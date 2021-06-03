Добрые новости
03 июня,
2021

Anti-age через 3D
Знакомимся с первым в мире цифровым хранилищем зубов
Состояние зубов напрямую влияет на здоровье человека. Отрицательные изменения могут начаться уже в тот момент, когда стоматолог ставит первую пломбу или коронку. Нарушение анатомических форм зубов неизбежно приводит к деформации челюстей и прикуса. А это, в свою очередь, негативно отражается на всем организме.

Но этого можно избежать, если вовремя сохранить виртуальную 3D-модель своих здоровых зубов. О том, как это поможет в будущем, рассказал ТВ2 Сергей Тернов, автор проекта «Дентал Банк».
«Дентал Банк» — первое в мире цифровое хранилище зубов. Центр открылся в Томске в конце 2020 года. В его основе — запатентованные технологии томича Сергея Тернова. Суть проекта в том, чтобы сохранить форму ваших здоровых зубов в виде виртуальных 3D-моделей. В будущем это поможет восстановить разрушенный или удаленный зуб его точной копией.
Продление молодости
Оцифровка проводится специальным 3D-сканером для создания цифровых стоматологических слепков. Чтобы создать объемное изображение одной челюсти, сканер делает около двух тысяч фотоснимков. Это абсолютно безопасно и не доставляет пациенту дискомфорт.
Полное сканирование всех зубов и прикуса занимает не более 20 минут. Зато результат сохраняется навсегда и является большим вкладом в здоровое будущее пациента. Дело в том, что в последние несколько десятилетий средний срок жизни человека увеличился. Вместе с тем стали более актуальными вопросы старения:

Сергей Тернов
руководитель и автор проекта
«Дентал Банк»

— В последнее время всё активнее ведутся разговоры об антивозрастных вещах. В том числе и в стоматологии. Мы можем в этом помочь через здоровье зубов. Суть в том, что если мы сохраним форму и прикус ваших зубов в молодом возрасте, то сможем поддерживать это состояние на протяжении всей жизни.
Возрастные изменения лица во многом зависят от деформации лицевого скелета. Это и приводит к визуальному старению. Типичный образ бабушки — губы западают, нижняя часть лица уменьшена, кожа щек свисает. Оказывается, этого можно избежать, если сохранить высоту прикуса. Все технологии для этого уже есть.
Создать стоматологический паспорт
Когда мы пережевываем пищу, нижние зубы скользят по верхним, совершая некую траекторию движения. Эта траектория определяется индивидуальной формой зубов. Количество, размер и расположение бугорков на них являются элементами биомеханики. Малейшее изменение формы приводит к тому, что нарушается функция.

Сегодня стоматолог не может точно воссоздать ваш разрушенный зуб. Потому что не знает, каким изначально он был. А потому, когда ставит пломбы или коронки, делает это в некотором усредненном виде. Височно-нижнечелюстной сустав — очень подвижный. Если что-то мешает, челюсть находит новое положение и, следовательно, прикус меняется.

— Головки суставов меняют свое положение и начинают работать по-другому. Изменяется тонус жевательных мышц. Они сильные и вырабатывают усилия до полутонны, — объясняет Сергей Тернов. — Очевидно, когда эти мышцы переходят в иной режим работы, это влечет за собой деформацию черепа. Могут возникнуть мигрени, ЛОР-проблемы, ухудшиться зрение. Меняется положение головы, напряжение передается на шею и позвоночник. Это может отразиться и на функционировании внутренних органов.
Поэтому, по словам Тернова, сегодня все стоматологи в мире пытаются рассчитать правильную форму зубов, найти нужное положение челюсти и высоту прикуса. И все это для того, чтобы сделать коронки правильной формы и пломбы нужного рельефа.

