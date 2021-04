Афиша Томска на 2-8 апреля

Поклонники «ROXETTE» могут вспоминать слова любимых песен и освобождать вечер среды. В Томск едет трибьют-шоу культового шведского поп-дуэта 90-ых.





«It Must Have Been Love», «The Look», «Listen To Your Heart» и другие известные композиции прозвучат 7 апреля в большом концертном зале под аккомпанемент симфонического оркестра.



«ROXETTE SYMPHONY TRIBUTE SHOW С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ» – проект, посвященный наследию всеми любимой шведской группы. Шоу, где лучшие хиты группы звучат в новом исполнении.



Организаторы обещают томским зрителям масштабное и зрелищное представление с живым звуком и мастерской игрой классических и рок-музыкантов. Вокал – участница шоу «Голос» и «Точь-в-точь» – KSANA.





Когда: 7 апреля в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)













ПОДДЕРЖИ ТВ2!