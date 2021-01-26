Банкомат «завис» и не зачислил деньги. Что делать?

Условия кредитного договора в банках похожие. Быстрее гасишь кредит — меньше процентов. В редакцию ТВ2 обратился томич Олег Хазанов и рассказал, что 14 января пошел, чтобы погасить кредит в банкомат «Альфа-банка». А банкомат завис при перечислении большой суммы. Звонки на горячую линию никаких результатов не давали. Сотрудники банка сначала говорили про трехдневный срок, потом десятидневный, потом сказали, что нужно ждать месяц. Должник очень волновался — не пропадут ли деньги. Судьба их была непонятна. Что делать в таких случаях?

«У меня большой кредит — один миллион рублей. Машину мы купили. Начали его быстро гасить, чтобы меньше платить процентов. Смогли по знакомым и друзьям набрать 400 тысяч. Пошел я эти денежки положить в «Альфа-банк», где и брал кредит. Деньги пришлось класть через банкомат, так как в банке в кассу не пустили. Банкомат эти деньги считал, считал, считал, потом ему надоело считать. На дисплее появилось сообщение, что время, отведенное на операцию, истекло. Банкомат отдал мне карточку, а чек не выдал. Я сразу позвал сотрудника банка, который сказал, что он ничем помочь не может. Звоните, мол, на горячую линию. При этом банкомат не опечатали, то есть им потом мог кто-то воспользоваться».





Олег сразу же позвонил на горячую линию, где ему сказали, что его заявка принята, пообещали, что в течение трех дней решат проблему. Томич звонил несколько раз, спрашивал, что с заявкой. Переживал, что судьба его почти годовой зарплаты неизвестна. Через четыре дня, 18 января, ему пришел ответ из банка, где говорилось, что «для более качественного выполнения просьбы нужно дополнительное время».





«Я им снова позвонил в банк и сказал, что очень переживаю. Не 10 тысяч ведь застряло, и даже не сто. Сотрудник мне тогда ответил, что он может извиниться передо мной от имени банка. Был один момент, когда после очередного разговора по горячей линии меня спросили, чем я пользовался, карточкой или смартфоном. Когда узнали, что карточкой, то ответили, что хорошо, так как иначе они мне ничего не смогли бы вернуть. Может быть, я ее неправильно понял. Но если бы я что-то со смартфона переводил, тогда что?».





В пресс-службе «Альфа-банка» журналиста ТВ2 заверили, что проблему решат в ближайшее время. И пояснили, что Олег Хазанов сделал все правильно, позвонив на горячую линию. Деньги остались в ячейке банкомата, при инкассации их извлекут и зачислят на счет кредита. И действительно, 19 января Олегу Хазанову пришло сообщение, в котором говорилось о положительном решении по поводу его обращения.