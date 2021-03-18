Афиша Томска на 20-25 марта

Полезно

Говорят, весна начинается, когда день с ночью сравняется. День весеннего равноденствия 20 марта томичам предлагают отметить в сельском парке «Околица». В субботний полдень там начнется праздничная программа с веселыми играми, народными забавами и увлекательными мастер-классами. Чем еще можно заняться в Томске в ближайшие дни, читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Концерт «Два гения джаза»

Любители джаза могут планировать культурный поход на вечер четверга. 25 марта джаз-оркестр «ТГУ-62» приглашает всех на новую концертную программу «Два гения джаза».

Зрители вместе с музыкантами совершат путешествие в прошлое и послушают мелодии двух выдающихся джазменов XX века – Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси. Один — смелый экспериментатор и новатор, другой — мастер интенсивного свинга. Дирижер — заслуженный артист России, маэстро Владимир Толкачев из Новосибирска.

Когда: 25 марта в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Спецпоказ д/ф «Станиславский. Жажда жизни»

В течение недели в зрелищном центре «Аэлита» можно будет посмотреть «умное» кино. Документальная картина «Станиславский. Жажда жизни» рассказывает нам о гении театра ХХ века, который благодаря силе таланта смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком в рамках жесткой советской системы.

Герои фильма – Кирилл Серебренников, Лев Додин, Кэти Митчелл, Мерил Стрип, Рената Литвинова и другие современные режиссеры театра и кино показывают, как метод Станиславского влияет на их работу.

Подробная афиша кинопоказов здесь.

Когда: 20-28 марта Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Театр тростевых кукол

Фото: из группы театра vkontakte

Дом искусств приглашает в воскресенье маленьких любителей культурного отдыха на спектакль от театра тростевых кукол «Карусель». Лейтмотивом постановки «Мы едем, едем, едем…» стала всем известная детская песенка на слова Сергея Михалкова.

Главные герои спектакля мечтают каждый о своем: пес Дружок грезит о морских путешествиях, кот Дядя Вася – о поездке на дачу, а певец Чижик – о заграничных гастролях. Если вы тоже хотите ощутить на себе романтику дальних странствий, присоединяйтесь к веселой компании друзей.

В спектакле звучит музыка советских композиторов: Исаака Дунаевского, Соловьева-Седого, Михаила Старокадомского.

Сказка будет интересна ребятишкам от трех лет.

Когда: 21 марта в 15:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Ирландский вечер «Сокровища кельтов»

Если вы — поклонник ирландской музыки и танцев, отправляйтесь в субботу вечером искать «Сокровища кельтов». Поможет в этом фолк-группа «Street Fiddlers». Новосибирских музыкантов называют сибирскими кельтами за атмосферу, которую они создают в современных концертных залах.

В основе творчества коллектива — музыка народов мира. При этом «Street Fiddlers» смело экспериментируют со множеством направлений в музыкальном искусстве. Получается акустический саунд современного фолка, почитающий традиции, но с элементами фанка и джаз-рока.

В концерте примет участие столичный артист Сергей Назаров — первый и единственный русский танцор легендарного ирландского шоу «Lord of the Dance», финалист престижного ирландского телевизионного танцевального конкурса «An Jig Gig». За победу в нем боролись многие именитые танцоры.

Когда: 20 марта в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Концерт Павла Евграфова

Вечер доброй и красивой музыки ждет тех, кто придет в воскресенье вечером в Дом культуры «Томский перекресток». 21 марта там выступит с новой концертной программой Павел Евграфов — знаменитый томский баритон, солист Хоровой капеллы ТГУ, композитор, мультиинструменталист, лауреат многих конкурсов в разных странах.

В репертуаре артиста золотые шлягеры советской эстрады, классические оперные арии, романсы и современная авторская песня.

Специальный гость концерта — исполнитель бардовской песни из Новосибирска Юрий Ефимов.

Когда: 21 марта в 17:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Поэтический вечер Анны Егоян

На ее ютуб-канале больше миллиона просмотров, а в Инстаграме сотни тысяч подписчиков. Анна Егоян — не актриса, не светская львица или политик. Она — поэтесса и чтец, покорившая просторы интернета своим голосом и эмоциональной подачей.

Стихотворения классиков и свои собственные она читает с таким чувством, что у зрителей замирает дыхание. Так что если вам не хватает романтики и нежности – приходите на концерт Анны.

Когда: 22 марта в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Большой стиль органной музыки

24 марта в Томске даст концерт столичный органист Константин Волостнов, победитель международных конкурсов в России, Великобритании и Германии.

Известный музыкант продемонстрирует слушателям большой стиль органной музыки. Как признался Константин в интервью, орган, как рентген, показывает все, как есть, перед публикой и не терпит лжи. В Томске московский органист разделит сцену с Марией Блажевич. Они исполнят произведения Баха, Франка, Вивальди, Регера и Хессе.

Когда: 24 марта в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера фильма «Никто»