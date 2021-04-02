Афиша Томска на 2-8 апреля

Полезно

Если вам больше 18-ти и вы не прочь посмотреть откровенные фильмы, сходите на фестиваль «Best Erotic Shorts – 2» в «Аэлите». До 11 апреля там покажут восемь европейских короткометражек в жанре «эротика», которые, обещают организаторы, не только подарят зрителю эстетическое удовольствие, но и поднимут настроение. О других интересных событиях в городе на следующую неделю читайте в афише.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!



Работы Пикассо и Дали в Томске

Хотите совершить путешествие в Париж ХХ века? Сделайте это с помощью ожившей истории искусств в областном художественном музее, где открылась новая выставка – «Шедевры мастеров Парижской школы».

«Парижская школа» объединила в себе несколько поколений художников, которые обосновались в культурной столице Европы ХХ века. Это были мастера самых разных направлений и пристрастий. Общим для них стал интерес к экспериментам.

На выставке будет представлено 90 произведений искусства Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена и многих других художников. Все работы являются подлинниками. Многие из них ранее экспонировались в Государственном Эрмитаже.

Фото - с официального сайта музея.



Когда: до 30 мая Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Спектакли Северского театра «Наш мир»

В честь своего 30-летия Северский Молодежный театр «Наш Мир» покажет свои лучшие спектакли в Томске на сцене «Облсовпрофа».

2 апреля покажут остросюжетную драму Натальи Корляковой «Лавина». Сюжет держит зрителей в напряжении до последних минут спектакля. Действие происходит в высокогорной деревне, где живут под страхом схода снега. Привычные нам жизненные ситуации героям спектакля могут стоить жизни.

3 апреля – психологический детектив «Визит инспектора» по пьесе известного английского драматурга Джона Бойтона Пристли. Спектакль переносит зрителя в 1912 год, в дом богатого промышленника на семейное торжество, которое неожиданно было прервано появлением незваного гостя.

А 7 апреля Томичи увидят трагикомедию «Тополя и ветер» по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, которая в 2019 году стала лауреатом Областного театрального фестиваля «Маска-2019». Постановка рассказывает о ветеранах первой мировой войны, которые планируют побег из пансионата для престарелых.

Подробная афиша спектаклей Северского Молодежного театра здесь.

Фото - из группы театра Вконтакте.

Когда: 2,3 и 7 апреля в 19:00 Где: ДК «Облсовпроф» (пр. Ленина, 55)

Фортепианный концерт Александра Златина

Ценителей фортепианной музыки 6 апреля ждут в Центре культуры ТГУ. Там даст концерт известный пианист и сотрудник Российской Академии музыки им. Гнесиных Александр Златин. Московский музыкант – лауреат многочисленных российских и международных конкурсов. Одна из его весомых заслуг – победа на международном конкурсе «American protege» в Нью-Йорке.

Пианист гастролирует по России и за ее пределами. В копилке его выступлений – концерты в престижных залах мира: Карнеги–холле и Меркин–холле. Послушать вживую исполнение Александра Златина в Томске можно будет 6 апреля.

Когда: 6 апреля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Фотовыставка «По пути Аввакума: Кеть. 400 лет спустя…»

Фото: тв2

В Музее деревянного зодчества открылась выставка, посвященная 400-летию со дня рождения исповедника протопопа Аввакума. В ее основе – две экспозиции. Первая – фотографии из экспедиции Агентства новостей ТВ2 и томской старообрядческой общины летом 2020 года. Участники проплыли по пути священномученника: от Енисейска до Томской земли. Итогом стал фильм.

Вторая фотовыставка состоит из работ международного конкурса семейного рисунка «По следам Аввакума». Здесь собраны работы из разных уголков России и даже из Северной Америки, где есть старообрядческие общины.

В рамках выставки будут проведены две встречи. 16 апреля в 16:00 дьякон томской старообрядческой общины Иоанн поговорит со взрослыми и мифах и правде в старообрядческой вере. А 18 апреля в 14:00 дьякон Иоанн проведет открытое занятие воскресной школы, где найдут для себя что-то интересное и полезное участники до 17-ти лет.



Когда: до 9 апреля Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Кинопоказ фильма «Книга моря»

Всего два кинопоказа фильма «Книга моря» пройдет в «Аэлите» 10 и 11 апреля. Зрители отзываются о нем как о «документальной картине, которая захватывает больше, чем художественная» и «говорит о кровном единении всего живого на планете».

Фильм рассказывает о жизни морских охотников на Чукотке. В основе картины – древний миф о родстве людей и китов и о том, что у всего, что окружает человека, есть душа. Показывается это через тысячи оттенков синего и белого.

В документальное кино добавлена «ручная» анимация. Благодаря чему реальный и сказочный миры соединяются. Режиссер и сценарист фильма – Алексей Вахрушев – научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН и сам эскимос по национальности. Все его творчество рассказывает о жизни северных народов. «Книга моря» снималась более пяти лет, а потом полтора года ездила по всему миру по фестивалям.

Возрастное ограничение 12+



Когда: 10 и 11 апреля в 17:00 Где: ЗЦ «Аэлита», (пр. Ленина, 78)

Матч «Томь» - «Краснодар-2»

Фото: архив тв2

Фанаты местной сборной вечер среды могут провести, болея за любимую команду. 7 апреля «Томь» проведет домашний матч с командой «Краснодар-2». Это – воспитанники одной из лучших академий страны.

Вход на стадион будет осуществляться только с центрального входа. Для болельщиков, которые не смогут попасть на матч, будет вестись текстовая трансляция на сайте футбольного клуба «Томь», а также видеотрансляция на Яндекс.Эфире.

Когда: 7 апреля в 18:30 Где: стадион «Труд» (ул. Белинского, 11\1)

Пешеходные экскурсии по Томску

Фото: архив тв2

Историю Томска как торгового города узнают участники пешеходной экскурсии в субботу 3 апреля. Гиды проведут интересующихся по проспекту Ленина, мимо купеческих особняков и торговых домов, а также расскажут, как можно было разбогатеть в нашем городе пару веков назад и кому принадлежали доходные дома. Начало экскурсии в 17:00.

А 4 апреля участники пешеходной экскурсии пройдут по улицам, где разворачивались события романа «Томские трущобы» и узнают тайны старого города: где располагались дома терпимости, что делали в подземельях и как боролись с криминальной обстановкой в прошлые века. Тех, кто хочет раскрыть томские тайны, ждут в воскресенье в 17:00 у Арки Городского сада.

Когда: 3 и 4 апреля в 17:00 Где: встреча у Арки Городского сада (ул. Герцена, 6, стр. 3)

Семейный мюзикл в Северском музыкальном театре

Фото: из группы театра Вконтакте

Любителей семейного досуга приглашает Северский музыкальный театр. В воскресенье там покажут мюзикл «Клаус и принцесса заколдованного рода».

События разворачивается в странном городе, где давно не видели солнечного света. По сумрачным улицам перемещаются мрачные фигуры в серых балахонах. Жители города уже забыли, как выглядит солнце. На помощь всем приходит неместный паренек Клаус. Добрый и веселый, он берется за спасение города от серости и злобного Гнома. Чем закончится история – узнайте сами. Сходив на представление. Зрителей ждут шутки и репризы, спецэффекты и интерактив с залом.

Когда: 4 апреля в 11:00 Где: Северский музыкальный театр (Северск, пр. Коммунистический, 119)

Хиты «ROXETTE» с симфоническим оркестром