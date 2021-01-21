Афиша онлайн- и офлайн-мероприятий Томска на 22-27 января

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Если вы любите пощекотать нервы, не пропустите международный фестиваль короткометражного кино «KinematicShorts». Комедийный хоррор, фильм-катастрофа, психологическая драма и не только на экранах зрелищного центра «Аэлита» — до 30 января включительно. О других интересных онлайн и офлайн событиях в Томске читайте в афише.



Поэтический «Маяковский баттл»

В день студента состоится первый городской поэтический «Маяковский баттл». В нем сразятся представители томских вузов, а также бывшие и будущие студенты. Их оружием будет слово. Точнее, вечные слова из стихотворений двух антагонистов Серебряного века — Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

«Эти поэты в свое время встречались на поэтической дуэли, олицетворяя столкновение традиции и модерна, — говорится в сообщении пресс-службы ТГУ. — Как итог — оба полюбились читателям, а их произведения до сих пор находят отклик».

Поэтический баттл пройдет на настоящем октагоне для боев. Ввиду неспокойной эпидемиологической ситуации зрители будут наблюдать за мероприятием онлайн. Трансляция в формате VR360 в сверхвысоком качестве 4К начнется в 19:00 на YouTube канале ТГУ.

Когда: 25 января в 19:00 Где: онлайн

Добрые сказки в театре «2+Ку»

Фото: со страницы театра vkontakte

Те, кто за время самоизоляции истосковался по искусству и сказкам, могут зайти в гости к любимым героям в театр «2+Ку». Ежик, Медвежонок и Зайчик – друзья, с которыми нас познакомил Владимир Захаров – по-прежнему ждут своих друзей в театре живых кукол.

В субботу и воскресенье Ксения Синегубова расскажет зрителям старше трех лет «Как исполняются желания», Ольга Горелова объяснит, почему не стоит хранить свои мечты в чемодане, Ольга Сигаль поставит восстановленный спектакль Владимира Захарова «Про Ежика», Анна Хомутинникова – «Соло для Медвежонка», а для тех, кто соскучился по творчеству Мастера – видеотрансляция его спектакля «Двое, трое».

Полную афишу на выходные можно посмотреть здесь.

Фото: со страницы театра vkontakte

Театр работает с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности: зал заполняется не более, чем наполовину, — это около 30-ти посадочных мест в шахматном порядке. На входе – термометрия и санитарная обработка рук, всем зрителям обязательно надевать маски.

Билеты заранее не продаются, места не бронируются. Поэтому приходить в театр стоит минут за 20-30 минут до начала спектакля. Цену билета, по традиции, определяет сам зритель. Как говорил Владимир Захаров: «Во сколько вы оцениваете искусство» или «Какое место в вашем сердце занимает театр».

Все вопросы и подробную информацию о представлениях уточняйте по телефону: 8 952 809 96 90.

Когда: 23-24 января Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Курсы первой помощи

Фото: из группы курсов vkontakte

Если вы хотите научиться оказывать первую помощь и правильно реагировать в чрезвычайной ситуации, можете пойти на курсы от Российского Красного Креста. В процессе обучения вы узнаете, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и острых заболеваниях, освоите навык сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких у взрослых и детей и приобретете другие важные навыки.

Обучение платное.

Организатор старается соблюдать все меры предосторожности в рамках сложившейся эпидемиологической обстановки. Если вы хотите присутствовать на обучении, обязательны маска и перчатки. В случае недомогания оставайтесь дома.

Когда: 23-24 января или 30-31 января Где: ул. Косарева, 23

Международная утренняя пробежка

Фото: из группы мероприятия vkontakte

Любители побегать в любое время года могут присоединиться к parkrun. Это - бесплатные еженедельные пробежки и прогулки. Дистанция – пять километров. В проекте участвуют 22 страны мира и более 2000 парков.

В Томске бегуны стартуют каждую субботу в 09:00 на стадионе «Политехник». Прийти лучше минут на 15 пораньше. Можно бежать или идти в свое удовольствие, можно – на скорость. Чтобы результат был учтен, необходимо заранее зарегистрироваться и принести с собой распечатанную копию своего штрихкода.

Участие бесплатно.

Если вам близка идея паркраннеров, но сами пока не решаетесь бежать, станьте parkrun-волонтером. Записаться можно здесь.

Когда: 23 января в 9:00 Где: стадион «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20)

«Зимняя» классика в органном зале

Зима вдохновляла сотни композиторов всех времен и народов. Благодаря единению с природой на свет появилось немало музыкальных пейзажей, которые оказываются близки и понятны слушателям. С первых нот люди узнают вихри завывающей метели, слышат спокойную поступь по снегу и чувствуют радость ожидания главных зимних праздников – Рождества и Нового года. Ощутить все это еще раз можно на концерте «Шаги на снегу».

Артисты Томской филармонии исполнят тематические произведения Клода Дебюсси, Петра Чайковского, Эдисона Денисова и других известных композиторов, познакомят с народными, академическими и эстрадными песнями разных стран. Все композиции объединяет одно – они вдохновлены зимой.



Мероприятие проводится с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. При себе обязательно иметь маски.

Когда: 23 января в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Прогулка на Таловские чаши

Фото: из группы "Клуба вольных туристов" vkontakte

Прогулку по сказочному зимнему лесу могут совершить томичи в воскресенье 24 января. Свежий воздух и шикарные зимние пейзажи ждут вас по дороге на Таловские чаши. Находятся они недалеко от поселка Басандайка, что всего в 45 км от Томска. Пешком нужно будет пройти пару километров.

Таловские чаши — одно из семи чудес Томской области. Изнутри природные чаши покрыты редким минералом – бернесситом. А так как источник располагается под землей, вода имеет постоянную температуру пять-шесть градусов и не замерзает даже в самые крепкие морозы. Так что, если вы укрепляете свой иммунитет закаливанием, можно облиться водой из источника.

Организаторы рекомендуют одеваться в удобную теплую одежду и высокую обувь на низком каблуке. Обязательно брать рукавицы и горячий чай. Ну и купальные костюмы с полотенцем – для тех, кто решит обливаться.



Сбор и выезд участников в воскресенье в 10:00 от гостиницы «Томск». Участие платное. Записаться нужно заранее.

Когда: 24 января в 10:00 Где: Томский район

Комедия в театре «Версия»