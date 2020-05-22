Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020

Полезно

Если вы за активный образ жизни и истосковались по пробежкам на свежем воздухе, примите участие в первом беговом онлайн-марафоне. Стартует он 23 мая. Дистанцию в 42 с небольшим километра нужно пройти за несколько этапов. Бежать — по одному, соблюдая все санитарные нормы. О других онлайн и офлайн-событиях в Томске читайте в афише.

Томские совместные чтения

Фото: с официальной страницы проекта vkontakte

Вспомнить классику русской литературы можно будет в пятницу вечером, не выходя из дома. В рамках проекта Научной библиотеки ТГУ «Томские совместные чтения» 22 мая будут обсуждать и читать «Шинель». У всем известной повести Гоголя вполне ясный сюжет: описывается жизнь героя — мелкого чиновника. Что же сделало ее одной из известных? О чем эта повесть: о чиновнике или шинели? Что ее выделяет на фоне остальных? Об этом участники чтений поговорят с гостем встречи – магистрантом филологического факультета ТГУ, преподавателем литературы Денисом Щуковым.



Встреча пройдет в формате видеоконференции в ZOOM. Чтобы присоединиться, нужно отправить личное сообщение Светлане Назаровой до 18:00 22 мая. Также можно оставить сообщение в комментариях ВКонтакте. В ответ вам вышлют данные встречи.

Когда: 22 мая в 18:30 Где: онлайн

Мини-концерт ОРГАН + САКСОФОН в прямом эфире

Провести пятничный вечер под звуки дуэта органа и саксофона предлагают всем желающим артисты Томской филармонии. Мини-концерт начнется 22 мая в 19:00.

Евгений Лукьянчук (саксофон) и Дмитрий Ушаков (орган) в этой программе покажут все, чего можно ожидать от такого сочетания инструментов. В программе: жаркие ритмы Астора Пьяццоллы, мелодии Сезара Франка, модерновый гротеск Дариюса Мийо и лучшие джазовые стандарты. Будет и музыка, специально написанная для саксофона и органа.

Ссылка на прямую трансляцию появится на главной странице сайта Томской филармонии ко времени начала концерта. Запись будет доступна до 12:00 часов следующего дня.

Когда: 22 мая в 19:00 Где: онлайн

Виртуальный обзор «Сэр Артур Конан Дойл»

Фото: Википедия

Если вы – любитель хороших детективов, попробуйте расширить свой кругозор и узнать больше об их авторах. Муниципальная библиотека «Компьютерный мир» 24 мая предлагает ближе познакомиться с известным во всем мире писателем Артуром Конан Дойлом. В программе обзора: интересные факты из жизни автора «Шерлока Холмса», которые в том числе натолкнули его на захватывающие сюжеты.

Виртуальный обзор о писателе будет доступен в аккаунте библиотеки в Instagram.

Когда: 24 мая в 14:30 Где: онлайн

Аэлитный Quiz-Art

Если у вас есть дети шести-семи лет и ваша семья любит проводить время с пользой для ума, стоит принять участие в Аэлитном Quiz-Art – это викторина с заданиями на развитие логики, памяти и внимательности.

На экране показываются задания, ведущий их комментирует. Капитан каждой команды пишет ответы в общий чат конференции. Задания просты и интересны: найти общее на картинках, угадать зашифрованную песню и так далее.



Викторина проходит на платформе программы ZOOM. Хотите присоединиться? Пишите сюда. Участие для всех бесплатное.



Когда: 24 мая в 19:00 Где: онлайн

Онлайн-показ пьесы «Дракон»

Фото: сайт ТЮЗа

Какое место человек занимает в истории? Быть ли ему простой шестеренкой или стать неотъемлемой частью мощного живого организма? В разное время на эти вопросы пытались ответить мыслители, писатели и поэты. В их числе Евгений Шварц.

Сам автор в 1943 году писал о своей пьесе «Дракон»: «Был трижды собран худсовет, три раза прогоняли спектакль и трижды отрицательное решение. Но сам я только на третьем прогоне осознал, насколько страшную написал пьесу». С тех пор прошло больше 70 лет, но произведение не теряет своей актуальности. В 2008 году режиссер ТЮЗа Евгений Лавренчук поставил по ней спектакль. Посмотреть постановку можно на сайте Театра юного зрителя.

Возрастное ограничение 18+

Когда: 22-25 мая Где: онлайн

Акция «Поющая площадь»

Хористы Томской области в пятый раз присоединятся к всероссийской акции «Поющая площадь», посвященной Дню славянской письменности и культуры. В одно и то же время хоры по всей стране исполнят песни на самых крупных концертных площадках своего региона. В нашем городе это Томская филармония.

В сводном хоре поют около 600 детей из 22 учреждений культуры нашего региона. Это самый масштабный коллектив в области. Аккомпанирует Томский академический симфонический оркестр под руководством дирижера Дениса Немировича-Данченко.

Ссылка на концерт хора будет доступна на главной странице сайта филармонии ко времени начала события. Запись можно посмотреть до 12:00 следующего дня.

Когда: 24 мая в 17:00 Где: онлайн

Встречи самопомощи в «Кризисном центре для женщин»

Фото: pxhere.com

Группа самопомощи приглашает тех, кто переживает серьезную проблему. Специалисты и члены группы помогут избавиться от чувства изоляции, одиночества и непонимания окружающих. На встречах группы люди делятся своим опытом, что может помочь другим справиться с подобными трудностями.

«Кризисный центр для женщин» приглашает жителей Томска принять участие в группе самопомощи. Встречи проходят два раза в месяц, по четвергам, с 18:00 до 20:00. Участие бесплатное.

Вся информация у куратора группы по телефонам: 62-44-00, 8-952-177-2700.

Когда: 26 мая в 18:00 Где: «Кризисный центр для женщин» (ул. Говорова, 76/1)

Виртуальная выставка краснокнижных птиц

Фото: Википедия

Красношейная поганка, кобчик, гуменник – вы знаете, кто или что это? Если нет – вперед, на онлайн-выставку «Жить в согласии с природой». Ее тема – птицы, впервые занесенные в Красную книгу России в 2020 году.

В экспозиции представлена познавательная информация о 29 видах птиц. 11 из них встречаются в Томской области. Гости выставки смогут увидеть, как выглядят редкие представители пернатых, и узнать интересные факты о них.

Экспозиция размещена на официальном сайте Дома культуры «Маяк» в разделе «Онлайн-мероприятия».

Когда: до 31 мая Где: онлайн

Annette Somma и «Gold&Dance»