Афиша Томска на 17-22 апреля

Полезно

Главный фотограф Государственного Эрмитажа поделится опытом с томскими фотографами и студентами Высшей школы журналистики. Юрий Молодковец проведет серию лекций и мастер-классов по музейной, архитектурной и арт-фотографии с 19 по 25 апреля. О других событиях предстоящей недели в Томске читайте в афише.

!!! Все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

«Весна, любовь и Джаз» от «ТГУ-62»

На новую концертную программу, посвященную весне, приглашает томичей джаз-оркестр «ТГУ-62». Вечером пятницы в светленском Доме культуры будут царить «Весна, любовь и Джаз».

Если вы до сих пор не можете перестроиться на весенний лад, музыка поможет вам в этом. Под звуки саксофона и контрабаса вы увидите пробуждение природы, обещают музыканты.

В весеннем концерте примет участие известный томский певец с голосом оперного масштаба, лауреат всероссийских и международных конкурсов Павел Евграфов.

Вход по пригласительным билетам. Дополнительная информация по телефону: 98-30-02.

Когда: 16 апреля в 18:30 Где: Дом культуры поселка Светлый (пос. Светлый, 25)

Спектакль «Он живой и светится»

Один из спектаклей, который любят маленькие и взрослые гости театра «2+Ку» — «Он живой и светится». Если вы до сих пор не видели постановку — срочно исправляйте положение.

Главный герой спектакля — мальчик Дениска. Чтобы ответить на вопрос случайного попутчика в поезде: «Куда едешь-то?», он судорожно ищет подходящую точку на глобусе. Значит, путешествие обещает быть интересным и загадочным. Переложение «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского позволяет по-иному прочувствовать столкновение мира детских фантазий с реальностью взрослого мира.

Сценарий спектакля был написан Ольгой Гореловой совместно с Владимиром Захаровым. Самого персонажа создавали тоже общими усилиями. В спектакле звучит музыка Алексея Архиповского «Дорога домой». А колыбельную «Спи» Василия Зоркого и авторскую песню «Светлячок» Ольга исполняет вживую на укулеле.

Подробную афишу театра живых кукол на выходные смотрите здесь.

Когда: 17-18 апреля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Акция «Пробуждение» с обливанием холодной водой

Смельчаков, которые не боятся замерзнуть, приглашают встретить весну традиционной акцией «Пробуждение». Придумали ее томичи, но с каждым годом к акции присоединяется все больше городов, причем не только в России, но и за рубежом. Однако долгое время Томск держал мировой рекорд по количеству участников.

По словам организаторов, цель «Пробуждения» — объединять позитивных людей, которые хотят вести здоровый образ жизни. В связи с ограничениями за один подход обливаться будет не больше 100 человек.

Регистрация и переодевание участников акции будут проходить в помещении стадиона «Буревестник».

Хотите присоединиться? Регистрация участников в 11:00. Начало акции — в 12:00.

Когда: 17 апреля в 12:00 Где: стадион «Буревестник» (ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20)

«Баба Шанель» в Театре драмы

Фото: из группы театра vkontakte

Апрельская премьера труппы Театра драмы — «Баба Шанель». Комедию известного российского драматурга Николая Коляды поставил номинант «Золотой маски» Сергей Стеблюк. Спектакль со звездным составом, в нем играют многие известные томские актеры.

Сюжет переносит зрителя в Дом культуры Всероссийского общества глухих, где только что состоялся юбилейный концерт ансамбля русской песни «Наитие». Солистки ансамбля – разномастные старушки в возрасте глубоко за семьдесят – собираются отметить этот праздник. Руководит дамами молодой баянист, к которому каждая из женщин тайно питает нежные чувства. Вдруг в разгар праздника всеобщий любимец заявляет, что ансамблю нужен «ребрендинг», и представляет новую солистку-«молодуху», только что вышедшую на пенсию.

