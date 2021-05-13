Афиша Томска на 14-20 мая

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Полтора спектакля и полконцерта в рамках проекта «Чемодан историй» могут посмотреть томичи 16 мая. Воскресным вечером в джаз-клубе «Синатра» пройдет закрытие сезона. В необычном концерте принимают участие живой бэнд «Всякий Джаз», Татьяна Стукалова, Павел Евграфов, Андрей Иноземцев и другие музыканты. О других культурных событиях в Томске на ближайшую неделю читайте в афише.

!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Ночь музеев

15 мая в Томске пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этот день, а точнее, вечер, городские музеи и арт-пространства откроют свои двери для всех желающих и не только покажут все свои экспозиции. В программе ночи: экскурсии и выставки, исторические квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.

С программой «Ночи» в Музее истории Томска на Воскресенской горе можно познакомиться здесь. Здесь ждут гостей с 19:00 до 23:00.

Похимичить в музее начала наук «Точка гравитации» можно будет с 18:00 до 21:00. Афиши событий — в группе музея в соцсетях или по телефону: 903-437.

Мастер-классы, квиз и арт-тусовка ждут тех, кто решит провести «Ночь музеев» в областном художественном. Подробное расписание событий смотрите на сайте.

Первый музей славянской мифологии приглашает томичей на «улетную ночь»: разговоры о «седьмом небе», кино на крыше и наблюдение за небесными светилами можно застать с 19:00 до 23:00. Подробнее здесь.

Гастроли Хабаровского ТЮЗа в Томске

Фото: сайт Томского ТЮЗа

С 18 по 23 мая в Томске даст гастроли Хабаровский театр юного зрителя. В нашем городе труппа покажет три спектакля. «Цацики идёт в школу» — детская и в то же время недетская постановка о сочувствии, терпимости и взрослении детей и родителей.



«Старший сын» — постановка по пьесе Александра Вампилова. Здесь рассматриваются вопросы о семье и доме и о герое, которого терзают современные демоны: он прикидывается внебрачным сыном, чтобы добиться своей цели.



Любители сказок Пушкина могут сходить на постановку «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В спектакле Хабаровского театра сам автор рассказывает историю юной Царевны и ее жениха Елисея. Подробная афиша спектаклей здесь.

Когда: 18-23 мая Где: ДК «Авангард» (ул. Сергея Лазо, 32)

Вечер музыки Моцарта

Фото: ТВ2

Бессмертные произведения австрийского композитора вновь оживут 16 мая. Концерт пройдет в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Бакунина. Гостей ждут уникальная акустика и живое звучание одного из двух томских духовых органов. Играет Дмитрий Ушаков. Также в программе — филармонический квартет «Фаэтон», один из самых молодых и «драйвовых» коллективов в городе.

В программе: «Маленькая ночная серенада», дивертисменты, церковные сонаты и другие сочинения Моцарта. Вход свободный, собираются пожертвования.

Когда: 16 мая в 17:00 Где: Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)

Театральные вечера с книгой

Любимое многими томичами актерское трио: Лариса Окишева, Илья Гваракидзе и Ирина Шишлянникова приглашают томичей на театральный вечер с книгой.

16 мая томские актеры читают «Живые истории» Константина Паустовского — мастера слова, ценителя красоты природы и человека, который мог так пронзительно выразить чувства, что читать его интересно и детям, и взрослым.

Вторая встреча с актерским трио пройдет 17 мая и будет посвящена Антуану де Сент-Экзюпери. «Планета людей» — это несколько правдивых историй из жизни отважного человека, который любил жизнь и обладал талантом видеть великое в самых неожиданных вещах. Отрывки из книги, которая помогает нам оставаться людьми.

Обязательна предварительная бронь билетов по телефонам: 8 952 809 96 90 и 8 913 846 04 74.

Когда: 16 и 17 мая в 19:00 Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Фильм «Легенда о пианисте»

В зрелищном центре «Аэлита» можно посмотреть легендарное кино. С 16 по 30 мая пройдут премьерные кинопоказы культового фильма «Легенда о пианисте».

«Легенда о пианисте» снята по мотивам романа Алессандро Барикко режиссером Джузеппе Торнаторе и рассказывает историю гениального музыканта, который всю свою жизнь провел на громадном океанском лайнере, где он в младенчестве был обнаружен в коробке из-под лимонов в первый день двадцатого века.

Фильм возвращается на экраны в отреставрированной версии. Прокат картины приурочен к 60-летию Тима Рота (главного героя фильма) и 65-летию Торнаторе, которые отмечаются во всем мире.

Возрастное ограничение 16+

Когда: 16-30 мая в 19:00. Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Пешеходные экскурсии по Томску

Одно из лучших времяпрепровождений весной — прогулки по зеленеющему городу. Вдвойне приятно, если за это время можно узнать что-то интересное.

В субботу в 14:00 от Музея истории Томска стартует экскурсия «Торговый мир Томска». А вечером 15 мая можно прогуляться по улице Гагарина, которая раньше была Дворянской, и полюбоваться домами и усадьбами. Встреча у арки Горсада в 17:00.

В воскресенье в 14:00 всем желающим поведают «Сказания Белозерья». Об удивительных свойствах воды Белого озера, истории его названия, а также судьбах улиц и домов, которые окружали его, расскажут во время прогулки. Место сбора: Воскресенская гора, ул. Бакунина, 3.

Воскресным вечером томичам расскажут «Сказания Заисточья». Участников экскурсии ждет путешествие по историческому району Томска – Заисточью и Татарской слободе. Там находится множество памятников деревянной архитектуры. Место встречи: у арки Городского сада в 17:00.

Когда: 15-16 мая Где: улицы Томска

Спектакли живых кукол

Сезон отпусков уже скоро. Пора вспомнить про чемоданы. А вы знали, что если долго хранить в них несбывшиеся мечты, то их может съесть моль? Хотя иногда, в исключительных случаях, в чемодане может завестись кот, который спасет самую заветную мечту и поможет найти ключ к ее воплощению. Об этом спектакль Ольги Гореловой «Чемодан для моря и других полезных вещей».



Знаменитые актеры театра «2+Ку» Ежик Владимирович, Котейка и Дениска уезжают в отпуск до июня. Если вы давно с ними не встречались, успевайте на спектакли с маленькими актерами в эти выходные. Полная афиша театра здесь.

Когда: 14-16 мая Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Опера Верди в кинотеатре