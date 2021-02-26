Афиша Томска на 27-28 февраля

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Необычное световое представление можно посмотреть в Томске 28 февраля. 4600 «умных» светодиодов, 142 метра оптического волокна и 12 метровых светящихся шаров задействовано в шоу «Игра». Представление будет интересно для всей семьи, обещают организаторы. Пройдет спектакль в «Облсовпрофе» в воскресенье, 28 февраля. Начало в 12:00. О других интересных событиях в Томске читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Органный концерт в храме

Воскресным вечером в храме Покрова Пресвятой Богородицы пройдет первый органный концерт после почти годовой паузы. «Орган, SAX и кларнет…» сыграют произведения великих классиков от Моцарта до Пьяццоллы.

Орган храма – один из двух настоящих духовых органов Томской области. Сыграет на нем органист Томской филармонии Дмитрий Ушаков. В программе вечера – несколько сольных пьес и дуэт с Евгением Лукьянчуком. Томский музыкант играет на саксофоне и на кларнете.

Вход на концерт свободный, собираются пожертвования.

Когда: 28 февраля в 19:30 Где: храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)

Весенний «Антресоль маркет»

Тех, кто хочет быстрее приблизить весну, приглашают на «Антресоль маркет». Ярмарка интересных вещей объединила хендмейд-мастеров разных жанров. Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное, а также приобрести готовый подарок к 8 марта или сделать его своими руками. Мастер-классы бесплатные, проходят по выходным: 27-28 февраля и 6-8 марта. Попробовать свои силы могут и дети, и взрослые.

Подробности и анонсы – в группе ярмарки. Фотографии — из группы ярмарки ВКонтакте.

Когда: 27-28 февраля, 6-8 марта Где: ТГ «Красный Экспресс» (ул. Красноармейская, 101А)

«Музыкальные блины» для детей и взрослых

Если вы хотите, чтобы ребенок знал традиции своих предков и не скучал, читая об этом в учебнике, сводите его на концерт ансамбля народных инструментов «Сибирские узоры».

В преддверии Масленицы томские музыканты весело и понятно расскажут маленьким слушателям о том, как наши бабушки и дедушки праздновали, как назывался каждый день мясопустной недели и почему чучело обязательно нужно сжигать. Главными рассказчиками будут балалайка, баян и домра.

В программе концерта: песни, частушки, игры, загадки и масленичные наигрыши.

Когда: 27 февраля в 14:00 Где: камерный концертный зал (пл. Ленина, 12А)

Выставка томских художников

Лучшие работы современных томских художников можно увидеть в художественном музее. Там открылась 39-я областная выставка, которая стала подведением итогов томских художников за последние три года.

Их 400 работ выставочный комитет отобрал 170 лучших в жанрах станковой живописи, скульптуры, станковой графики, декоративно-прикладного искусства. Призовые места взяли Н. Коробейников, В. Маковенко, Н. Арвентьева. Их работы будут представлены в музейных залах.

Познакомиться с современным искусством томских мастеров можно до 21 марта.

Фото — сайт художественного музея.

Когда: до 21 марта Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Шоу мыльных пузырей

Фото: страница Юлии Лапиной ВКонтакте

Мыльные чудеса будут происходить на сцене театра «Версия» в последний зимний день. Юлия Лапина расскажет сразу несколько историй. Для самых маленьких — «Белая сказка» в 10:00. Малыши будут следить за легкими мыльными облачками и гигантскими сверкающими шлейфами. В 12:00 начнется танцевально-музыкальное мыльное шоу «Красавица и чудовище». Сказка будет интересна ребятишкам от трех лет. А для тех, кто постарше, в 14:00 начнется «Маленький принц».

Бонус — каждый из участников шоу может оказаться в мыльном пузыре.

Когда: 28 февраля Где: театр «Версия»

#АртЛекторийВКино и балет на большом экране

В «Киномаксе» в выходные ждут ценителей классического искусства. В субботу, 27 февраля, в 15:00 на большом экране покажут фильм про импрессионистов. Моне, Сезанн, Дега, Ренуар – за их работы идет борьба на крупных аукционах мира. Картина расскажет, кем эти люди были в жизни, что вдохновляло их на новые открытия в живописи и как создавались бессмертные полотна.

А 28 февраля в 15:00 там же можно посмотреть балет «Спящая красавица» по мотивам сказок Шарля Перро. Эта постановка парадная, многолюдная и красивая, которая сложилась из доброй сказки, шикарной музыки Чайковского и таланта хореографов. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря Большой театр именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.



Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа. Новая хореографическая редакция – Юрий Григорович. Хореография – Мариуса Петипа.



Даты показов уточнять в кинотеатре.



Когда: 27-28 февраля Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Выходные в театре «2+Ку»

Фото: группа театра ВКонтакте

Последние зимние выходные томичи могут провести в компании живых кукол. В субботу в театре «2+Ку» можно будет узнать «Как исполняются желания», собрать вместе «Чемодан для моря» и послушать «Историю одной куклы» Владимира Захарова. В воскресенье покажут спектакль «Он живой и светится», познакомят гостей с Маленьким принцем и пригласят гостей в театр теней, где их будет ждать дочурка Груффало.

Подробное расписание спектаклей можно посмотреть здесь.



Когда: 27-28 февраля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Шоу танцующего симфонического оркестра

Музыканты в этом оркестре не сидят на стульях. Они танцуют и импровизируют в руках со своими инструментами. Так проходят концерты первого в мире танцующего симфонического оркестра «Concord orchestra». В нашем городе он представит новое шоу «Симфонические рок-хиты».

В составе оркестра играют профессиональные музыканты – воспитанники известных консерваторий и музыкальных академий России и Европы.

4 марта зал томской филармонии заполнится безумным звучанием рок-хитов в новых и уже любимых аранжировках. В репертуаре танцующего симфонического оркестра хиты Evanescence, Metallica, Roxette, Scorpions, Linkin Park, Nirvana, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Muse, System of a down, Rammstein. В новой программе участники шоу собрали свои лучшие номера за пять лет гастролей.

Еще более ярким шоу делают световые эффекты и уникальные видеоинсталляции. Следите за афишей Томской филармонии. В программе возможны изменения.

Когда: 4 марта в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Вечеринка «Мы — лед»