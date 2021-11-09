Болезнь Альцгеймера: как забыть болезнь, а не себя?

Он не знает, как правильно взять ложку, не может налить воду в стакан и сесть на стул. Физических ограничений нет, человек просто не помнит, как это делать. Нарушение элементарных повседневных функций — главное проявление болезни Альцгеймера, эпидемии 21 века. Это связывают с демографическим старением населения планеты, так как с каждым годом доля пожилых людей увеличивается. Как забыть о болезни, но не забыть себя рассказывает невролог, руководитель Центра нейропсихологического тестирования при клинике «Неббиоло» Ирина Жукова.

Ирина Жукова

На сегодняшний день каждый 10-ый житель Земли — старше 60 лет. Одна из самых частых жалоб пожилого человека — снижение памяти и способности обучаться новым вещам. Уже сегодня в мире проживает около 52 миллионов человек с деменцией. По оценке Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество людей с таким диагнозом приблизится к 80 миллионам, а к 2050 году — к 150. Практически у 80% пациентов с деменцией диагностируется болезнь Альцгеймера, другие причины деменции в пожилом возрасте составляют лишь 20%. Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции.

На возникновение болезни может влиять несколько факторов. Среди которых возраст, наследственная предрасположенность, низкий уровень образования, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, черепно-мозговые травмы и ожирение. Семейные формы болезни Альцгеймера с ранним началом составляют лишь 10% из общего количества всех пациентов с БА. К счастью, даже если есть генетическая предрасположенность, изменение образа жизни может снизить риск заболевания или отодвинуть приход болезни.

Если же пациенту все-таки выставляется диагноз «болезнь Альцгеймера», то в настоящее время полное выздоровление невозможно. Однако существуют методы, которые могут замедлить ход болезни, не допуская ее прогрессирования. К основным способам профилактики относят активный образ жизни, когнитивный тренинг, а также сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов.

Регулярные физические нагрузки

Хорошая физическая форма — защита от множественных заболеваний, включая когнитивные нарушения и деменцию. При этом мы не говорим о тяжелых и изматывающих тренировках. Для поддержания хорошей физической формы, особенно в преклонном возрасте, достаточно будет регулярного комплекса лечебной гимнастики.

Умственная работа

Так как болезнь Альцгеймера связана в первую очередь со снижением памяти, поддержание интеллектуальной активности — одно из важнейших профилактических действий. Уровень образования и постоянная интеллектуальная нагрузка позволяют компенсировать негативное влияние болезни, отодвигая проявление её симптомов. Чтение книг, изучение языков, заучивание стихов — не только интересно, но и полезно в любом возрасте. Кроме того, тренировать память помогут когнитивные тренинги и практики — разгадывание сканвордов, пальчиковая гимнастика, различные упражнения на концентрацию внимания.

Сбалансированное питание

Пациенты с болезнью Альцгеймера не должны придерживаться какой-либо специальной диеты. Достаточно того, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным. Необходимо не допускать дефицитных состояний, особенно по витамину B12 и Омега-3.

Что еще можно сделать?

Кроме профилактики болезни существует и ее лечение — симптоматическое и патогенетическое. В настоящее время в Томске можно стать участником проекта по лечению болезни Альцгеймера на ранних стадиях совершенно новыми инновационными препаратами. Считается, что чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее. Для того, чтобы понять, есть ли нарушения памяти и требуют ли они лечения, можно обратиться к специалисту в Центр нейропсихологического тестирования при клинике «Неббиоло». Врач-невролог проведет тестирование, определит степень выраженности когнитивных нарушений, их специфику и назначит необходимое лечение или предложит участие пациента в исследовании. Обязательным условием является наличие близкого человека, который готов стать партнером исследовательской команды. Это могут быть дети, супруги и так далее. Клиника «Неббиоло», специализируется на расстройствах когнитивной сферы уже более 10 лет. Поэтому, если кому-то из близких поставлен диагноз болезни Альцгеймера, можно позвонить по номеру +7 (3822) 467 200. А если же такого диагноза нет, но есть жалобы на снижение памяти и изменение характера, можно пройти нейропсихологическое тестирование и получить рекомендации по дальнейшим действиям. Записаться на прием — здесь.