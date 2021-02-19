Афиша Томска на 20-24 февраля

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Межрегиональный фестиваль авторских кукол стартует в Томске 24 февраля. Любители игрушек ручной работы увидят обрядовых, этнических, национальных, театральных кукол, сделанных из фарфора, пластика, текстиля, винила и полиуретана. «Мир авторских кукол» пройдет в Доме искусств. Куда еще можно будет сходить и что посмотреть в Томске в длинные февральские выходные, читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!



XVI Международный Сибирский фестиваль керамики

С 19 февраля по 11 апреля в Томске пройдет 16-й Международный Сибирский фестиваль керамики. Гостей, как всегда, ждет насыщенная программа: знакомство с керамистами, экскурсии, лекции и мастер-классы, где каждый может научиться лепить и «гончарить». Так что, если вы давно мечтали попробовать, но все никак не представлялся шанс, планируйте.



Гости фестиваля смогут познакомиться с работами мастеров со всей России. Один из интересных проектов – «Поверхности» Татьяны Пунанс. Московский мастер представит томичам свои экспериментальные работы – керамические холсты, или, как их еще называют, «пласты».



На фестивале открыта оригинальная фотозона в виде воздушного шара. Тема выбрана неслучайно. Именно в Томске в 1791 году с Воскресенской горы был запущен первый «монгольфьеров» шар в Сибири.



Подробная афиша мероприятий фестиваля — здесь.

Все вопросы по телефонам: 8 (3822) 210-333, 527- 950.

Фотографии — из группы фестиваля ВКонтакте.

Когда: 19 февраля – 11 апреля Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Трибьют Эми Вайнхаус

Воскресный вечер ценители творчества Эми Вайнхаус могут провести под аккомпанемент любимых композиций. Исполняет их томская джазовая исполнительница, участница шоу «Голос» Лера Филиппова.

— Почему Эми? Потому что я люблю ее, — пишет в соцсетях Лера. — Это маленькая частичка моей большой души, которую я очень люблю и хочу ею поделиться с вами. К ее материалу я подошла очень трепетно, и в моей программе будут только исключительные вещи для моего сердца.

Как пишут организаторы, в зале — новая рассадка: нет «слепых» мест, больше воздуха и пространства.

Когда: 21 февраля в 18:30 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23А)

День защитника в сельском парке «Околица»

Первый выходной день накануне праздника томичам предлагают провести на свежем воздухе за задорными и бравыми конкурсами. Так 21 февраля там отметят День защитника Отечества.



Смельчаки будут соревноваться в «бомбометании» и примут участие в сражении бумажных самолетов. Апогей праздника — шуточный «Курс молодого бойца», в ходе которого желающие смогут по полной программе проявить смекалку, меткость, силу и целеустремленность.



Для тех, кто предпочитает более спокойные занятия, — различные тематические мастерские. И для всех традиционно — прогулка среди заснеженных скульптур по музею деревянного зодчества под открытым небом.



Вход платный. Все вопросы по телефону: 8 913 829 93 45.

Когда: 21 февраля в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Экскурсия «От винта!»

Будущих покорителей воздушного пространства от семи лет в праздник приглашают в музей начала наук «Точка гравитации». 23 февраля там пройдет тематическая экскурсия «От винта!». Что такое турбулентность? Какие бывают воздушные потоки? Как появляется подъемная сила? На эти и другие вопросы ответят во время экскурсии.

Также гостей познакомят с историей авиации и воздухоплавания, расскажут о разновидностях летательных аппаратов и том, какие испытания они проходят. А тех, кто мечтает стать космонавтом, посвятят в тонкости профессии, расскажут о строении ракеты и об освоении космоса.

Необходима предварительная запись.

Когда: 23 февраля в 15:00 Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26)

«О чем поют мужчины»

Фото: сайт театра фольклора

Образ мужчины, который воспевали веками в песнях и былинах, станет главным героем концерта театра фольклора «Разноцветье». В программе прозвучат военные и казачьи песни, авторские произведения и задорные частушки. Большинство из них — о дружбе, долге перед родиной, защите отчего дома и, конечно, о любви.

Накануне Дня защитника Отечества на сцену выйдет только мужской состав театра — арт-группа «Кудесы». Кроме того, в концерте примут участие детские коллективы Центра сибирского фольклора Томска.

Возрастное ограничение 6+.

Когда: 21 февраля в 19:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Сюрприз от музея истории Томска

Музей истории Томска решил поздравить мужчин нашего города необычной акцией под названием «Сила знания». Согласно ее условиям, 23 февраля совершенно бесплатно посетить все экспозиции музея смогут:

– учащиеся Томского и Северского кадетских корпусов (при предъявлении дневника);

– папа и 1 ребенок при предъявлении военного билета;

– все мужчины, правильно ответившие на вопросы тематической викторины.

Какие выставки сейчас работают в музее, можно узнать здесь.

Еще один сюрприз для томичей: в музее любой желающий сможет бесплатно примерить доспехи воина 17 века и сфотографироваться в них.

Когда: 23 февраля Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Музыка Чехии в Томске

Фото: pixabay.com

На один вечер перенестись в Прагу и другие сказочные города Чехии предлагают томичам музыканты Томской филармонии. В воскресенье в Большом концертном зале играет фортепианный дуэт «Ad libitum»: Мария Блажевич и Павел Шинкевич. Аккомпанирует симфонический оркестр.

В программе — произведения чешских композиторов. Симфония №9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака стала одной из самых узнаваемых и популярных в мире. «Медитация на старочешский хорал «Святой Вацлав» Йозефа Сука – еще один яркий представитель музыкальной культуры Чехии. Поэма «Влтава» Бедржиха Сметаны стала неофициальным национальным гимном. Концерт для двух фортепиано с оркестром Богуслава Мартину — красивый, заводной, с джазовыми элементами и большими сольными партиями пианистов. Томский оркестр и фортепианный дуэт «Ad libitum» исполнят его первыми в России.

Для тех, кто предпочитает избегать массовых мероприятий, пройдет онлайн-трансляция концерта на сайте Томской филармонии.

Когда: 21 февраля в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Поход в Театр живых кукол

Фото: pixabay.com

Если вы давно не заходили в театр «2+Ку», можете сделать это в праздничные февральские выходные. Целых четыре дня подряд там будут идти спектакли в исполнении живых кукол Владимира Захарова и не только.

В праздничном репертуаре «Кит по имени Тим», «Ежик и Медвежонок», «Маленький принц», «Чемодан для моря», «Про Ежика», «Муми-Тролли и волшебная шляпа», «Как исполняются желания», «Ручейные сказки» и другие. Вечером 22 февраля — концерт Татьяны Стукаловой.

С подробной афишей театра можно ознакомиться здесь.

Когда: 20-24 февраля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Фестиваль короткометражек в «Аэлите»