— Мы уверены, что сможем упростить эту задачу, сохранив информацию о форме здоровых зубов в молодости, — рассказывает Сергей. — Создать некий стоматологический паспорт. Это значит, что в будущем, когда стоматолог будет заниматься вопросами восстановления и лечения, он просто сможет воспользоваться сохраненными нами данными.
Программы «Дентал Банка» позволяют не только сохранить виртуальные 3D-модели зубов, но и сопоставлять изначальное состояние челюсти с тем, какой она станет спустя годы. Это позволяет при создании коронки учитывать стираемость и другие естественные изменения.
«Вы что, изобрели сканер?»
В основу проекта «Dental Bank» легло два патента. Первый посвящен изготовлению искусственной коронки по сохраненной цифровой 3D-модели. Это позволяет восстанавливать зубы такими, какими они были изначально.

Сергей Тернов
руководитель и автор проекта
«Дентал Банк»
— Допустим, у вас в молодости все зубы здоровые и целые. Вы пришли в «Dental Bank» и оцифровали их. Теперь виртуальные модели ваших здоровых зубов хранятся у нас в облачном хранилище и считаются базовыми.

Спустя какое-то время вам по медицинским показаниям нужно сделать коронку. Стоматолог отпрепарировал зуб (обточил, оставив культю), оцифровал или снял обычный слепок и прислал нам. Теперь у нас есть две модели — со здоровыми зубами и с обточенными. В специальной программе мы совмещаем обе модели и видим разницу.
Одним кликом эта программа создает виртуальную коронку, у которой наружная поверхность соответствует вашему здоровому зубу, а внутренняя — обточенному. Файл идет на станок, который вытачивает ее — индивидуальную, анатомически правильную и идеально подходящую. Учитывается все: форма зуба, положение и даже микрорельеф. Это не внесет в зубочелюстной аппарат совершенно никаких деформаций. И очень упрощает работу специалистов.

Второй патент посвящен способу создания самой трехмерной базовой модели.

— Стоматологи нам часто возмущенно пишут: «Вы что, изобрели сканер?». К сожалению, иногда люди делают выводы, даже не погрузившись в суть вопроса. Происходит полное непонимание! Чтобы понять изобретение, недостаточно прочитать название патента. Технология сканирования существует давно. Мой патент о том, как к 18-ти годам получить полностью сформированный зубочелюстной аппарат, в котором сохранена природная анатомическая форма всех зубов.
Зубной аппарат человека полностью формируется к 20-ти годам. То есть до этого времени он растет. Поэтому базовую 3D-модель необходимо отсканировать и сохранить не ранее этого возраста.

Но постоянные зубы начинают прорезываться примерно с шести лет. Уже тогда у ребенка может появляться кариес. Стоматолог лечит зуб, ставит пломбу неправильной формы. Так как не знает, каким изначально был зуб и какой точно должна быть пломба. Дальше вся система формируется с нарушениями. По статистике, к 12 годам у 80% детей уже есть несколько пломб.

Отсюда следует, получить идеальный зубной аппарат к 20 годам шансов нет.
— Наше решение заключается в том, чтобы по мере прорезывания первых постоянных зубов начать их сканировать и сохранять информацию. Да, положение зубов в зубном ряду будет меняться — челюсти растут, зубы двигаются, поворачиваются и наклоняются. Но на данном этапе это не важно. Форма и размер зубов не изменятся. Поэтому наша задача пока — сохранить эту информацию.
Если у ребенка появляется кариес, из «Дентал Банка» поднимается информация об этом зубе. На 3D-принтере для него изготавливается окклюзионный ключ (штамп, полностью повторяющий рельеф этого зуба). При лечении стоматолог высверливает в зубе полость, кладет в нее пломбировочный материал. А потом отжимает его индивидуальным ключом. Таким образом, пломба в точности повторяет природную форму зуба. Лечение без внесения деформаций.

