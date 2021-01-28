Афиша Томска на 29-31 января

Полезно

«Красная зона» открывается в областном краеведческом музее 30 января. Так называется фотовыставка, посвященная медикам. Посетители увидят, как проходят будни врачей, которые работают в респираторных госпиталях. О других интересных событиях Томска в ближайшие дни читайте в афише.

!!! Все мероприятия, о которых мы рассказываем, проводятся с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. При себе всегда нужно иметь маску и перчатки (или антисептик), соблюдать социальную дистанцию. С симптомами ОРВИ лучше остаться дома. !!!

Мистический моноспектакль «Непридуманные истории»

«Непридуманные истории» расскажут томичам в субботу 30 января в Первом музее славянской мифологии. Если вы любите все таинственное и необъяснимое – это событие для вас. Мистический моноспектакль основан на древних легендах и сказаниях, которые по сей день привлекают интерес.

Зрители спектакля узнают, как бороться с оборотнями и вампирами, что будет, если приготовить приворотное зелье и еще много чего интересного. С моноспектакля каждый уйдет с личным оберегом от нечисти.

Мистическую постановку не рекомендуют смотреть зрителям младше 14-ти лет.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 21–03–33, 52–79–50.

Когда: 30 января в 18:00 Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Вечер органной музыки с Алексеем Семеновым

Томские ценители классической музыки пятничный вечер могут провести в компании солиста Московской государственной филармонии. Алексей Семёнов окончил Московскую государственную консерваторию по двум специальностям – фортепиано и орган. Сейчас сам – профессор этого учебного заведения.

Алексей Семенов занимается популяризацией старинных произведений. В основе его репертуара – органные и клавесинные сочинения композиторов XVI–XVIII веков. Многие программы состоят из редко звучащих или впервые исполняемых в России произведений. В Томске московский органист исполнит сочинения Баха, Клерамбо, Франка. Вьерна.

Когда: 29 января в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Фестиваль виртуальной и дополненной реальности

Фото: из официальной группы центра vkontakte

Хотите прикоснуться к виртуальной и дополненной реальности? Можете это сделать 31 января. Центр цифрового образования детей «IТ-куб» приглашает томских школьников на «ДЕНЬ VR/AR» — это открытый фестиваль цифровых технологий для детей от восьми до 17-ти лет.

Фестиваль включает в себя пять площадок. Участники смогут попробовать себя сразу во всем: сконструировать модель Minecraft из бумаги, пройти мастер-классы по созданию 3D модели в программе Magica voxel и погружению в дополненную реальность, поучаствовать в экспресс-турнире по игре Keep Talking and Nobody Explodes с использованием настоящих очков виртуальной реальности, показать свою эрудированность и знания в викторине по VR/AR-технологиям.



Участие платное. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация.

Если предпочитаете не посещать массовые мероприятия, можно зарегистрироваться на онлайн-площадку фестиваля. Участие бесплатное.

Когда: 31 января в 11:00 Где: «IТ-куб» (пр. Ленина, 46)

Балет «Онегин» Штутгартского театра на большом экране

История пресыщенного и надменного молодого аристократа Онегина, который отверг единственную любовь своей жизни, знакома в нашей стране каждому со школьных лет. По пушкинскому роману в стихах ставили спектакли, оперы и балеты. Одна из самых известных в мире постановок принадлежит хореографу Джону Крэнко и Штутгартскому театру.

Вдохновленный одноименной оперой Чайковского, в середине прошлого века он поставил трехактный балет «Онегин». У зарубежной публики спектакль имел колоссальный успех, однако во время гастролей в Советский Союз был раскритикован местной публикой. На родине Пушкина в постановке увидели массу неточностей.

«Онегин» – образец жанра «сюжетный балет» и красивая костюмная постановка. Зрители со всего мира любят его за искренность и эмоциональность, невероятную хореографическую изобретательность и то, как по-настоящему история любви отзывается в сердцах. Балет «Онегин» в исполнении Штутгартского театра в Томске покажут на большом экране в воскресенье.

