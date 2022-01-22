Авторская стоматология в Томске
Где вылечить зубы эстетично и безболезненно?
Состояние и здоровье улыбки не только отражается на внешности, но и напрямую влияет на здоровье человека. Кариес и последующее нарушение анатомической формы зуба может привести к деформации челюстей и прикуса. Эти деформации — к потери эластичности и свежести кожи, заболеваниям позвоночника, а затем и внутренних органов. Поэтому очень важно вовремя обращаться за стоматологической помощью в проверенные клиники и доверять свое здоровье профессионалам.
Авторская клиника эстетической стоматологии COSMODENT уже более пяти лет решает проблемы томичей в области оздоровления и поддержания естественной красоты лица, а также здоровья улыбки.
— Совсем недавно в стоматологии выделилось и приобретает все большее значение такое направление как эстетическая стоматология. Это объясняется бурным развитием технологий и внедрением их в практику зубных врачей. Основными задачами косметической стоматологии являются реставрация потерявших привлекательность передних зубов, устранение их дефектов и восстановление разрушенной ткани, выравнивание улыбки и придание естественной белизны. Особенно важно, когда реставрацию, протезирование, исправление прикуса, имплантацию, гигиену и отбеливание можно было сделать в одном месте. Например, у нас.
Гурген Хачатрян
главный врач клиники COSMODENT, стоматолог, имплантолог, хирург, ортопед
Клиника начала свою работу в 2016 году с пяти врачей, пары ассистентов и администраторов, а также четырех рабочих кабинетов. Но уже сегодня в клинике работает более 60 сотрудников, которые готовы принимать пациентов в 12 стоматологических кабинетах. Пока у COSMODENT один филиал в Томске, но уже скоро планируется открытие второй клиники.
Качество с гарантией
В стоматологии важны не только мастерство и навыки врача, но и инструмент, которым он работает. Поэтому COSMODENT оснащена, как рассказывают специалисты клиники, самой современной постоянно обновляемой европейской техникой, что гарантирует высокое качество работы. Например, 3D-томограф Vatek, микроскопы ZEISS, Leica и CJ-Optik, интраоральный сканер 3Shape, а также комплекс для электронной анестезии. Это все ускоряет процесс диагностики и позволяет сразу назначать правильное лечение. Особой приятностью для клиентов станет годовая гарантия на все оказанные услуги.
— Мы объединяем лучших высококвалифицированных специалистов с многолетним стажем по всем направлениям стоматологии, — объясняет Гурген Хачатрян. — Для нас важно индивидуально подходить к каждому пациенту, объективно и компетентно оценивать их проблему и помогать по максимуму. Потому что когда человек надевает на себя красивую улыбку, то снимает с себя множество комплексов и получает уверенность.
Гурген Хачатрян
Большая роль в создании привлекательной улыбки принадлежит цифровой фотографии и 3D-моделированию. Так как качественный снимок способен дать объективную картину состояния зубной эмали и окружающих тканей, достичь понимания между врачом и пациентом по поводу желаемого результата, а также позволяет более тщательно и детально спланировать лечение.
— Использование в нашей клинике компьютерного моделирования позволяет максимально точно спроектировать результат лечения, обратить внимание врача на необходимость коррекции и наглядно продемонстрировать возможные варианты. Благодаря современным технологиями нам удается достигнуть 100% совпадения проектируемого дизайна улыбки и конечного результата. Например, технология CEREC позволяет получить керамическую коронку в лазерном фрезере уже через несколько минут после моделирования. Более того, некоторые программы способны оптимально подобрать материалы для реставрации так, чтобы имплантированный участок абсолютно не отличался от окружающих тканей, — уверяет главный врач клиники COSMODENT.
— Использование в нашей клинике компьютерного моделирования позволяет максимально точно спроектировать результат лечения, обратить внимание врача на необходимость коррекции и наглядно продемонстрировать возможные варианты. Благодаря современным технологиями нам удается достигнуть 100% совпадения проектируемого дизайна улыбки и конечного результата. Например, технология CEREC позволяет получить керамическую коронку в лазерном фрезере уже через несколько минут после моделирования. Более того, некоторые программы способны оптимально подобрать материалы для реставрации так, чтобы имплантированный участок абсолютно не отличался от окружающих тканей, — уверяет главный врач клиники COSMODENT.
