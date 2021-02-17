Безопасный свет нового поколения. «Лампочка Томича» появилась в магазинах города

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Хотите, чтобы жизнь наполнилась яркими красками и здоровыми эмоциями, но не знаете, с чего начать? Попробуйте поменять освещение. Если правильно подобрать источники света для дома и рабочего места, то жить станет веселее, работать — бодрее, засыпать — проще. Кроме того, можно будет еще и сэкономить. Лампы нового поколения работают дольше, светят ярче, а энергии потребляют меньше. Именно так заявляют производители светодиодных ламп нового поколения «Лампочка Томича».

Выпуск высокотехнологичных светодиодных ламп LEADlight Group наладили в 2019 году — при помощи Фонда содействия инновациям. Сегодня лампы можно приобрести практически во всех крупных сетях Томска и Северска. Цоколь, стеклянная колба — внешне «Лампочка Томича» почти не отличается от обычной лампы накаливания. Только вместо вольфрамовой нити внутри — пучок светодиодов (по-английски filament). Благодаря им свет такой же яркости, как в лампе накаливания, будет стоить дешевле — так как количества ватт для его производства нужно в несколько раз меньше.

Срок службы лампочек нового поколения значительно дольше, чем у их предшественниц. Так, если лампы накаливания рассчитаны в среднем на 1000 часов беспрерывной работы, люминесцентные — на 8000 часов, а обычные светодиодные — на 10000 часов, то «Лампочка Томича» будет работать до 25000 часов. По словам производителей, ей не страшны ни перегревы, ни перепады напряжения.

«Лампочка Томича» безопасна — и для здоровья, и для окружающей среды. И в этом ее принципиальное отличие от энергосберегающих ламп прошлого поколения. В них нет ртути, как в люминесцентных лампах. Кроме того, производители отказались от пластикового корпуса, в который до недавнего времени упаковывались большинство светодиодных источников света. Так что их можно утилизировать как обычные бытовые отходы и не переживать, что природе наносится вред.

И самое главное — у «Лампочки Томича» очень низкий коэффициент мерцания. Наверняка, у каждого бывало, что от работы при искусственном источнике света начинали напрягаться глаза, появлялась головная боль, усталость и раздражительность? Возможно, все дело в невидимой глазом пульсации — мерцают все источники света, но когда коэффициент пульсации больше 5%, мозг и глаза начинают испытывать дискомфорт. В «Лампочке Томича» этот показатель меньше 1%.

Угол свечения «Лампочки Томича» составляет 330° — как у традиционной лампы накаливания. Также у нее высокий показатель цветопередачи. Это значит, что свет от томской филаментной лампы максимально приближен к естественному. Что самым положительным образом влияет на настроение и работоспособность. Кроме того, в зависимости от потребностей, можно подобрать для интерьера лампы разной цветовой температуры — так, засыпать лучше при мягком свете «неба восходящего солнца» (цветовая температура 2700К), принимать ванну — при «лунном свете» (3500К), а делающему уроки ребенку лучше обеспечить за столом «прямой солнечный свет» (5000К).

Познакомиться с каталогом современных светодиодных ламп для разных жизненных ситуаций можно на сайте лампатомича.рф. Приобрести их уже сегодня можно в сетях F City, «Хозсити», «Стройся», «Томлад», Interspar, «Сибавтоматика+». А также — в интернет-магазине лампатомича.рф.