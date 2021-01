Афиша Томска на 29-31 января

Хотите прикоснуться к виртуальной и дополненной реальности? Можете это сделать 31 января. Центр цифрового образования детей «IТ-куб» приглашает томских школьников на «ДЕНЬ VR/AR» — это открытый фестиваль цифровых технологий для детей от восьми до 17-ти лет.





Фестиваль включает в себя пять площадок. Участники смогут попробовать себя сразу во всем: сконструировать модель Minecraft из бумаги, пройти мастер-классы по созданию 3D модели в программе Magica voxel и погружению в дополненную реальность, поучаствовать в экспресс-турнире по игре Keep Talking and Nobody Explodes с использованием настоящих очков виртуальной реальности, показать свою эрудированность и знания в викторине по VR/AR-технологиям.





Участие платное. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация.





Если предпочитаете не посещать массовые мероприятия, можно зарегистрироваться на онлайн-площадку фестиваля. Участие бесплатное.





Когда: 31 января в 11:00

Где: «IТ-куб» (пр. Ленина, 46)