Чем гимназия отличается от обычной школы

Школа с углубленным изучением иностранного языка, где не забывают о точных науках. Школа, где ребенок учится с утра, а после обеда занимается в кружках. Школа, после которой не нужно до ночи делать уроки. Фантастика? Нет. Такое учебное заведение есть в Томске. Это – гимназия «Томь». Сейчас идет набор учеников в 4-11 классы. Хотите узнать подробнее, как построен учебный процесс в гимназии? Об этом расскажут педагоги учебного заведения.

Автор: Гимназия "Томь"

Гимназия «Томь» — частная школа, которая работает по государственным стандартам. Все программы, утвержденные Министерством образования, здесь выполняются в полном объеме.

Предметы.

Гимназия считается одной из лучших языковых школ Томска. Здесь углубленно изучаются три иностранных языка: английский, немецкий и французский. Но, не смотря на филологическую направленность, с большим вниманием относятся и к изучению точных наук – математики, информатики, физики, химии. На каждом уроке учителя дают глубокие знания. Уровень учебного заведения подтверждается государственной аккредитацией.

Школа использует свои инновационные методики, вводит специфические дополнительные предметы и спецкурсы: «Истоки», «Игровой английский», «Музыкальный английский», «Страноведение на английском языке», «Неизвестная Россия», «Основы экономических знаний», «Дебаты», «Театральная студия на немецком языке».

Автор: Гимназия "Томь"

Школа полного дня.

Учащиеся пребывают в стенах гимназии каждый день с 8:45 утра до 18:00 – по желанию. Гимназия работает в режиме «школа полного дня»: в первой половине – уроки по предметам учебного плана, после обеда – консультации, развивающие игры, кружки, мероприятия по внеклассной работе.

Автор: Гимназия "Томь"

– Учебный процесс выстроен таким образом, чтобы дети не уставали, – рассказывает заместитель директора Елена Ромаданова. – Нагрузка распределяется равномерно: между уроками есть «окна», когда ребенок может отдохнуть, поиграть. Серьезные предметы чередуются с легкими и развлекательными, например, музыкальным английским или хореографией. Такой подход к построению учебного процесса мы считаем гармоничным и самым подходящим для ребенка. Еще один плюс «школы полного дня» – укрепление социальных навыков ребенка.

А для родителей большой плюс – можно не беспокоиться за ребенка: всегда знаешь, где он будет до 18:00 и чем будет занят. Первоклассники учатся в первую смену с понедельника по пятницу. Продолжительность уроков у малышей – 35 минут (во 2-11 классах – 45 минут). В середине учебного дня организована динамическая пауза длиной в 45 минут.

Формы обучения.

В гимназии «Томь» - индивидуальный подход к каждому ребенку. Касается это и учебного процесса. Ученик вместе с родителями может выбрать группу, в которой хочет заниматься: группу постоянного состава или разноуровневую, группу с погружением или углубленным изучением предмета.

Автор: Гимназия "Томь"

Еще одна особенность гимназии в том, что с первых классов и даже в подготовительной школе с детьми работают учителя начальных классов совместно с предметниками.

— Когда учитель концентрированно работает в рамках одного предмета, это позволяет ему наиболее глубоко и серьезно преподавать предмет. В конечном счете, это значительно повышает качество образования, — поясняет заместитель директора Елена Ромаданова. — Помимо глубоких знаний предмета предметное обучение с первого класса дает еще один неоспоримый плюс — способность организовывать самостоятельное учебное пространство.

Психолого-логопедическая служба.

Учебный процесс в гимназии сопровождает психолого-логопедическая служба. Ее специалисты наряду с классными руководителями помогают детям решать возникающие в ходе учебы вопросы.

Автор: Гимназия "Томь"

Психолог Елена Капа изучает особенности каждого ребенка и способствует тому, чтобы с их учетом осуществлялся индивидуальный подход к обучению, повышалась эффективность учебы, складывались хорошие отношения в классах.

— Практически всех выпускников нашей гимназии отличает грамотная, хорошо поставленная речь. Это во многом – заслуга логопеда Светланы Григорьевны Васильевой, — рассказывает завуч Ольга Черных. — Логопед обследует всех учащихся в начальных классах, выявляет расстройства устной и письменной речи, и на протяжении всего учебного года корректирует нарушения.

В службе сопровождения учебного процесса есть штатный врач, он работает в сотрудничестве со специалистами службы и, конечно, с родителями. Ведь при подборе оптимальной формы обучения, учебной группы, при определении нагрузки необходимо учитывать не только желание, но и физиологические особенности ребенка.

Автор: Гимназия "Томь"

— Одна из самых ярких отличительных черт нашей гимназии — то, что ничего здесь не внедряется искусственно, просто потому что «надо». Цели и задачи гимназии, наполнение учебного плана, технологии и приемы педагогической работы были рождены учителями, подсказаны родителями и самой жизнью. Наверное, поэтому все получилось, — говорит директор гимназии «Томь» Светлана Семитко. — Гимназия рождалась на глазах. Мы поняли, что универсальной и самой лучшей педагогики нет. Сколько детей – столько и педагогик. Учителя при выборе методик обладают полной свободой. Условие должно быть только одно: качественные учебные результаты.