Сергей Тернов
руководитель и автор проекта
«Дентал Банк»
— К 13-ти годам все зубы сменились. Если они стоят неровно, ортодонт проводит коррекцию. Таким образом, к 20-ти годам мы получим максимально гармоничный зубочелюстной аппарат, у которого все зубы сохранили природную анатомическую форму и расположены без аномалий. Теперь можно проводить полное сканирование всех зубов и прикуса. Так мы получим 3D-модель, которая будет эталоном на протяжении всей жизни.
Как часто сканировать зубы ребенка — зависит от риска возникновения кариеса. Если он высокий — лучше сразу, как только зуб прорезался. Если невысокий — можно раз в два или три года. Все индивидуально и выясняется при посещении «Дентал Банка».
Чик-чик! — получите
Традиционно производством коронок занимаются зубные техники. Сегодня они должны быть одновременно и художниками, и скульпторами, и инженерами. К тому же знать материаловедение и понимать всю биомеханику. По-настоящему крутых специалистов в мире не так много. Но даже они не смогут воссоздать точную форму утраченного или разрушенного зуба, потому что у них нет информации о том, каким был этот зуб до того, как разрушился.
Кроме того, стоимость коронки от таких мастеров может доходить до нескольких тысяч долларов. Доступно далеко не каждому. Вырастить такого специалиста крайне сложно. Нужно найти человека с определенными врожденными талантами, потратить на его обучение силы, энергию и время. И не факт, что получится. В этом и заключается проблема на уровне отрасли в целом.

Коронка, созданная по технологии «Дентал Банка», будет стоить как обычная керамическая коронка. Сегодня в Томске это около 15 тысяч рублей. В будущем еще дешевле. Сложные навыки не требуются, зато безусловное качество каждому человеку. Это кардинально все меняет.

Работа на перспективу
Когда Сергей Тернов начинал работу над проектом, то планировал оказывать эти услуги только в своей клинике. Но потом понял, что это неправильно. Нужно дать возможность работать по этой технологии абсолютно любой клинике не только в России, но и во всем мире.

Этот проект — глобальный. Данные нужно хранить на протяжении всей жизни. Но знать точно, где будет жить человек через 10, 15 или 30 лет, невозможно. Поэтому доступ к «Дентал Банку» должен быть всегда и везде. Но это уже заботы не клиента, а «Дентал Банка» и стоматологической клиники, куда он придет на лечение.

— У нас есть облачное хранилище, которое будет открыто для всех клиник, сотрудничающих с нами. Пока мы работаем только с одной, томской. Как только мы продемонстрируем результаты своей работы, эта волна усилится, — уверяет Тернов.
Сканирование
одного зуба
350₽
записаться
Сканирование
одной челюсти
1000₽
записаться
Полное сканирование зубов и прикуса
2500₽
записаться
Например, пациент приходит в «Дентал Банк» на сканирование. Платит за него по прайсу. Специалисты центра сканируют и сохраняют эту информацию в облачной базе на неограниченное количество времени. Спустя годы человек живёт в другом городе. Возникает необходимость вылечить один из зубов. Он приходит в клинику, которая является партнером «Дентал Банка». Так как доступ к информации есть только у самого Банка и его партнеров.
Пациенту не нужно ничего хранить самостоятельно, носить с собой на протяжении жизни и дополнительно платить

Стоматолог связывается с Банком и заказывает изготовление окклюзионного ключа или коронок по сохраненным данным. Готовое изделие отправляется курьерской доставкой любой город.

Но пока многие стоматологи относятся к тому, что делает команда «Дентал Банка», скептически. Хотя сам Тернов уверен, что это вклад в будущее, который даст свои плоды позднее:


Сергей Тернов
руководитель и автор проекта
«Дентал Банк»

— Мало кто хочет заниматься чем-то на перспективу. Все хотят видеть результат сегодня и зарабатывать сегодня. К тому же многие люди боятся выйти за существующие рамки. А меня это никогда не сдерживало. Мы знаем, что сегодня нас понимают далеко не все, но продолжаем, потому что это большой и нужный шаг в будущее.
Цифровое хранилище зубов «Dental Bank»
Адрес: Томск, Совпартшкольный переулок, 10а
Телефон: 400-003
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Цифровое хранилище зубов «Dental Bank»

Адрес: Томск, Совпартшкольный переулок, 10а
Телефон: 400-003

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