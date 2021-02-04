Афиша Томска с 5 по 9 февраля

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Известная пианистка Екатерина Мечетина даст концерт в Томске. 7 февраля в большом концертном зале можно будет услышать бессмертные мелодии Ференца Листа. Начало – в 19:00. О других событиях культурной жизни Томска читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Музыкальная сказка от «Камераты»

Фото: со страницы ансамбля vkontakte

Ансамбль старинной музыки «Камерата» предлагает маленьким и взрослым томичам провести воскресный вечер за просмотром сказки «Серебряное копытце».

История об охотнике Коковане и маленькой сиротке Даренке, которую дедушка взял жить к себе в лесной дом, известна многим с детства. Сколько чувств и переживаний вызывала и вызывает волшебная встреча с козликом, выбивающим копытом драгоценные камни.

В представлении «Камераты» герои любимой сказки оживают с помощью скрипки, флейты, фортепиано, рожка и старинного фиделя. А голоса артистов наполнят сердце теплом, - обещают участники ансамбля старинной музыки. Справки по телефону: 8 (3822) 53-20-21.



Когда: 7 февраля в 17:00

Где: Дом учёных (ул.Советская, 45)

Дни памяти Владимира Захарова в театре «2+Ку»

Фото: архив ТВ2

6 и 7 февраля в театре живых кукол пройдут дни памяти Владимира Захарова. Те, кто соскучился по его тихому и сказочному повествованию, в эти выходные могут вспомнить любимые спектакли в исполнении Мастера.

В программе видео постановок: «Про Ежика», «Старая пластинка», «Двое, трое», «Заяц в переплете», «Как найти солнце». Кроме того, гости смогут посмотреть фильмы о создателе живых кукол «Единственный в мире» Елены Назаровой и «Уроки доброты» Юлии Ратомской.

С подробной афишей можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что билеты на спектакли в театре «2+Ку» не продаются заранее и не бронируются. Приходите минут на 20 раньше, чтобы занять место.

Когда: 6-7 февраля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

«Умные» выходные в музее «Точка гравитации»

Фото: страница музея "Точка гравитации" vkontakte

В субботу в полдень ребят познакомят с химией и расскажут о том, как эта наука связана с природными явлениями и электричеством. На мастер-классах начинающие ученые проверят, есть ли крахмал в сметане, узнают, как использовать чай в качестве индикатора кислотности и как сделать «туман» из двух веществ, которые можно найти на кухне и в ванной.

7 февраля в 14 часов воскресенье школьников приглашают на обзорную экскурсию по всему музею начала наук. За полчаса гости узнают, как работает гироскоп и реактивный двигатель. А после можно будет посмотреть и потрогать все 70 экспонатов самостоятельно.

Экскурсии рассчитаны на ребят от семи лет. На все программы нужно записываться заранее. Это можно сделать телефону: 903-437.

Когда: 6-7 февраля Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж)​

Выставка живописи Николая Вагина

В областном художественном музее в пятницу открывается юбилейная выставка Николая Вагина. Экспозиция состоит из 50-ти картин, выполненных томским художником в разное время. В портретах, пейзажах и натюрмортах Вагина видны особый почерк и его манера изображать жизнь: реальность переплетается с гостями из прошлого и театральными образами.

Николай Вагин – известный в России и за ее пределами театральный художник. За время работы в театре он выпустил больше 170-ти спектаклей в качестве художника-постановщика и автора костюмов. Среди самых известных: «Чайка», «Без вины виноватые», «Он, она, окно, покойник», «Дядя Ваня» и другие.

Фото работ Николая Вагина — с официального сайта художественного музея.

Когда: 5-28 февраля Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Снежный фестиваль «Аrs котельная»

Фото: сайт мероприятия

Фестиваль «Аrs котельная» приглашает всех желающих согреться на Снежном фестивале. Весь февраль участники и гости будут встречаться в зимней фестиваль-резиденции – заброшенной котельной и экспериментировать там с замораживанием воды и выживанием в условиях жесткого ограничения ресурсов: снег, холод, горячая вода, туалет и тёплая комната – все, что есть у участников и зрителей фестиваля.

Непростые условия скрасят беседы, игры и культурный досуг: диджей-сеты, концерты, кинопоказы, ледовая лаборатория, взятие снежного кремля, конкурс бесконтактных поцелуев 14 февраля и другие события. Если у вас есть какая-то идея - организаторы открыты любым предложениям.

«Это – тренировочный лагерь для подготовки к условиям надвигающегося климатического мрака за пазухой технокапиталистов и правых режимов, - пишут на странице события Вконтакте. – Готовимся с надеждой на лучшее». Подробности и полная программа – на сайте Снежного фестиваля.

Когда: с 6 февраля до конца месяца Где: Кировский район

Балет «Лебединое озеро»

Субботний вечер ценители классического искусства могут провести под звуки легендарной музыки Петра Чайковского. «Лебединое озеро» в исполнении Классического национального русского балета под руководством Виталия Бутримовича можно будет посмотреть в БКЗ Томской филармонии 6 февраля.

Эта постановка – одна из самых известных в мире, тысячи раз ставилась на сценах крупнейших театров и концертных залов мира. Не смотря на то, что шедевр хореографии был создан почти полтора века назад, он до сих пор является одной из главных ценностей мировой культуры.

На мероприятие действительны билеты, приобретенные на балет «Спящая красавица», планируемый в БКЗ Филармонии 28 марта 2020 года.



Когда: 6 февраля в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

«Живопись впечатлений» от Ларисы Распоповой

Если вы соскучились по путешествиям и живописным картинам перед глазами, сходите на выставку томской художницы, члена Союза дизайнеров России и преподавателя детской художественной школы Ларисы Распоповой. Ее красочные и реалистичные пейзажи перенесут вас в разные уголки мира и дадут стимул прогуляться по родному городу. Портреты – реалистичны, натюрморты будят аппетит. С ее выставки гости всегда уходят, полные впечатлений.

Подробнее о художнице и ее творческом пути можно прочитать на странице ее «Юбилейной выставки», которая в прошлом году проходила в стенах Художественного музея.

Открытие выставки – 4 февраля в 17:00. Вход свободный.

Когда: 3-28 февраля Где: музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Фильм Федерико Феллини «Голос луны»

Премьера последнего фильма Федерико Феллини впервые пройдет в зрелищном центре «Аэлита» в начале февраля. Томичи увидят отреставрированную версию ленты «Голос луны». Она была создана к столетию Феллини в 2020 году.

Вообще картина была снята в 1990 году. Этот фильм мастера до сих пор остается непонятным и до этого времени существовал разве что в пиратских одноголосых переводах.

«Голос луны» - экранизация «Поэмы о лунатиках» итальянского писателя и сценариста Эрманно Каваццони. Впервые Феллини экранизировал произведение современника. Главные герои не совсем владеют своим рассудком. Их наваждение – луна. Главный герой Иво Сальвини любит гулять по ночам. В своих похождениях он попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира.

Возрастное ограничение 16+.



Когда: 4-7 и 12 февраля в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78) ​

Фестиваль арт-антропологии #depressed_fest