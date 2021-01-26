Банкомат «завис» и не зачислил деньги. Что делать?
Условия кредитного договора в банках похожие. Быстрее гасишь кредит — меньше процентов. В редакцию ТВ2 обратился томич Олег Хазанов и рассказал, что 14 января пошел, чтобы погасить кредит в банкомат «Альфа-банка». А банкомат завис при перечислении большой суммы. Звонки на горячую линию никаких результатов не давали. Сотрудники банка сначала говорили про трехдневный срок, потом десятидневный, потом сказали, что нужно ждать месяц. Должник очень волновался — не пропадут ли деньги. Судьба их была непонятна. Что делать в таких случаях?
«У меня большой кредит — один миллион рублей. Машину мы купили. Начали его быстро гасить, чтобы меньше платить процентов. Смогли по знакомым и друзьям набрать 400 тысяч. Пошел я эти денежки положить в «Альфа-банк», где и брал кредит. Деньги пришлось класть через банкомат, так как в банке в кассу не пустили. Банкомат эти деньги считал, считал, считал, потом ему надоело считать. На дисплее появилось сообщение, что время, отведенное на операцию, истекло. Банкомат отдал мне карточку, а чек не выдал. Я сразу позвал сотрудника банка, который сказал, что он ничем помочь не может. Звоните, мол, на горячую линию. При этом банкомат не опечатали, то есть им потом мог кто-то воспользоваться».
Олег сразу же позвонил на горячую линию, где ему сказали, что его заявка принята, пообещали, что в течение трех дней решат проблему. Томич звонил несколько раз, спрашивал, что с заявкой. Переживал, что судьба его почти годовой зарплаты неизвестна. Через четыре дня, 18 января, ему пришел ответ из банка, где говорилось, что «для более качественного выполнения просьбы нужно дополнительное время».
«Я им снова позвонил в банк и сказал, что очень переживаю. Не 10 тысяч ведь застряло, и даже не сто. Сотрудник мне тогда ответил, что он может извиниться передо мной от имени банка. Был один момент, когда после очередного разговора по горячей линии меня спросили, чем я пользовался, карточкой или смартфоном. Когда узнали, что карточкой, то ответили, что хорошо, так как иначе они мне ничего не смогли бы вернуть. Может быть, я ее неправильно понял. Но если бы я что-то со смартфона переводил, тогда что?».
В пресс-службе «Альфа-банка» журналиста ТВ2 заверили, что проблему решат в ближайшее время. И пояснили, что Олег Хазанов сделал все правильно, позвонив на горячую линию. Деньги остались в ячейке банкомата, при инкассации их извлекут и зачислят на счет кредита. И действительно, 19 января Олегу Хазанову пришло сообщение, в котором говорилось о положительном решении по поводу его обращения.
«Денежные средства поступят на Ваш счет в течение одного рабочего дня. Приносим Вам свои извинения. С ответом Вы можете ознакомиться на электронной почте».
В «Альфа-банке» также напомнили, как нужно действовать, когда возникли проблемы при работе с банкоматом.
«Обратиться на горячую линию для фиксации обращения. По итогам обращения банк по данному виду претензий проведет дополнительное расследование и инкассацию банкомата. При положительном результате денежные средства зачисляются на счет клиента. Сроки рассмотрения всегда указаны в смс-сообщении, и на них можно ориентироваться в 90% случаев, когда не требуется допрасследование».
В банке также отметили, что такая же схема действует как при зачислении денег при помощи банковской карточки, так и при помощи смартфона. Сотрудники банка про смартфон спрашивают, чтобы вычислить мошеннические схемы.
Порядок действий при возникшей проблеме с банкоматами при зачислении денег ТВ2 прокомментировал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Согласно закону, отметил он, банк обязан зачислить деньги на счет клиента за один день.
«По своей сути, банковская карта, при помощи которой осуществляется зачисление наличных денежных средств в счет платежа по кредиту, является инструментом, дающим доступ к банковскому счету, — сказал Алексей Прянишников. — Соответственно, к расчетам посредством банковских карт применяются положения Гражданского кодекса РФ о банковском счете. По общему правилу, установленному Гражданским кодексом РФ, банк обязан зачислить поступившие для клиента денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен законом, банковскими правилами или договором банковского счета. Однако довольно часто на практике, особенно в случае с проведением банковских операций посредством банкоматов, в результате технических неисправностей приходится сталкиваться с так называемыми «сбойными» операциями».
Алексей Прянишников дал несколько советов, как быстро и гарантированно добиться от банка положительного результата для урегулирования ситуаций со «сбойными» операциями.
— На случай захвата карты банкоматом запомните или сохраните номер карты (от 16 до 18 цифр на лицевой стороне);
— Старайтесь пользоваться только банкоматами с функцией бесконтактного считывания данных с карты (это те, в которые карту вставлять не нужно).
Если «сбойная» операция произошла:
— При совершении любых операций с банкоматом внимательно следите за информацией, отображаемой на экране банкомата, и если произошел сбой, постарайтесь успеть сфотографировать сообщение об этом на экране. В некоторых случаях банкоматы печатают чеки о сбое, обязательно заберите такой чек;
— Запишите номер банкомата (как правило, его пишут на фронтальной части устройства);
— Сразу же после сбоя звоните на горячую линию банка и сообщайте все подробности проводимой вами операции: тип операции (внесение/снятие денег), сумма операции, номер банковской карты, использованной вами при проведении операции, адрес, по которому расположен банкомат, его номер, время и дата совершения операции;
— Не ограничивайтесь одним лишь сообщением на горячую линию. Если в вашей местности имеется офис банка, как можно быстрее явитесь в этот офис с паспортом, напишите и подайте заявление о произошедшем сбое с изложением всех подробностей операции, которые указаны выше, и требованием провести операцию до конца (зачислить внесенные деньги / выдать запрошенные деньги, вернуть банковскую карту в случае ее захвата).
—В заявлении обязательно укажите свои контактные данные, само заявление необходимо писать в двух экземплярах, при его подаче потребовать от сотрудника банка отметку в принятии заявления, с датой, подписью и расшифровкой подписи, желательно со штампом банка. Если вам отказывают в проставлении отметки, отправляйте заявление по почте письмом с подробной описью вложения на официальный адрес банка. Кстати, если у банка нет офиса, в который можно прийти (такое встречается), то заявление тоже необходимо направить по почте, почтовый адрес в любом случае имеется.
Алексей Прянишников отметил, что после подачи заявления банк обязан провести инкассацию банкомата, провести сверку денежных средств и провести «сбойную» операцию.
«Положительным моментом является отнесение банковских операций к категории услуг, оказание которых регулируется, в том числе, законом «О защите прав потребителей». Статья 30 указанного закона устанавливает, что недостатки услуги должны быть устранены исполнителем (то есть банком) в разумный срок, назначенный потребителем. Этот разумный срок необходимо указать в заявлении, поданном в банк. По моему мнению и в соответствии со сложившейся практикой, срока в семь рабочих дней вполне достаточно для того, чтобы банк провел все технические процедуры, необходимые для обнаружения ваших денег и их зачисления/выдачи. В случае нарушения установленного потребителем срока он получает возможность требовать от банка в судебном порядке, помимо возврата основной суммы задолженности, еще и уплаты пени в размере трех процентов от денежной суммы по «сбойной» операции. Но к такому судебному процессу нужно тщательно готовиться с привлечением профессионалов, особенно важным будет являться процесс сбора доказательств».
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