Авторская, уникальная, безболезненная
Чтобы максимально удовлетворять запросам и потребностям клиентов, клиника COSMODENT оказывает весь спектр стоматологических услуг — от ухода и лечения зубов до программ ортопедической, терапевтической и эстетической стоматологии.
Разные виды диагностики зубов, эстетическая реставрация, виниры и люминиры, стоматология Anti-Age, лечение зубов и десен разной сложности, протезирование, имплантация, костная пластика, ортодонтия, чистка и отбеливание зубов. Читать подробнее об услугах клиники. COSMODENT называется авторской, потому что многие процедуры и услуги можно получить в Томске только здесь.
Разные виды диагностики зубов, эстетическая реставрация, виниры и люминиры, стоматология Anti-Age, лечение зубов и десен разной сложности, протезирование, имплантация, костная пластика, ортодонтия, чистка и отбеливание зубов. Читать подробнее об услугах клиники. COSMODENT называется авторской, потому что многие процедуры и услуги можно получить в Томске только здесь.
— Многие боятся стоматологов. Этот страх остался с детства, как воспоминание о советской стоматологии, где не было хороших препаратов, оборудования для обезболивания. Сейчас все не так. Современное лечение зубов — безболезненное, безопасное и быстрое. Сейчас в этом может убедиться каждый, кто обращается за лечением.
Гурген Хачатрян
А для тех, кто все-таки боится, имеет личные особенности или чьи заболевания зубов требуют оперативного серьезного вмешательства, COSMODENT предлагает лечение под седацией или во сне. Во время процедуры за состоянием пациента внимательно наблюдает врач, а человек — ничего не чувствует.
Акции и подарки
Доктор уверяет, что какого-то единого секрета сохранения зубов здоровыми нет. Так как все гораздо проще — главное, не забывать о профилактике и гигиене полости рта с первых дней жизни человека, своевременно обращаться к специалистам за лечением и посещение профилактических осмотров врача-стоматолога.
Поэтому специально для томичей COSMODENT предлагает выгодные предложения. В клинике доктор подберет для вас комплекс отбеливания ZOOM4, проведет процедуру с учетом индивидуальных особенностей и даст необходимые рекомендации. И это все со скидкой 15%. Также вы получите в подарок комплекс гелей для домашнего отбеливания.
Так как здоровье зубов в течение всей беременности должно быть идеальным, COSMODENT предлагает специальную программу для будущих мам. В нее входит консультация стоматолога перед беременностью, профессиональная гигиена во время, реминерализующая терапия, безопасное для будущего малыша лечение, а также советы врача по уходу.
Не останутся без квалифицированной помощи и курящие люди. В рамках специальной программы вы получите осмотры стоматолога, который предупредит заболевания полости рта или проведет лечение на самой ранней стадии, процедуры профессиональной гигиены, реминерализации зубов, а также подбор необходимых средств домашней гигиены для всей полости рта. В итоге вы получите здоровые и белые зубы каждый день, постоянную профилактику кариеса и регулярное наблюдение за состоянием здоровья полости рта.
Узнать больше об акциях и специальных предложениях вы можете на сайте COSMODENT.
Не останутся без квалифицированной помощи и курящие люди. В рамках специальной программы вы получите осмотры стоматолога, который предупредит заболевания полости рта или проведет лечение на самой ранней стадии, процедуры профессиональной гигиены, реминерализации зубов, а также подбор необходимых средств домашней гигиены для всей полости рта. В итоге вы получите здоровые и белые зубы каждый день, постоянную профилактику кариеса и регулярное наблюдение за состоянием здоровья полости рта.
Узнать больше об акциях и специальных предложениях вы можете на сайте COSMODENT.
Авторская клиника эстетической стоматологии Cosmodent
Томск, Иркутский тракт, 5
Телефон: +7 (3822) 48 44 48
Томск, Иркутский тракт, 5
Телефон: +7 (3822) 48 44 48
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январь, 2022