Человек VS зубной камень: отвечаем на главные вопросы о гигиене полости рта

Заболевания полости рта и, в частности, зубов вредят всему организму. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимы тщательная гигиена, регулярное посещение стоматолога и самостоятельный контроль. Например, основными причинами развития кариеса и воспаления мягких тканей становятся твердый зубной камень и налет. Подробнее об этом рассказал главный врач стоматологической клиники «Зубной доктор» Игорь Крупин.

Игорь Крупин

Что такое зубной камень?

«Образовавшийся на зубах камень — это затвердевший со временем мягкий налет. В основном камни появляются в пришеечной — прикорневой — зоне зуба. Камень не только нарушает эстетику улыбки, но и, что важнее, провоцирует заболевания зубов и десен». Твердые отложения на зубах образуются из-за нескольких факторов. Среди них, например, вредные привычки, состав слюны, питание, качество гигиены и уход. На формирование камня уходит от трех до десяти месяцев.

Как появляется зубной камень?

«После чистки зубов на их поверхности появляется тонкая пленка, защищающая эмаль. Через некоторое время на этой пленочке оседает налет, состоящий из микроорганизмов и остатков еды. Если налет не удалять качественно, то со временем появится бактериальная бляшка. Так как налет на зубах образовывает шероховатость, поэтому новый налет проще прикрепляется к старому. С каждым днем плотность бляшки будет расти, поэтому постепенно она переформируется в твердый зубной камень», — объясняет Игорь Крупин.

Какие причины появления зубного камня?

«Основной причиной является некачественная и нерегулярная гигиена полости рта. Важно утром и вечером тщательно чистить зубы, а также пользоваться зубной нитью, ополаскивателем и ирригатором».

Основные факторы, провоцирующие образование камня: — патологии прикуса; — заболевания щитовидной железы; — неправильное питание (чрезмерное потребление сладостей, мучного, газированных напитков); — курение; — наличие во рту несъемных ортодонтических конструкций; — жесткая вода.

Как его лечить?

«Собственноручно удалить камень на зубах не получится. Щетка и дополнительные гигиенические средства помогут лишь счистить мягкий налёт. а глубокую и эффективную гигиену полости рта вам могут провести только в стоматологическом кабинете. Удалить твердый камень помогает ультразвук, а мягкий зубной налет — пескоструйный аппарат. Процедура безболезненная и эффективная. Комплексная гигиена не просто очищает поверхность от отложений, но и отбеливает зубы до природного оттенка. После гигиены эмаль обрабатывают содержащими фтор препаратами, чтобы ее укрепить и предотвратить развитие кариеса.

Одна из причин появления зубного камня у томичей — жесткая вода. Поэтому проводить гигиену полости рта рекомендуется абсолютно всем. Как регулярно — зависит от индивидуальных особенностей, но как правило, процедуру проводят два раза в год». До конца этого года у жителей Томска есть возможность записаться на гигиену полости рта по акционной цене — 1 500 рублей вместо 3 840. Запись и вся информация — по телефону +7 (983) 232-06-52.

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