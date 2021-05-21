Афиша Томска на 21-25 мая

Полезно

Ценителей живописи приглашают в Дом искусств. Там на днях открылась выставка картин «Дух Сибири». Их авторы — люди с ограниченными возможностями здоровья. Работы экспозиции можно посмотреть ежедневно с 11 до 20 часов. Вход свободный. О других интересных событиях Томска читайте в афише.

!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Поэтический баттл

Городской поэтический баттл вновь пройдет в Томске, в преддверии празднования дня рождения ТГУ. Чтецы сразятся в мастерстве исполнения произведений Александра Блока и Николая Гумилева. Наблюдать за битвой могут все желающие на YouTube-канале ТГУ.

На первом поэтическом баттле было восемь участников. В этот раз на октогон выйдут 12 человек. Каждый из них должен будет выстоять по четыре раунда. Победителем станет тот, кто ярким и эмоциональным прочтением отправит соперников в нокаут. Победители и их болельщики получат подарки. Также всем чтецам предложат поучаствовать предварительном онлайн-прослушивании в ГИТИС.

Для участия в поэтическом баттле необходимо зарегистрироваться и подготовить обязательную программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы.

Рефери – Илья Гваракидзе.

Когда: 24 мая в 19:00 Где: на YouTube-канале ТГУ

Женский стендап

Ценителей юмора приглашают на закрытие сезона СНЕЖИ 20-21. Свои лучшие шутки для зрителей готовят постоянные участницы женского стендапа: Катерина Маас, Катя Виноградова, Кристина Быкова, Даша Журавлева, Дария Землянова.

Также в программе: общение с участницами и гостями на летней веранде, напитки и угощение.



Если хотите приобрести билеты, пишите в директ аккаунта события в Инстаграм.



Когда: 21 мая в 19:00 Где: Noname bar (ул. Пушкина 20/2)



Музейный кибер-театр

В областном краеведческом музее с 24 мая начнутся премьерные показы спектакля «7×7». Это необычная постановка театра в дополненной реальности. Она состоит из семи коротких пьес о сибиряках, семейной памяти и реликвиях, передающихся из поколения в поколение. Действие происходит в реальном и фантастическом мирах.

Театр располагается в мобильном павильоне. Там одновременно могут находиться семь человек: один актер и шесть зрителей. Реквизита и декораций в специальном павильоне нет. Зрители будут видеть их на планшете. Актер взаимодействует с ними, как с настоящими.

Купить билеты на АR-спектакль можно здесь.

Когда: с 24 мая Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Выставка «Старый добрый Томск»

Фото: группа музея ВКонтакте

Попасть в магазин купца средней руки со «всякой всячиной» могут томичи, которые придут в Первый музей славянской мифологии. Там гостям предложат искушать чаек в купеческой гостиной и примерить платье старинного фасона, а также послушать истории о купцах-меценатах, которые жили в нашем городе во времена Императорской России.

Изюминка экспозиции — открытки 1914 года издания книжного магазина Посохина. Они напечатаны по цветным фотоснимкам незаурядного фотографа и мастера по изготовлению и продаже искусственных цветов Владимира Соловкина. Кроме того, на выставке можно будет увидеть купеческий молочник Некрасовых, папку для нот, принадлежавшую Кухтерину и много других уникальных экспонатов.

Когда: до конца лета Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Пешеходные экскурсии по городу

Фото: ТВ2

Субботним днем томичи и гости города могут прогуляться по улице Никольской, ныне Алтайской, где 100 лет назад располагались очень интересные заведения. Байки и предания о них и их обитателях гид расскажет во время экскурсии «От Аптекарского моста до Петропавловского собора». Начало — в 14:00. Место сбора — у памятника на площади Батенькова. Обязательна запись по телефону: 65-72-55.



В 17:00 22 мая от арки горсада стартует детская экскурсия-квест «Жизнь в тылу и «Курс молодого бойца, или Дневник сержанта Васильчикова». Она посвящена истории Томска в период войны. Участники от 7 до 13 лет отправятся в прошлое и расшифруют записи дневника сержанта Васильчикова, а в конце получат памятный сертификат.

