Афиша Томска на 27-28 февраля
Необычное световое представление можно посмотреть в Томске 28 февраля. 4600 «умных» светодиодов, 142 метра оптического волокна и 12 метровых светящихся шаров задействовано в шоу «Игра». Представление будет интересно для всей семьи, обещают организаторы. Пройдет спектакль в «Облсовпрофе» в воскресенье, 28 февраля. Начало в 12:00. О других интересных событиях в Томске читайте в афише.
!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!
Органный концерт в храме
Воскресным вечером в храме Покрова Пресвятой Богородицы пройдет первый органный концерт после почти годовой паузы. «Орган, SAX и кларнет…» сыграют произведения великих классиков от Моцарта до Пьяццоллы.
Орган храма – один из двух настоящих духовых органов Томской области. Сыграет на нем органист Томской филармонии Дмитрий Ушаков. В программе вечера – несколько сольных пьес и дуэт с Евгением Лукьянчуком. Томский музыкант играет на саксофоне и на кларнете.
Вход на концерт свободный, собираются пожертвования.
Когда: 28 февраля в 19:30
Где: храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)
Весенний «Антресоль маркет»
Тех, кто хочет быстрее приблизить весну, приглашают на «Антресоль маркет». Ярмарка интересных вещей объединила хендмейд-мастеров разных жанров. Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное, а также приобрести готовый подарок к 8 марта или сделать его своими руками. Мастер-классы бесплатные, проходят по выходным: 27-28 февраля и 6-8 марта. Попробовать свои силы могут и дети, и взрослые.
Подробности и анонсы – в группе ярмарки. Фотографии — из группы ярмарки ВКонтакте.
Когда: 27-28 февраля, 6-8 марта
Где: ТГ «Красный Экспресс» (ул. Красноармейская, 101А)
«Музыкальные блины» для детей и взрослых
Если вы хотите, чтобы ребенок знал традиции своих предков и не скучал, читая об этом в учебнике, сводите его на концерт ансамбля народных инструментов «Сибирские узоры».
В преддверии Масленицы томские музыканты весело и понятно расскажут маленьким слушателям о том, как наши бабушки и дедушки праздновали, как назывался каждый день мясопустной недели и почему чучело обязательно нужно сжигать. Главными рассказчиками будут балалайка, баян и домра.
В программе концерта: песни, частушки, игры, загадки и масленичные наигрыши.
Когда: 27 февраля в 14:00
Где: камерный концертный зал (пл. Ленина, 12А)
Выставка томских художников
Лучшие работы современных томских художников можно увидеть в художественном музее. Там открылась 39-я областная выставка, которая стала подведением итогов томских художников за последние три года.
Их 400 работ выставочный комитет отобрал 170 лучших в жанрах станковой живописи, скульптуры, станковой графики, декоративно-прикладного искусства. Призовые места взяли Н. Коробейников, В. Маковенко, Н. Арвентьева. Их работы будут представлены в музейных залах.
Познакомиться с современным искусством томских мастеров можно до 21 марта.
Фото — сайт художественного музея.
Когда: до 21 марта
Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Шоу мыльных пузырей
Мыльные чудеса будут происходить на сцене театра «Версия» в последний зимний день. Юлия Лапина расскажет сразу несколько историй. Для самых маленьких — «Белая сказка» в 10:00. Малыши будут следить за легкими мыльными облачками и гигантскими сверкающими шлейфами. В 12:00 начнется танцевально-музыкальное мыльное шоу «Красавица и чудовище». Сказка будет интересна ребятишкам от трех лет. А для тех, кто постарше, в 14:00 начнется «Маленький принц».
Бонус — каждый из участников шоу может оказаться в мыльном пузыре.
Когда: 28 февраля
Где: театр «Версия»
#АртЛекторийВКино и балет на большом экране
В «Киномаксе» в выходные ждут ценителей классического искусства. В субботу, 27 февраля, в 15:00 на большом экране покажут фильм про импрессионистов. Моне, Сезанн, Дега, Ренуар – за их работы идет борьба на крупных аукционах мира. Картина расскажет, кем эти люди были в жизни, что вдохновляло их на новые открытия в живописи и как создавались бессмертные полотна.
А 28 февраля в 15:00 там же можно посмотреть балет «Спящая красавица» по мотивам сказок Шарля Перро. Эта постановка парадная, многолюдная и красивая, которая сложилась из доброй сказки, шикарной музыки Чайковского и таланта хореографов. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря Большой театр именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.
Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа. Новая хореографическая редакция – Юрий Григорович. Хореография – Мариуса Петипа.
Даты показов уточнять в кинотеатре.
Когда: 27-28 февраля
Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)
Выходные в театре «2+Ку»
Последние зимние выходные томичи могут провести в компании живых кукол. В субботу в театре «2+Ку» можно будет узнать «Как исполняются желания», собрать вместе «Чемодан для моря» и послушать «Историю одной куклы» Владимира Захарова.
В воскресенье покажут спектакль «Он живой и светится», познакомят гостей с Маленьким принцем и пригласят гостей в театр теней, где их будет ждать дочурка Груффало.
Подробное расписание спектаклей можно посмотреть здесь.
Когда: 27-28 февраля
Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)
Шоу танцующего симфонического оркестра
Музыканты в этом оркестре не сидят на стульях. Они танцуют и импровизируют в руках со своими инструментами. Так проходят концерты первого в мире танцующего симфонического оркестра «Concord orchestra». В нашем городе он представит новое шоу «Симфонические рок-хиты».
В составе оркестра играют профессиональные музыканты – воспитанники известных консерваторий и музыкальных академий России и Европы.
4 марта зал томской филармонии заполнится безумным звучанием рок-хитов в новых и уже любимых аранжировках. В репертуаре танцующего симфонического оркестра хиты Evanescence, Metallica, Roxette, Scorpions, Linkin Park, Nirvana, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Muse, System of a down, Rammstein. В новой программе участники шоу собрали свои лучшие номера за пять лет гастролей.
Еще более ярким шоу делают световые эффекты и уникальные видеоинсталляции.
Следите за афишей Томской филармонии. В программе возможны изменения.
Когда: 4 марта в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Вечеринка «Мы — лед»
28 февраля в Томске пройдет благотворительный концерт в рамках параллельной программы антифестиваля «Снег» в Котельной. Его цель — проявить солидарность с правозащитными организациями и оказать им финансовую поддержку, пишут организаторы. Все собранные средства будут переведены в фонды.
В программе концерта: панк от «Зачарованных» и «True garage», эмо от «Домашних животных», и нойзмат от «Осадка».
Когда: 28 февраля в 19:00
Где: Candyflip (пер. Песочный, 31/1)
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