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Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Если вы за активный образ жизни и истосковались по пробежкам на свежем воздухе, примите участие в первом беговом онлайн-марафоне. Стартует он 23 мая. Дистанцию в 42 с небольшим километра нужно пройти за несколько этапов. Бежать — по одному, соблюдая все санитарные нормы. О других онлайн и офлайн-событиях в Томске читайте в афише.

Томские совместные чтения

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020
Фото: с официальной страницы проекта vkontakte

Вспомнить классику русской литературы можно будет в пятницу вечером, не выходя из дома. В рамках проекта Научной библиотеки ТГУ «Томские совместные чтения» 22 мая будут обсуждать и читать «Шинель». У всем известной повести Гоголя вполне ясный сюжет: описывается жизнь героя — мелкого чиновника.

Что же сделало ее одной из известных? О чем эта повесть: о чиновнике или шинели? Что ее выделяет на фоне остальных? Об этом участники чтений поговорят с гостем встречи – магистрантом филологического факультета ТГУ, преподавателем литературы Денисом Щуковым.

Встреча пройдет в формате видеоконференции в ZOOM. Чтобы присоединиться, нужно отправить личное сообщение Светлане Назаровой до 18:00 22 мая. Также можно оставить сообщение в комментариях ВКонтакте. В ответ вам вышлют данные встречи.


Когда: 22 мая в 18:30

Где: онлайн

Мини-концерт ОРГАН + САКСОФОН в прямом эфире

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020

Провести пятничный вечер под звуки дуэта органа и саксофона предлагают всем желающим артисты Томской филармонии. Мини-концерт начнется 22 мая в 19:00.


Евгений Лукьянчук (саксофон) и Дмитрий Ушаков (орган) в этой программе покажут все, чего можно ожидать от такого сочетания инструментов. В программе: жаркие ритмы Астора Пьяццоллы, мелодии Сезара Франка, модерновый гротеск Дариюса Мийо и лучшие джазовые стандарты. Будет и музыка, специально написанная для саксофона и органа.


Ссылка на прямую трансляцию появится на главной странице сайта Томской филармонии ко времени начала концерта. Запись будет доступна до 12:00 часов следующего дня.


Когда: 22 мая в 19:00

Где: онлайн

Виртуальный обзор «Сэр Артур Конан Дойл»

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020
Фото: Википедия

Если вы – любитель хороших детективов, попробуйте расширить свой кругозор и узнать больше об их авторах. Муниципальная библиотека «Компьютерный мир» 24 мая предлагает ближе познакомиться с известным во всем мире писателем Артуром Конан Дойлом. В программе обзора: интересные факты из жизни автора «Шерлока Холмса», которые в том числе натолкнули его на захватывающие сюжеты.


Виртуальный обзор о писателе будет доступен в аккаунте библиотеки в Instagram.


Когда: 24 мая в 14:30

Где: онлайн

Аэлитный Quiz-Art

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020

Если у вас есть дети шести-семи лет и ваша семья любит проводить время с пользой для ума, стоит принять участие в Аэлитном Quiz-Art – это викторина с заданиями на развитие логики,  памяти и внимательности.


На экране показываются задания, ведущий их комментирует. Капитан каждой команды пишет ответы в общий чат конференции. Задания просты и интересны: найти общее на картинках, угадать зашифрованную песню и так далее.

Викторина проходит на платформе программы ZOOM. Хотите присоединиться? Пишите сюда.

Участие для всех бесплатное.

Когда: 24 мая в 19:00

Где: онлайн

Онлайн-показ пьесы «Дракон»

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020
Фото: сайт ТЮЗа

Какое место человек занимает в истории? Быть ли ему простой шестеренкой или стать неотъемлемой частью мощного живого организма? В разное время на эти вопросы пытались ответить мыслители, писатели и поэты. В их числе Евгений Шварц.


Сам автор в 1943 году писал о своей пьесе «Дракон»: «Был трижды собран худсовет, три раза прогоняли спектакль и трижды отрицательное решение. Но сам я только на третьем прогоне осознал, насколько страшную написал пьесу». С тех пор прошло больше 70 лет, но произведение не теряет своей актуальности. В 2008 году режиссер ТЮЗа Евгений Лавренчук поставил по ней спектакль. Посмотреть постановку можно на сайте Театра юного зрителя.


Возрастное ограничение 18+


Когда: 22-25 мая

Где: онлайн

Акция «Поющая площадь»

Хористы Томской области в пятый раз присоединятся к всероссийской акции «Поющая площадь», посвященной Дню славянской письменности и культуры. В одно и то же время хоры по всей стране исполнят песни на самых крупных концертных площадках своего региона. В нашем городе это Томская филармония.


В сводном хоре поют около 600 детей из 22 учреждений культуры нашего региона. Это самый масштабный коллектив в области. Аккомпанирует Томский академический симфонический оркестр под руководством дирижера Дениса Немировича-Данченко.


Ссылка на концерт хора будет доступна на главной странице сайта филармонии ко времени начала события. Запись можно посмотреть до 12:00 следующего дня.


Когда: 24 мая в 17:00

Где: онлайн

Встречи самопомощи в «Кризисном центре для женщин»

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020
Фото: pxhere.com

Группа самопомощи приглашает тех, кто переживает серьезную проблему. Специалисты и члены группы помогут избавиться от чувства изоляции, одиночества и непонимания окружающих. На встречах группы люди делятся своим опытом, что может помочь другим справиться с подобными трудностями.


«Кризисный центр для женщин» приглашает жителей Томска принять участие в группе самопомощи. Встречи проходят два раза в месяц, по четвергам, с 18:00 до 20:00. Участие бесплатное.


Вся информация у куратора группы по телефонам: 62-44-00, 8-952-177-2700.


Когда: 26 мая в 18:00

Где: «Кризисный центр для женщин» (ул. Говорова, 76/1)

Виртуальная выставка краснокнижных птиц

Афиша онлайн- и офлайн-событий на май 2020
Фото: Википедия

Красношейная поганка, кобчик, гуменник – вы знаете, кто или что это? Если нет – вперед, на онлайн-выставку «Жить в согласии с природой». Ее тема – птицы, впервые занесенные в Красную книгу России в 2020 году.


В экспозиции представлена познавательная информация о 29 видах птиц. 11 из них встречаются в Томской области. Гости выставки смогут увидеть, как выглядят редкие представители пернатых, и узнать интересные факты о них.


Экспозиция размещена на официальном сайте Дома культуры «Маяк» в разделе «Онлайн-мероприятия».


Когда: до 31 мая

Где: онлайн

Annette Somma и «Gold&Dance» 

Встряхнуться и проводить весну весело смогут все желающие 30 мая. Одна из самых интересных и экзотичных групп Сибири – «Gold & Dance» – даст онлайн-концерт 30 мая.

Солистка – Аннет Сомма – участница шоу «Ну-ка все вместе!» на одном из центральных  каналов. Из 100 возможных голосов от жюри она набрала 96. Мощный голос и буря энергии мало кого оставляют равнодушным. На ее концертах танцуют все.  

Музыканты обещают море музыки, множество любимых хитов в разных жанрах на четырех языках и приятные сюрпризы для своих зрителей. Один из них – участие в онлайн-концерте эпатажного певца Сандро.


Прямой эфир можно посмотреть на YOUTUBE и в VK.


Когда: 30 мая в 21:00

Где: онлайн

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