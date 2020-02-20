Афиша на выходные

Полезно

Вечером 21 февраля тех, кто любит басни приглашают в джаз-клуб «Синатра». Там будут читать вслух произведения Эзопа, Лафонтена, Крылова и других авторов. Начало в 19:00. О других интересных событиях в Томске в ближайшие дни расскажем в афише.

Бесплатные экскурсии в художественном музее

Фото: из официального сайта музея

В областном художественном музее пройдет акция под названием «Профессионалы отдыхают!». Посвящена она Дню экскурсовода. По случаю праздника все посетители постоянной экспозиции могут бесплатно послушать авторские экскурсии участников:

— в 14:00 Лада Олюшина проведет экскурсию «Русский костюм в живописи XIX века». В залах музея будут представлены профессионально выполненные копии костюмов XVII-XIX веков.



— в 16:00 в зале иконописи Владислав Ливаренко расскажет о различиях аналойной иконы и выносной, а также объяснит, что такое «карманная» икона и чем она отличается от храмовой.

— в 13:00 и 15:00 экскурсию по выставке Г. И. Чорос-Гуркина «Царственный Алтай» проведет старший научный сотрудник Инна Тюрина. Гостей ждет рассказ о творчестве художника и его роли в культурной жизни нашего города.

Экскурсия бесплатная при условии приобретения билета на выставку.



Когда: 22 февраля Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Мастер-класс «Подарок для настоящего мужчины»

Фото: из группы музея vkontakte

На мастер-класс по изготовлению подарков ко Дню защитников Отечества приглашает маленьких томичей музей истории Томска. Папам и дедушкам умельцы от пяти лет будут мастерить старинную игровую тряпичную куклу «Коняшка». Это — традиционная игрушка русского народа, помощница и защитница, обрядовый символ и залог семейного счастья. В старину таких кукол делали из травы, соломы, веточек, палочек, лоскутков старой ткани и других подручных материалов. Эта игрушка была и верным другом и оберегом.





Когда: 22 февраля в 13:00 Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)



Необыкновенно научный концерт

Фото: из группы Дома ученых vkontakte

В честь Дня российской науки в Доме ученых Академгородка пройдет концерт под названием «Необыкновенно научный экспресс». Сценарий, который писали сотрудники ИХН СО РАН, отсылает зрителей к спектаклю «Вокзал для своих» Маленького Академического Театрика. В концерте принимают участие около 50 научных сотрудников Томского научного центра СО РАН и Томского медицинского научно-исследовательского центра.

В программе:сиртаки от студии «Осенняя кадриль», номера из нового спектакля МАТа «Однажды в…», вокальный номер на английском от путешественника Евгения Ковалевского и членов английского клуба и много чего еще интересного.

Когда: 21 февраля в 18:00 Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Спецпоказ «Русские грузины. Фильм первый»

Авторский фильм Леонида Парфенова повествует об исторической роли грузин в российской и советской политике, культуре и науке. Герои фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников.

Первый фильм дилогии начинается в грузинском квартале в Москве и кратко описывает сближение двух стран и народов до XVIII века, упоминает Георгиевский трактат как рубеж к государственному единству, закрепление грузинской элиты в российской и отношения православных церквей. Крепнет традиция «грузинских русских», а представители «золотого века» русской культуры – Пушкин, Грибоедов, Лермонтов – открывают Грузию для образованной России.

Возрастное ограничение 18+



Когда: 27-29 февраля в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Фестиваль авторских кукол 2020

22 февраля в Томском областном Доме искусств стартует XI Ежегодный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Мир кукол», а вместе с ним открывается выставка кукол различных направлений и техник исполнения. В экспозиции будут представлены работы из текстиля, глины, войлока, бисера, дерева, бумаги, пластика и других материалов. Участники — мастера со всей Сибири. В рамках фестиваля пройдут семинары, мастер-классы, спектакли, ярмарка-продажа. Также будет организована площадка для обмена опытом среди умельцев прикладного творчества.

В программе открытия фестиваля:

• музыкальная программа

• представления от театра куклы и актера «Скоморох»

• работа выставки кукол

• кукольная ярмарка-продажа продукции умельцев прикладного народного творчества

Когда: 22 февраля в 14:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Юбилейная ZOOбарахолка

Фото: из официальной группы события vkontakte

Десятая зообарахолка пройдет в Томске 22 и 23 февраля. В программе: большая гаражная распродажа, выставка картин, мастер-классы, фотозона, фудкорт и много чего еще интересного. Все вырученные деньги пойдут в помощь животным — подопечным томских зоозащитных организаций и частных кураторов.

Организаторы будут рады новым волонтерам. Требуются художники, фотографы и неравнодушные люди любых профессий. Обращаться сюда.

Когда: 22-23 февраля с 12:00 до 20:00 Где: ТЦ «Город» (ул. Герцена, 61\1)



Благотворительный концерт «Фонда Алены Петровой»

Хотите сделать доброе дело? Приходите в субботу днем на благотворительный концерт «Я так хочу, чтобы детство продолжалось!». Организаторы обещают: будет много добрых песен и стихов для маленьких и взрослых.



Также в программе конкурс рисунков подопечных «Фонда имени Алены Петровой». Увидеть их можно будет до и после концерта, в холле организована выставка детских работ. Авторов лучших наградят заслуженными призами.



Приходите сами и приводите друзей. Совершить маленькое чудо может каждый.



Телефоны для справок: 8-906-958-32-72 (Татьяна), 22-72-92 (Елена).

Когда: 22 февраля в 15:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

«Венский час» с пианистом

22 февраля в Томске выступит знаменитый пианист Михаил Аркадьев. В течение тринадцати лет Михаил Аркадьев был бессменным аккомпаниатором народного артиста России Дмитрия Хворостовского, выступал с ним на всех основных сценах мира. Работал в тесном сотрудничестве с известным композитором Георгием Свиридовым. Занимался композицией с Альфредом Шнитке и Романом Леденевым, дирижированием – с Вольдемаром Нельсоном, Юрием Симоновым, Марком Эрмлером. Сегодня сочинения Михаила Аркадьева исполняются на российских и зарубежных сценах. С августа 2018 года он успешно возглавляет Камерный оркестр Смоленской филармонии.



Субботним вечером в органном зале будет звучать только великая музыка – произведения Моцарта и Гайдна. Михаил Аркадьев исполнит ее вместе с Томским академическим симфоническим оркестром.



Когда: 22 февраля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера фильма «Зов предков»