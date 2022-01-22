Большая роль в создании привлекательной улыбки принадлежит цифровой фотографии и 3D-моделированию. Так как качественный снимок способен дать объективную картину состояния зубной эмали и окружающих тканей, достичь понимания между врачом и пациентом по поводу желаемого результата, а также позволяет более тщательно и детально спланировать лечение.



— Использование в нашей клинике компьютерного моделирования позволяет максимально точно спроектировать результат лечения, обратить внимание врача на необходимость коррекции и наглядно продемонстрировать возможные варианты. Благодаря современным технологиями нам удается достигнуть 100% совпадения проектируемого дизайна улыбки и конечного результата. Например, технология CEREC позволяет получить керамическую коронку в лазерном фрезере уже через несколько минут после моделирования. Более того, некоторые программы способны оптимально подобрать материалы для реставрации так, чтобы имплантированный участок абсолютно не отличался от окружающих тканей, — уверяет главный врач клиники COSMODENT.

