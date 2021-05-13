Афиша Томска на 14-20 мая
Полтора спектакля и полконцерта в рамках проекта «Чемодан историй» могут посмотреть томичи 16 мая. Воскресным вечером в джаз-клубе «Синатра» пройдет закрытие сезона. В необычном концерте принимают участие живой бэнд «Всякий Джаз», Татьяна Стукалова, Павел Евграфов, Андрей Иноземцев и другие музыканты. О других культурных событиях в Томске на ближайшую неделю читайте в афише.
!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!
Ночь музеев
15 мая в Томске пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этот день, а точнее, вечер, городские музеи и арт-пространства откроют свои двери для всех желающих и не только покажут все свои экспозиции. В программе ночи: экскурсии и выставки, исторические квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.
С программой «Ночи» в Музее истории Томска на Воскресенской горе можно познакомиться здесь. Здесь ждут гостей с 19:00 до 23:00.
Похимичить в музее начала наук «Точка гравитации» можно будет с 18:00 до 21:00. Афиши событий — в группе музея в соцсетях или по телефону: 903-437.
Мастер-классы, квиз и арт-тусовка ждут тех, кто решит провести «Ночь музеев» в областном художественном. Подробное расписание событий смотрите на сайте.
Первый музей славянской мифологии приглашает томичей на «улетную ночь»: разговоры о «седьмом небе», кино на крыше и наблюдение за небесными светилами можно застать с 19:00 до 23:00. Подробнее здесь.
Гастроли Хабаровского ТЮЗа в Томске
С 18 по 23 мая в Томске даст гастроли Хабаровский театр юного зрителя. В нашем городе труппа покажет три спектакля.
«Цацики идёт в школу» — детская и в то же время недетская постановка о сочувствии, терпимости и взрослении детей и родителей.
«Старший сын» — постановка по пьесе Александра Вампилова. Здесь рассматриваются вопросы о семье и доме и о герое, которого терзают современные демоны: он прикидывается внебрачным сыном, чтобы добиться своей цели.
Любители сказок Пушкина могут сходить на постановку «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В спектакле Хабаровского театра сам автор рассказывает историю юной Царевны и ее жениха Елисея.
Подробная афиша спектаклей здесь.
Когда: 18-23 мая
Где: ДК «Авангард» (ул. Сергея Лазо, 32)
Вечер музыки Моцарта
Бессмертные произведения австрийского композитора вновь оживут 16 мая. Концерт пройдет в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Бакунина. Гостей ждут уникальная акустика и живое звучание одного из двух томских духовых органов. Играет Дмитрий Ушаков. Также в программе — филармонический квартет «Фаэтон», один из самых молодых и «драйвовых» коллективов в городе.
В программе: «Маленькая ночная серенада», дивертисменты, церковные сонаты и другие сочинения Моцарта.
Вход свободный, собираются пожертвования.
Когда: 16 мая в 17:00
Где: Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)
Театральные вечера с книгой
Любимое многими томичами актерское трио: Лариса Окишева, Илья Гваракидзе и Ирина Шишлянникова приглашают томичей на театральный вечер с книгой.
16 мая томские актеры читают «Живые истории» Константина Паустовского — мастера слова, ценителя красоты природы и человека, который мог так пронзительно выразить чувства, что читать его интересно и детям, и взрослым.
Вторая встреча с актерским трио пройдет 17 мая и будет посвящена Антуану де Сент-Экзюпери. «Планета людей» — это несколько правдивых историй из жизни отважного человека, который любил жизнь и обладал талантом видеть великое в самых неожиданных вещах. Отрывки из книги, которая помогает нам оставаться людьми.
Обязательна предварительная бронь билетов по телефонам: 8 952 809 96 90 и 8 913 846 04 74.
Когда: 16 и 17 мая в 19:00
Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)
Фильм «Легенда о пианисте»
В зрелищном центре «Аэлита» можно посмотреть легендарное кино. С 16 по 30 мая пройдут премьерные кинопоказы культового фильма «Легенда о пианисте».
«Легенда о пианисте» снята по мотивам романа Алессандро Барикко режиссером Джузеппе Торнаторе и рассказывает историю гениального музыканта, который всю свою жизнь провел на громадном океанском лайнере, где он в младенчестве был обнаружен в коробке из-под лимонов в первый день двадцатого века.
Фильм возвращается на экраны в отреставрированной версии. Прокат картины приурочен к 60-летию Тима Рота (главного героя фильма) и 65-летию Торнаторе, которые отмечаются во всем мире.
Возрастное ограничение 16+
Когда: 16-30 мая в 19:00.
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Пешеходные экскурсии по Томску
Одно из лучших времяпрепровождений весной — прогулки по зеленеющему городу. Вдвойне приятно, если за это время можно узнать что-то интересное.
В субботу в 14:00 от Музея истории Томска стартует экскурсия «Торговый мир Томска». А вечером 15 мая можно прогуляться по улице Гагарина, которая раньше была Дворянской, и полюбоваться домами и усадьбами. Встреча у арки Горсада в 17:00.
В воскресенье в 14:00 всем желающим поведают «Сказания Белозерья». Об удивительных свойствах воды Белого озера, истории его названия, а также судьбах улиц и домов, которые окружали его, расскажут во время прогулки. Место сбора: Воскресенская гора, ул. Бакунина, 3.
Воскресным вечером томичам расскажут «Сказания Заисточья». Участников экскурсии ждет путешествие по историческому району Томска – Заисточью и Татарской слободе. Там находится множество памятников деревянной архитектуры. Место встречи: у арки Городского сада в 17:00.
Когда: 15-16 мая
Где: улицы Томска
Спектакли живых кукол
Сезон отпусков уже скоро. Пора вспомнить про чемоданы. А вы знали, что если долго хранить в них несбывшиеся мечты, то их может съесть моль? Хотя иногда, в исключительных случаях, в чемодане может завестись кот, который спасет самую заветную мечту и поможет найти ключ к ее воплощению. Об этом спектакль Ольги Гореловой «Чемодан для моря и других полезных вещей».
Знаменитые актеры театра «2+Ку» Ежик Владимирович, Котейка и Дениска уезжают в отпуск до июня. Если вы давно с ними не встречались, успевайте на спектакли с маленькими актерами в эти выходные. Полная афиша театра здесь.
Когда: 14-16 мая
Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)
Опера Верди в кинотеатре
Если вы поклонник оперы, планируйте поход в «Ла Скала» на воскресенье. Постановку оперы Джузеппе Верди «Жанна Д’Арк» итальянского театра покажут на большом экране в «Киномаксе» 16 мая.
Сам автор считал эту оперу одной из лучших своих работ. Партитура «Жанны» обладает высочайшим музыкальным качеством. Постановкой франко-бельгийского творческого дуэта режиссеров Моше Лейзера и Патриса Корье руководит дирижер Риккардо Шайи. Заглавные партии исполняют Анна Нетребко и Франческо Мели. Этот тандем, кстати, многие критики назвали идеальным.
Опера на итальянском языке. Русские субтитры.
Когда: 16 мая в 15:00
Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)
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