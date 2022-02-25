Куда сходить в Томске 26 февраля – 4 марта

Театр куклы и актера «Скоморох» приглашает томичей на спектакль, который покажет на сцене Дворца народного творчества «Авангард». 27 февраля маленькие и взрослые зрители узнают историю о том, как Баба-Яга сына женила. Постановка «Сказ про нечисть лесную и любовь неземную» начнется в 16:00. О других событиях в Томске в ближайшую неделю читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Если планируете посетить одно из мероприятий, предварительно уточняйте у организаторов, точно ли оно состоится.

Выставка декоративно-прикладного искусства Японии

Автор: художественный музей Автор: художественный музей

Тех, кто интересуется японской культурой, приглашают на новую выставку, которая открывается в областном художественном музее. Там можно будет увидеть коллекцию винтажных вещей 1950 – 1980 годов, которые удалось собрать на различных антик-маркетах и в магазинах винтажных кимоно Токио. Гости выставки попробуют понять культуру страны восходящего солнца через знакомство с историей японских традиционных ремесел. В экспозиции будут представлены кимоно, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, веера. Когда: 2 марта – 24 апреля Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Лекция + знакомство «Венская мебель в далеком Томске»

Автор: музей "Профессорская квартира" Автор: музей "Профессорская квартира"

Увлекательную лекцию смогут послушать томичи, которые интересуются модными интерьерами. Ее объектом станет венская гнутая мебель конца 19-начала 20 века. Историк Дина Козлова, искусствовед Иван Атапин и участники попробуют вместе разобраться, в чем же ее секрет: в актуальном дизайне, удобстве или прочности. Гостей познакомят с историей производителей венской мебели, расскажут о дореволюционном ассортименте в томских интерьерах, порассуждают на тему реставрации и, конечно, покажут уникальные образцы, которые собраны в «Профессорской квартире». Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: +79069574787. Когда: 26 февраля в 17:00 Где: музей «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30)

Премьера моноспектакля «Письма к папе»

В «Аэлите» в воскресенье покажут премьеру «Письма к папе» по пьесе Нины Беленицкой. Постановку представит ученица театральной студии «Зеркало» Эльмира Тятигачева. Моноспектакль – искренняя исповедь девушки, чей отец уходит из семьи. Дочь пишет ему письма, хочет поделиться с ним тем чувством, которое держала в себе много лет. Героиня пытается разобраться в себе, понять, как брошенным детям расти без отцовской любви. Спектакль дважды стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса искусств «Возрождение» и Всероссийского фестиваля-конкурса искусств «Планета талантов». Возрастное ограничение 12+ Вход свободный. Необходима предварительная запись по телефону: 51–44–36. Когда: 27 февраля в 12:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Масленица в музее

28 февраля начинается масленичная неделя. Музей истории Томска приглашает организованные группы ребятишек на тематические занятия, посвященные Масленице и традициям, связанным с этим праздником. Участники от пяти лет и старше узнают, кто такие Комы, почему наши предки заманивали солнце блинами и познакомятся с другими обрядами. И, конечно, все желающие участники смогут испечь свой собственный блин. Обязательная предварительная запись по телефону: 65-72-55. Когда: 28 февраля – 6 марта Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Концерт группы «Duduk-band»

Попрощаться с зимой и почувствовать дыхание весны в звучании дудука смогут томичи 26 февраля. В Центре культуры ТГУ выступит группа «Duduk-band» под руководством Виталия Погосяна. В своем коллективе известный композитор собрал талантливых петербургских музыкантов, которые знакомы с разными музыкальными стилями. Благодаря экспериментальному составу группы, родилось новое, необычное звучание традиционного инструмента. Это позволило включить в программу концерта «магия дудука» не только «жемчужины» армянской народной музыки, но и хиты ХХ века, например, «Love me Tender» и «Hit the Road Jack». Когда: 26 февраля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Выходные в «2+ку»

Тех, кто соскучился по сказочной атмосфере «2+ку», маленькие и взрослые актеры театра «живых» кукол будут ждать в ближайшие выходные у себя на огонек. Днем в субботу и воскресенье свои истории вам расскажут Кот, Ежик и Дениска. Расписание можно посмотреть здесь.

Вечерами в театре ждут взрослых зрителей. 26 февраля в 19:00 на камерной сцене с сольным концертом выступит Алена Чье. Бронирование билетов на программу «ПредВестник» – в WhatsApp по телефону: +7 913 829 1742. А в 7 вечера 27 февраля в «2+ку» можно будет послушать «Живые истории» Паустовского в исполнении Ларисы Окишевой, Ильи Гваракидзе и Ирины Шишлянниковой. Записаться на это мероприятие можно в WhatsApp по телефону: +7 906 954 1792 Когда: 26-27 февраля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Вечер музыки Людовико Эйнауди

Поклонники творчества Людовико Эйнауди могут провести вечер под звуки любимых композиций. 2 марта в Томске лучшие произведения итальянского композитора прозвучат в исполнении виртуозных музыкантов «Солисты Неоклассика» и струнного оркестра. Каждый альбом Эйнауди получает мировое признание. Его мелодии сегодня знают даже те, кто далек от мира музыки – под них созданы тысячи роликов в Интернете. Некоторые мелодии итальянского композитора стали саундтреками к культовым фильмам: «1 + 1», «Земля кочевников», «Черный лебедь», «Мамочка». Кстати, на концерте в Томске некоторые из них прозвучат в новых оригинальных аранжировках. Также в программе концерта: популярные пьесы и неочевидные шедевры Людовико Эйнауди. Когда: 2 марта в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Фильм-выставка «Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена»

Увидеть работы французских импрессионистов на большом экране смогут жители нашего города 26 февраля. В субботу в «Киномаксе» покажут фильм о коллекции датского бизнесмена и собирателя Вильгельма Хансена, которому довелось увидеть, как кардинальные изменения в мире искусства сопровождались личными драмами и интригами. В знаменитой коллекции Хансена представлены полотна романтика Делакруа и реалистов Коро и Курбе, пейзажи Моне, Писсарро, Сезанна и Сислея, портреты Мане, Дега, Моризо и Гонсалес. Фильм-выставка переносит зрителя на нашумевшую выставку в Королевскую академию художеств в Лондоне и дает возможность увидеть шедевры в HD-разрешении. Когда: 26 февраля в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Оперетта «Летучая мышь»