самостоятельно создавать фильмы и клипы, смотрите видеоуроки по работе с классической программой Adobe Premiere Pro. Уроки для новичков — здесь. Если хотите начать с видеоредактора попроще, можете выбрать здесь. Те, кто умеет работать с фото и видео, могут пойти дальше и обучиться графическому дизайну в редакторе Canva или пройти бесплатные уроки After Effects — это программа для создания моушн-графики, анимации и различных спецэффектов.

Получи новую профессию или полезные знания

Сегодня, не выходя из дома, можно даже получить современную востребованную профессию. К примеру, стать таргетологом. В задачи этого специалиста входит работа с аудиторией заказчика, исходя из чего выстраивается рабочая стратегия. Что должен уметь делать грамотный таргетолог можно послушать здесь. Основам продвижения в соцсетях и другим составляющим работы SMM-менеджера тоже можно научиться онлайн. Несколько бесплатных уроков вы найдете здесь.

Если хотите научиться что-то делать своими руками, в Интернете можно получить начальные знания по специальности мастера по маникюру на бесплатных онлайн-курсах. А здесь, кроме всего прочего, вам расскажут, как должно выглядеть рабочее место, какие инструменты нужны и другую важную информацию о специальности. Получить необходимые знания по электрике и сантехнике также можно в сети. Да, для того, чтобы стать специалистом нужно будет еще поучиться, но после этих видеоуроков вполне реально научиться некоторые элементарные вещи делать дома самому: поменять смеситель, отремонтировать светодиодную лампочку или новогоднюю гирлянду.

Если вы хотите научиться готовить или пополнить свою кулинарную книгу новыми рецептами, Интернет вам в помощь. В сети множество блогов и онлайн-уроков на любой вкус. Научиться готовить с нуля можно на этом ютуб-канале. Любители фастфуда и простых блюд смогут пополнить свою копилку рецептов здесь. Если же вы решили заняться укреплением здоровья и хотите научиться готовить смузи – вам сюда.

Займись самообразованием

Если вы поняли, что вам не хватает знаний в какой-то области, вполне можно пройти онлайн-курс и закрыть гештальт. Те, кто хочет освежить в памяти историю России, вспомнить о личностях и событиях, изменивших траекторию развития нашей страны, может пройти онлайн-курс, в ходе которого будут обсуждаться основные подходы к изучению прошлого и базовые понятия исторической науки.

Автор: pxhere.com Автор: pxhere.com

Пробудит любовь к астрономии у школьников, а взрослым напомнит об интересных фактах, которые скрывает звездное небо, этот видеокурс. Веселые лекторы расскажут о Млечном пути, морях на Луне и других тайнах Вселенной. Тем, кому требуются более глубокие знания по астрономии, можно заглянуть сюда. На этом сайте можно найти сразу несколько десятков онлайн-занятий по математике. А физику предлагают вспомнить на бесплатных онлайн-уроках. Тот, кто хочет повторить основные правила русского языка и вспомнить, что такое синтаксис и пунктуация может найти их здесь. А на этом ютуб-канале можно послушать лекции по русской литературе и творчестве поэтов 20 века.

Автор: pxhere.com Автор: pxhere.com

Время, проведенное дома, можно потратить на изучение иностранных языков. Хотите подтянуть свой английский, который не вспоминали после школы? Вперед! Некоторые платформы позволяют повышать уровень знаний, тратя на уроки совсем не много времени ежедневно. Пример — здесь. Если хотите вспомнить и обновить знания по немецкому, идите сюда. Все слова вылетели из головы и решили начать с азов – курс для начинающих здесь. Изучение нового иностранного языка может стать и интересным семейным увлечением. Бесплатный видеокурс польского языка для изучения в домашних условиях вы найдете здесь. Экспресс-курс испанского для новичков – тут. А на этом сайте вы найдете курсы французского с нуля и бонусом – тренажер, который позволит пополнять словарный запас. Онлайн-уроки по китайскому проходят на StudyChinese.ru. Здесь вы найдете тесты, упражнения, словари, разговорники и статьи.

Займись дрессировкой питомцев

Если вы стали больше времени проводить со своим домашним питомцем, можете потратить эти часы на его обучение. По мнению заводчиков, обучить собаку основным командам можно самостоятельно. Здесь вы найдете несколько бесплатных мастер-классов по дрессировке собак и много полезной информации по этому вопросу.