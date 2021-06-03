Когда Сергей Тернов начинал работу над проектом, то планировал оказывать эти услуги только в своей клинике. Но потом понял, что это неправильно. Нужно дать возможность работать по этой технологии абсолютно любой клинике не только в России, но и во всем мире.



Этот проект — глобальный. Данные нужно хранить на протяжении всей жизни. Но знать точно, где будет жить человек через 10, 15 или 30 лет, невозможно. Поэтому доступ к «Дентал Банку» должен быть всегда и везде. Но это уже заботы не клиента, а «Дентал Банка» и стоматологической клиники, куда он придет на лечение.



— У нас есть облачное хранилище, которое будет открыто для всех клиник, сотрудничающих с нами. Пока мы работаем только с одной, томской. Как только мы продемонстрируем результаты своей работы, эта волна усилится, — уверяет Тернов.

