Когда мы пережевываем пищу, нижние зубы скользят по верхним, совершая некую траекторию движения. Эта траектория определяется индивидуальной формой зубов. Количество, размер и расположение бугорков на них являются элементами биомеханики. Малейшее изменение формы приводит к тому, что нарушается функция.
Сегодня стоматолог не может точно воссоздать ваш разрушенный зуб. Потому что не знает, каким изначально он был. А потому, когда ставит пломбы или коронки, делает это в некотором усредненном виде. Височно-нижнечелюстной сустав — очень подвижный. Если что-то мешает, челюсть находит новое положение и, следовательно, прикус меняется.
— Головки суставов меняют свое положение и начинают работать по-другому. Изменяется тонус жевательных мышц. Они сильные и вырабатывают усилия до полутонны, — объясняет Сергей Тернов. — Очевидно, когда эти мышцы переходят в иной режим работы, это влечет за собой деформацию черепа. Могут возникнуть мигрени, ЛОР-проблемы, ухудшиться зрение. Меняется положение головы, напряжение передается на шею и позвоночник. Это может отразиться и на функционировании внутренних органов.