Возрастной ценз 18+

Когда: 22 апреля в 18:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

«Музыка весны...» среди работ Пикассо и Дали

Поклонников классики приглашают в рояльный зал художественного музея. Во вторник вечером там пройдет концерт, который подготовили студенты и преподаватели музыкального колледжа имени Эдисона Денисова.

В программе: композиции классических русских и зарубежных авторов, а также современная музыка. Произведения Глюка, Шумана, Брамса, Кюи, Чайковского, Танеева прозвучат в исполнении рояля, флейт и баяна. Вокал – солисты, ансамбли и хор студентов специальности «Вокальное искусство».



Концерт будет проходить среди работ художников парижской школы: Пикассо, Дали, Шагала и других великих мастеров. Вход по билетам на выставку «Шедевры парижской школы».



Когда: 20 апреля в 17:30 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Встреча с путешественником Евгением Ковалевским

Фото: страница Евгения Ковалевского vkontakte

Если вам интересна тема путешествий, приходите на встречу с Евгением Ковалевским. Известный томский путешественник совсем скоро отправляется в очередную кругосветку на тримаране по следам российских мореплавателей. Перед экспедицией он встречается с томичами: поговорить о предстоящей поездке, вспомнить приключения из былых путешествий.

Путешественники планируют исследовать прохождение радиосигналов УКВ-диапазона от космических источников, изучать естественный радиационный фон Земли на суше и в океане по маршруту следования экспедиции. Кроме того, сибиряки планируют проводить «уроки из океана» для школьников и студентов по спутниковой связи.

Когда: 20 апреля в 18:30 Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Пешеходные экскурсии по Томску

Любители прогулок могут совместить это с новыми знаниями о родном городе. В субботу в 14:00 от площади Батенькова стартует пешеходная экскурсия «Тайна старца Феодора Козьмича». По легендам дивный старец мог найти подход к любому человеку, наставить его на путь истинный, приободрить и от болезни исцелить. Участники экскурсии узнают историю святого. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.

17 апреля в 17:00 желающие могут послушать «Сказания Заисточья» и совершить маленькое путешествие по исторической части Томска, которая располагается в районе Московского тракта, улицы Татарской и на берегу Томи. Гид покажет и расскажет, где в 18 веке располагались кузницы, постоялые дворы и другие службы. Если хотите послушать истории живых памятников архитектуры, место встречи — у арки Городского сада.

В воскресенье в 14:00 томичи могут прогуляться по Болоту — так называется старинный район города восточнее Воскресенской горы. Здесь жили бедняки и рабочие, нищие, воры и мошенники. Это были первые Томские трущобы, в них творились «темные» дела. О них и не только вам расскажут гиды. Место сбора — у Музея истории Томска. Обязательна запись по телефону: 65–72–55.

Воскресным вечером желающие могут послушать «Сказ о том, как в Томске университет открыли». Участники экскурсии послушают историю первого за Уралом высшего учебного заведения, узнают о существующих и исчезнувших достопримечательностях, прогуляются по роще ТГУ. Экскурсия стартует в 17:00 от арки Горсада.

Когда: 17-18 апреля Где: улицы Томска

Вечер классики от симфонического оркестра

Любителей классики приглашают провести вечер под звуки произведений великих европейских композиторов.

С Моцартом и Бетховеном зрители прогуляются по аккуратным венским улочкам. И вновь окажутся в Австрии век спустя, в начале 20-го, под «Адажиетто» Густава Малера. Для любителей испанских пейзажей — музыкальные фантазии Исаака Альбениса, который творил в конце 19 века.



Исполняют музыканты Томского симфонического оркестра при участии молодого московского пианиста Ивана Кожевникова. Дирижер — Денис Немирович-Данченко.

Для тех, кто предпочитает не посещать массовые мероприятия, будет доступна онлайн-трансляция концерта на сайте филармонии.

Когда: 18 апреля в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Танцевальное шоу «Дамские угодники»