Когда: 31 января в 13:00 и в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Благотворительная выставка-раздача котиков

На фото - участники выставки, которые ищут дом.

Томичей, которые хотят завести усатого полосатого друга или просто помочь бездомным животным, приглашают на выставку-раздачу кошек и котиков. Пройдет она в ближайшие выходные.

На ярмарке можно будет увидеть около 20-ти котят, молодых кошечек и котиков, которые ищут дом. Среди тех, кто захочет приютить питомца, организаторы проведут розыгрыш на бесплатную стерилизацию или кастрацию животного и запас корма для него.



На ярмарке можно будет приобрести картины, вышивку, украшения, игрушки, мыло и другие товары ручной работы. Если вы тоже занимаетесь каким-то видом творчества, можете присоединиться к благотворительной акции и принести на ярмарку свои работы. Среди мастеров будут разыгрывать сертификат на фотосессию.



Посетители смогут купить изделия за ту сумму, которую посчитают нужной. Все собранные деньги будут направлены на содержание и нужды бездомных животных.

На ярмарке будет присутствовать ветврач, который ответит на любые интересующие вас вопросы.

Все вопросы можно задать организатору по телефону 8 913 861 6797 — Лариса.

Когда: 30-31 января с 10:00 до 17:00 Где: ул. Большая Подгорная, 87, блок 8 (со стороны дома по пер. Островского, 22) или блок 7 (со двора, домофон 8)

Концерт-праздник от Северского музыкального театра

Любители жанра мюзикл воскресный вечер могут провести с удовольствием за просмотром концерта-праздника от Северского музыкального театра. «Брызги шампанского» подарят вам атмосферу праздника и отличное настроение.

В пргограмме: эстрадные зарубежные шлягеры и отрывки из легендарных и самых успешных мировых мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Чикаго», «Призрак оперы», «Джейн Эйр», «Хелло, Долли» и других.



Шикарные музыкальные произведения, как и полагается в мюзиклах, сопровождаются красочными танцевальными номерами. Аккомпанирует симфонический оркестр Музыкального театра.



Когда: 30 января в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Выставка антиквариата

Фото: с сайта музея

Музей истории Томска предлагает всем желающим переместиться во времени и оказаться в прошлом веке, в атмосфере настоящего антикварного рынка.

На выставке «Томская «блошка» представлены уникальные экспонаты дореволюционного и советского периода томской истории: коллекция необыкновенных самоваров, фотоаппараты, печатные машинки, редкие экслибрисы, старинные книги с автографами авторов и картины томских художников, коллекции посуды, игрушек и много других интересных вещей.



Выставка работает каждый день. Ближайшая экскурсия – 31 января. Экскурсовод научит отличать старинные вещи массового производства от раритетов.



Обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55.

Когда: 31 января в 11:00 экскурсия Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Спектакли в театре «2+Ку»

Фото: из официальной группы театра vkontakte

Согреть томичей добрыми сказками и горячим чаем всегда рады в театре «2+Ку». В эти выходные там можно будет посмотреть интересные, волшебные и философские спектакли в исполнении живых кукол Владимира Захарова.

В субботу в полдень начнется «Кит по имени Тим» - постановка для самых маленьких зрителей от трех лет. В 14:00 – восстановленный спекталь Мастера «Про Ежика». В 18:00 – видео постановки Владимира Захарова «Маленький принц» для взрослых.

В воскресенье в 12 часов Ольга Горелова в спектакле «Чемодан для моря» расскажет о том, что происходит с мечтами, если они долго не исполняются. В 14:00 больших и маленьких зрителей в театре теней ждут «Муми-тролли и волшебная шляпа». А в 18:00 в «2+Ку» поставят «Старую пластинку» - видео спектакля для взрослых Владимира Захарова.

Билеты на представления заранее не продаются. Чтобы успеть занять места, приходить нужно раньше на 15-20 минут. Согласно мерам противоэпидемиологической безопасности зал заполняется не полностью.

Когда: 30-31 января Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Постановка от ансамбля «Пересек»