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Чем грипп отличается от ковида?

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Специалисты Роспотребнадзора назвали сходства и отличия между коронавирусной инфекцией и вирусами гриппа. Разница есть в симптомах, инкубационном периоде и в том, как протекают болезни.

Обе инфекции передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а картина заболевания может быть похожей. Но при этом, коронавирус и грипп — это две абсолютно разные инфекции, у которых разные и возбудители, и симптоматика, и течение.

Например, у заразившихся при обеих инфекциях часто появляются температура, головная боль, кашель, боль в суставах, усталость. Но при гриппе редко пропадает обоняние, а утраты вкуса и вовсе не бывает. Такие признаки характерны именно коронавирусу. При этом у заболевших коронавирусом могут быть насморк, боль в горле, диарея, а у больных гриппом такие симптомы встречаются реже.

Так, вирус гриппа передается достаточно стремительно, инкубационный период в среднем составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом для окружающих заразен в основном в первые 3-5 дней заболевания.

При коронавирусе инкубационный период более продолжительный — он составляет в среднем 4-6 дней, может быть короче или длиннее. Больной коронавирусом распространять вирус может уже за 1-4 дня до появления симптомов. При этом при коронавирусе доля тяжелых и критических случаев тоже выше. При заражении коронавирусом риск тяжелого течения болезни возрастает у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями и у пожилых людей. А при гриппе в группу повышенного риска входят беременные женщины и дети.

Специалисты рекомендуют для профилактики гриппа и коронавируса использовать маски, следить за гигиеной рук, стараться избегать мест скопления людей, а также сделать прививки.

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