Днем воскресенья желающие могут прогуляться по старинному району города Болото и послушать истории гида про Томские трущобы. Место встречи — Воскресенская гора, 14:00. Заранее нужно обязательно записаться по телефону: 65-72-55.



А в 17:00 23 мая все желающие могут послушать «Сказ про то, как в Томске университет открыли». Прогулка по Университетской роще стартует от арки Городского сада.

Когда: 22-23 мая Где: улицы города

Концерт Павла Пиковского

Провести музыкальный вечер вместе с гостем из Москвы приглашают томичей в Дом культуры «Томский перекресток». Кто-то считает его музыку авторской, кто-то роком. Но все ценители его творчества сходятся в одном — песни музыканта очень искренние, идут от сердца.

Павел Пиковский — лидер группы «Хьюго», поэт и писатель. Работал со многими известными музыкантами отечественной эстрады: Евгением Маргулисом, Олегом Митяевым, лидерами групп «Пилот», «F.P.G.», «Чиж и Cо». Кстати, его совместная с «Чижом» песня «Передай другому» в апреле 2021 года заняла первое место в Чартовой Дюжине на «Нашем радио».

Пиковский поет о любви и одиночестве, о встречах и разлуках, о свободе и справедливости. Если вам тоже близки эти темы, сходите на концерт в четверг.

Когда: 27 мая в 19:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

«Сон в летнюю ночь» от филармонии

Концерт для тех, кто не планирует рано ложиться в пятницу вечером. 21 мая томичей приглашают на «Сон в летнюю ночь» — 16-й концерт абонемента «Ночной квартет».

В исполнении струнного квартета филармонии «Фаэтон» и новосибирского пианиста Германа Уколова прозвучат мелодии из самой романтической сказки Шекспира, написанные Феликсом Мендельсоном. Также в программе вечера произведения Чайковского, Рахманинова, Бородина, Дебюсси и других известных композиторов.

Художественный руководитель Семен Промое.



Когда: 21 мая в 21:00 Где: камерный зал филармонии (пр. Ленина, 12а)

Экскурсия с элементами квеста «Угрюм-река»

Фото: из группы Дома искусств ВКонтакте

Если вы читали роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» и в целом интересуетесь творчеством писателя, который много лет жил и работал в Томске, не пропустите экскурсию с элементами квеста «Угрюм-река». Пройдет она в Доме искусств, где жил писатель. Участникам предстоит разгадать тайны романа Шишкова, вспомнить содержание произведения и историю семьи главных героев – Громовых.

Запись на квест обязательна по телефону: 528-348.

Когда: 29 мая в 16.00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Афиша театра «2+Ку»

Фото: из группы театра ВКонтакте

Если вы любите спектакли в исполнении живых кукол, сходите на выходных в театр «2+Ку». 22 и 23 мая вас там встретят Медвежонок, Заяц, Кот и другие герои. В субботу можно посмотреть «Чемодан для моря», «Как исполняются желания» и «Соло для медвежонка». В воскресенье на маленькой уютной сцене покажут «Как исполняются желания» и «Заяц в переплете». Подробное расписание спектаклей смотрите здесь.

А 25 мая в «2+Ку» пройдет театральный вечер с книгой. Актеры Лариса Окишева, Илья Гваракидзе, Ирина Шишлянникова читают «Тэффи вслух». Начало — в 19:00.

Когда: 22-25 мая Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

«Ларец со сказками» для детей

На музыкально-театральный интерактивный спектакль приглашают маленьких ценителей искусства и их родителей организаторы гостиной «Family weekend». Ансамбль «Сибирские узоры» перескажет на новый лад всем известную сказку «Бременские музыканты». Помогут им в этом балалайка, бас-гитара, барабаны и домра.

В программе спектакля также музыка родины братьев Гримм — Германии. Композиции Баха, Брамса, Бетховена и Шуберта.

Когда: 23 мая в 11:00 Где: камерный зал филармонии (пл. Ленина, 12а).

Премьера фильма «Форсаж 9»