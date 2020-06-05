Афиша Томска. Июнь 2020

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День города в Томске не отменяется. В 2020 году он просто пройдет в онлайн-формате. Томские музеи, библиотеки, театры и другие организации приготовили для жителей томичей много интересных мероприятий. Подробную афишу можно посмотреть здесь. О других событиях ближайшей недели читайте в нашем обзоре.

Онлайн-акция «День детства»

Фото: из аккаунта дома культуры в Инстаграм

Любите смотреть свои детские фотографии? А, может, наоборот давно не заглядывали в альбом? Есть повод это исправить и получить порцию хорошего настроения. Вспомнить беззаботные времена предлагает томичам Дом культуры «Маяк» - на своей странице в Instagram запускает забавную онлайн-акцию, объединяющую поколения.

Чтобы принять участие, выкладывайте свое любимое детское фото в сторис в своем Instagram с хештэгом #деньдетствасДКмаяк, отмечайте ДК «Маяк» и окажетесь в галерее детства. Чем больше будет фотографий – тем больше улыбок и приятных воспоминаний.

Когда: до 8 июня Где: онлайн

Онлайн-показы спектаклей в ТЮЗе

Томский театр юного зрителя приглашает вместе с его актерами прожить день столичного «тусовщика» Тимофея Жазикова. В центре сюжета постановки «Безденежье» – молодой прожигатель жизни, который погряз в долгах, но не может найти в себе силы отказаться от удовольствий, хотя ему грозит голодная смерть. Ироничная пьеса Тургенева впервые была поставлена на сцене в 1852 году и до сих пор не теряет своей актуальности.

Тем, кто любит сказки, стоит посмотреть «Странного Принца». Постановка рассказывает о Принцессе, которая никак не хотела привыкать к жизни высшего общества, а увлекалась футболом. Король и Королева решили исправить ситуацию и поставили свою сказку. Чем все закончилось можно узнать на ютуб-канале ТЮЗа.

Когда: 5-8 июня Где: онлайн

Онлайн-чтение детских сказок

Фото: википедия

Маленьких любителей сказок и их родителей библиотека «Академическая» приглашает на «Обеденные чтения». 8 и 9 июня можно будет послушать истории известной писательницы и «бабушки всей Норвегии» Анны-Катрин Вестли. Известность ей принесли радиопередачи, где она читала для маленьких слушателей истории про мальчика-выдумщика Уле Александра Фили-бом-бома. Все это вылилось в целую серию книг про Уле.

Если ваш ребенок до сих пор не знаком с героями норвежской сказочницы, слушайте аудиосказки по книгам Вестли в аккаунте библиотеки в Instagram.

Когда: 8-9 июня Где: онлайн

«Как Иван за счастьем ходил» в драмтеатре

Фото: из официальной группы театра vkontakte

Чтобы во время самоизоляции ваши дети не забывали о театре, хотя бы раз в неделю смотрите вместе с ними спектакли онлайн. Тем более, что томские театры не устают удивлять нас показами своих постановок. Одна из них — «Как Иван за счастьем ходил». Посмотреть пьесу можно на ютуб-канале Театра драмы 7 июня в 13:00 часов. Волшебные герои, смешные и поучительные ситуации, злодеи, которых нужно победить жителям волшебного леса и доброта, которую надо вернуть, — все, как и полагается в настоящей сказке.

Возрастное ограничение 6+

Когда: 7 июня Где: онлайн

Онлайн-концерт Томского симфонического оркестра

Этот концерт — первый за последние 30 лет, где Томский оркестр исполнил симфонию Густава Малера «Титан». Композитор начал работу над произведением в 1884 году. Всемирная известность пришла к нему только в ХХ веке.

Соло скрипки в концерте — известный итальянский музыкант Давид Асканиис, который приезжал в наш город в 2018 году. Несмотря на молодой возраст, скрипач успел дать массу успешных концертов и собрать овации от ценителей классики по всему миру.

В программе концерта: Г. Малер. Симфония № 1 «Титан» Ре мажор в 4-х частях Н. Паганини. Концерт № 2 для скрипки с оркестром си минор

Дирижёр – Ярослав Ткаленко.

Запись концерта появится на главной странице сайта филармонии ко времени просмотра и будет доступна в течение суток.

Когда: 9 июня в 19:00 Где: онлайн

Мастер-класс по изготовлению игрушки с историей

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Если вы любите мастерить своими руками, присоединяйтесь к мастер-классу Музея истории Томска. Вас научат шить обрядовую куклу «Коняшка».

Конь – герой большинства русских народных сказок. В старину этот сказочный персонаж был олицетворением мудрости, добра и верной дружбы. Мастер-класс по его изготовлению будет интересен не только детям, но и взрослым. Для работы понадобится: хлопчатобумажная ткань двух видов, нитки «ирис», шерстяная пряжа, ножницы, сучок в виде клюки.

Мастер-класс будет доступен к просмотру в группе музея во «ВКонтакте».

Когда: 7 июня в 12:00 Где: онлайн

Виртуальная игра на знания о Томске

Фото: Татьяна Бемлер

Вы помните, в каком году был основан Томск? Знаете, почему на гербе изображен конь? Можете рассказать хоть одну легенду, связанную с нашим городом?

Если на все вопросы вы ответили «да», вам стоит принять участие в виртуальной игре «Томск литературный», которую проведет 7 июня библиотека «Компьютерный мир». Вас ждут задания по истории родного города, а также вопросы, связанные с его тайнами и легендами.

Виртуальная игра пройдет в Instagram-аккаунте муниципальной библиотеки. Заходите, добавляйтесь в друзья и проверяйте, насколько хорошо вы знаете город, в котором живете.

Когда: 7 июня в 14:00 Где: онлайн

Городской фестиваль «Детский Арбат»