Афиша Томска на 6-10 марта

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Весь март киноманы могут наслаждаться просмотром фильмов-участников фестиваля Европейского кино. В программу войдут 27 фильмов из 27 европейских стран, среди которых победители международных кинофестивалей, в том числе номинанты на премию «Оскар». Чем еще можно заняться в длинные мартовские выходные в Томске, читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Фестиваль «СНЕЖИ»

Культурный фестиваль посвящен вкладу женщин во все сферы жизни и общению с теми, кто сегодня творит историю. Проводится «СНЕЖИ» в марте.

В субботу, 6 марта, участницы планируют говорить о насилии при помощи искусства, осваивать телесные практики, говорить о роли женщин в эко-активизме и искать баланс между экологичностью и комфортом. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Когда: 6 марта Где: разные площадки города

Выставка детских работ о весне

Фото: из официальной группы музея vkontakte

В музее деревянного зодчества открылась выставка живописи учащихся и выпускников детской художественной школы №1. В экспозиции представлены лучшие работы. Все они посвящены весне, пробуждению природы и празднику 8 марта. Пейзажи, натюрморты и портреты представлены в различных техниках и материалах. Если ваш ребенок интересуется изобразительным искусством, обязательно посетите выставку вместе и зарядитесь хорошим настроением.

А 6 и 7 марта в музее можно будет посетить мастер-классы по росписи панно к 8 марта. Приглашаются юные мастера от 12 лет.

Когда: до 28 марта Где: музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Концерт театра фольклора «Разноцветье»

Праздник весны в ярких народных костюмах устроит в воскресенье вечером в «Аэлите» театр фольклора «Разноцветье». Обновленная программа коллектива посвящена, конечно, Международному женскому дню. Через народные и авторские произведения артисты раскроют тему весны и любви. На вечер запланированы кадрили, хороводы и еще много интересного.

Когда: 7 марта в 18:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Благотворительная выставка-ярмарка кошек и собак

Тех, кто хочет помочь бездомным животным, ждут 6 марта на благотворительной выставке-ярмарке. Там можно будет познакомиться с котиками от двух месяцев до пяти лет и щенками, которые ищут дом. Питомца можно будет забрать сразу, оформив договор. При себе иметь паспорт и переноску.



Помочь можно, даже если вы не планируете заводить питомца. На выставке можно приобрести творческие работы томских мастеров. Все собранные деньги пойдут на строительство теплого дома для собак в частном приюте.

Среди маленьких посетителей будет проводиться конкурс рисунков, так что приносите с собой работы с изображением любимого питомца. На выставке дети могут поиграть с аниматором и познакомиться с гостями экзотического происхождения.

Все вопросы можно задать организатору Ларисе по телефону: 89138616797.

Когда: 6 марта с 10:00 до 19:00 Где: пр. Фрунзе, 109 (главный вход)

Фестиваль короткого метра «Italian best shorts»

В «Аэлите» стартовал фестиваль короткого метра. Это — сборник лучших итальянских короткометражек, которые приняли участие во множестве итальянских и европейских смотров, включая 77-й Венецианский кинофестиваль и «Золотой глобус».

Картины — трогательные и забавные, волнующие и смешные. Они рассказывают об уличных футболистах, маленьком борце с мафией, разносчике пиццы и двойнике Элвиса. Среди участников — фильм «Быть моей мамой», который был показан на Венецианском кинофестивале в 2020 году и получил приз секции «Особый взгляд» на 70-м Каннском кинофестивале.

Когда: до 14 марта Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Концерт «Только для женщин»

Поздравить томских женщин приедет музыкант из Перми Гарри Агаджанян. Он был солистом Екатеринбургского оперного театра и Челябинского академического театра оперы и балета.

Под аккомпанемент Томского симфонического оркестра Гарри Агаджанян исполнит ариями из русских и западно-европейских опер, песни А. Бабаджаняна, русские народные песни, а также шлягеры XX века.

Для тех, кто предпочитает пока не посещать общественные места, пройдет онлайн-трансляция концерта.

Когда: 7 марта в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Концерт-празднество в «Профессорской квартире»